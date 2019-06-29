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長榮罷工第10日：公司就是要「秋後算帳」？協商破局、繼續罷工
我們想讓你知道的是
長榮指出，「這18位空服員早於工會所宣布的罷工行動開始前，即罔顧乘客權益，擅離職守，已將這些空服員暫記曠職並進行調查，若查證屬實將會予以懲處，我們必須重申，對此類嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為，長榮航空絕不寬貸。」
長榮罷工進入第10天，昨（28）日桃園市空服員職業工會（桃空職工）針對資方提出的六項方案表決，今天下午宣布表決通過後，隨即在桃園市政府勞工局與長榮公司進行協商，原本可望簽訂「團體協約」後就可以停止罷工，不過經過3小時討論後，晚上九點多宣布「協商未果、罷工繼續」。
今天桃空職工表決通過的「長榮公司提出六項方案」如下：
- 參與罷工行動之會員給予不秋後算帳協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。
- 飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回台幣300元，越洋航線來回一趟台幣500元。
- BR198、BR108東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。
- 每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。
- 人評會開放民選教官5名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。
- 給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。
但桃空職工在今晚九點多發布新聞稿表示，雖然昨天就和長榮航空董事長林寶水碰過面，也約定今日簽訂團體協約。然而，雙方討論到第一條「不秋後算帳條款」就觸礁了，長榮公司並未提出不秋後算帳的具體方案，而桃空職工提出具體條文後，公司也未回應，雙方約定7月2日進行下次協商，也就是「罷工繼續」。
而桃空職工針對「不秋後算帳」提出具體方案如下：
- 參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態。
- 會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。公司要同意開放GPM（group meeting）工會宣傳時間，每場30分鐘。
- 公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償。
- 公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序。
- 兩造同意遵守《團體協約法》第23條之「和平義務」。
所謂團體協約之「和平義務」，是指勞資雙方締結團體協約之後，雙方當事人於協約有效期間內，均不得再針對協約內容行使爭議行為手段的義務，此義務亦涵括勞方當事人「工會」，必須督促其所屬會員放棄爭議手段之義務；另外像雇方當事人為雇主團體，也須督促其所屬個別雇主遵守和平義務。（在今年二月華航機師罷工落幕時也有簽署此項）
不過，長榮公司也發布聲明回應指出，因為桃空職工堅持要求公司撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，公司無法同意。
所謂5月8日的公告，指的是長榮航空當時為了因應桃空職工可能發起之罷工行動發布公告：
內容包括：若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請/使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施，但罷工期間配合公司班表出勤者，則不受此限。
長榮公司表示，「對罷工期間支持公司出勤者的獎勵措施，若撤回如何對得起這些堅守崗位，默默支持公司的空、地勤人員。」因此不認為這是秋後算帳。
長榮公司指出，「這18位空服員早於工會所宣布的罷工行動開始前，即罔顧乘客權益，擅離職守，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職，並進行調查，若查證屬實將會予以懲處，我們必須重申，對此類嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為，長榮航空絕不寬貸。」
長榮公司還說，此次罷工行動截至目前已經造成近2000班航班取消，營業損失近18億，影響數十萬名旅客的行程。「長榮航空呼籲桃空職工勿再持續對空服員與社會大眾進行各種情緒勒索，長榮航空隨時歡迎參加罷工的空服員回來加入團隊。」
核稿編輯：楊之瑜