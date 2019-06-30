影集《鬼玩人》：80年代簡單迷人的老東西，在21世紀重開機

1981年橫空出世的電影《屍變》（The Evil Dead），奠定山姆雷米成為一代大師的地位。本片是他自募35萬美金，花三個月拍攝而成的低成本電影。原本在美國市場槓龜，沒人要發行。在英國上映後，受到年輕人強烈歡迎，回美國上映後拿下240萬美金票房，本片也因此走紅。

而續集《鬼玩人》（Evil Dead II）獲得片商挹注，以首集10倍的預算拍攝，也獲得相當成功。接著第三集《魔誡英豪》（Army of Darkness）更瞄準主流市場，雖然沒有獲得大眾市場的青睞，但整個《Evil Dead》系列卻在8、90年代成為次文化青年熱愛的象徵。這也讓山姆雷米的名氣更盛，以至於有了21世紀初《蜘蛛人》三部曲的成功。

《Evil Dead》系列的成就跟時代性有關。80年代，是一個影視娛樂瘋狂成長的年代，當時電視成了娛樂的主流，電動玩具也正問世。1977年《星際大戰》的出現，開啟了未來數十年間的科幻想像。整個時代走向一種具未來感的樂觀預測。隨著影視特效的進步，許多娛樂都跟太空與奇幻有關，風潮一直到20世紀末才消退。

而80年代的影視特效尚有極限，影視創作者都成長於電腦未普及的時代，所以對於影視元素的想像，都較為簡單。《星際大戰》黑武士身上的按鈕不過只是兩排，就讓人充滿有多功能的無限想像。

如果去看當年的奇幻文本，從《大魔域》、《七寶奇謀》、《魔鬼剋星》，到影集的《飛狼》、《藍色霹靂號》、《天龍特攻隊》、《霹靂遊俠》，會發現主角通常只需要玩弄一、兩個元素，就足以帶給觀眾滿足感。《飛狼》的科技，以現在的角度來說，不過就是可防彈，然後有飛彈、機關槍跟熱偵測器的直升機，但對觀眾來說卻是無比先進的東西；以當時的機器來說，從洗衣機到手提音響，多半是在主要功能之上，再多一、兩項其他功能，就足以給人極大的刺激；當時的電玩角色多半只有三項左右的技能，便讓玩家覺得屌爆。

這樣的「簡單」元素遍布當時所有的創作，跟21世紀以後的創作，特別是日本動漫的複雜度，根本無法比較。以赤松健的《魔法老師》為例，裡面五大元素所變化出來的各種魔法相當複雜，古今中外的法術典故，幾乎都融會其中，甚至連帶有外星科技感的事物都合而為一。如果這創作放在80年代，大概就只會簡化到只有基督教的正邪對抗，每個角色只會懂一種法術，最多可能不到10種，跟《黑色五葉草》的複雜度，絕無法相提並論。

Photo Credit: 《黑色五葉草》／ 週刊少年Jump

這樣的「簡單」與「複雜」的相比，並不是說有更多元素，創作就一定會變得好看。很多時候，簡單的事物還是會讓觀眾有更直觀的感受，而且最重要的是，會賦予更多言外之意。也就是讓觀眾在感官被麻痺前，會有更多自我詮釋跟想像的空間。

《Evil Dead》系列就是個絕佳的例子。它們的故事非常簡單：一群年輕人到山上的度假小屋打開了一本可以召喚惡魔的書，引來了可附身的惡靈，最後除了主角外，全都死光光。

這個系列迷人的地方在於設定。關鍵只有男主角跟召喚惡靈的死靈之書。在系列電影的第一、兩集，一個毫無身分細節的惡靈附在人身上，跟男主角對戰。人被殺光後，惡靈跟男主角整整打了一集，然後雙雙被帶回中世紀。在第三集《魔誡英豪》（Army of Darkness）中，透過惡靈之書的典故，與更複雜的場面，讓男主角有個收尾。

而電影中男主角的武器，除了隨手可得的工具，主要就只有電鋸跟獵槍。這麼簡單的招牌元素，在男主角常常犯蠢的狀態下，跟惡靈玩起了黑色幽默的血腥鬥爭。惡靈的身分與技能可說沒有，就只有附身而已。就這樣可以玩了整整三集（第三集由於有戰爭場面，鬥爭的方式變得複雜一些）。

這就是80年代的潮流象徵，所有的情節進行方式與危機處理都很簡單，通常是一個公式套到底，也許在結局的最後來個意外的翻轉，最多只有這兩層的複雜度，就把故事結束，大家也看得很開心。

這跟近年來疲勞轟炸的複雜文本相比，有個優點。那個優點就是，因為解決反派的方式都很簡單，所以有很多想像空間。像《星際大戰》系列，絕地武士的武器就只有光劍跟雷射槍，最多只有飛機。而修練的方式跟原力的來源都很神秘，所以觀眾可以腦補各種畫面之外的狀況。例如，光劍可以變成什麼樣子，原力的修練與變化除了電影內的簡陋方式，是否還有更多的變化等。即使在電影看完之後，都可以有更多未解之謎可以討論、想像。

《屍變》（The Evil Dead）的設定，在此就很有解謎式的電玩感。從電影沒說的惡靈來源，到男主角解決惡靈的方式，都可以在看完電影後腦補。例如，觀眾可以自己想像，男主角如果多了袖劍跟弩砲，或把他丟到不同的環境，可以怎麼解決惡靈；而惡靈來自幾層的地獄，背後有什麼更大的首領，都可以在想像中變得更複雜。因為這都沒有標準答案。

而21世紀的文本充滿了資訊與變化，紛雜的內容填滿了觀眾的想像空間。複雜的東西，當然可以有更多的衍生物，以及讓粉絲投入的世界觀。但相對來說，腦補的樂趣就減少許多。

讓人意猶未盡、需要腦補的文本，在21世紀後，讓適應了複雜娛樂文本的觀眾，興起一股更大的懷舊感。因為觀眾想要更多的官方答案，來解答心中的謎題。所以除了滿足童年樂趣的懷舊因素，過往文本中原本簡單的世界觀，也就可藉此擴大，並填補完整。

因此，山姆雷米在2015年製作了電視劇《鬼玩人》（Ash vs. Evil Dead），這是《Evil Dead》系列的衍生作，以及1993年電影《魔誡英豪》（Army of Darkness）的續作。

在整整三季的故事中，男主角艾許的武器一樣只有獵槍跟電鋸，然後還是一樣愚蠢。但影集填補了更多死靈之書製造的由來，與背後的惡靈體系。連愛許的家庭背景都交代得差不多（但還是留了伏筆）。同時艾許也多了兩、三個幫手，幫他打擊惡靈。而惡靈附身的範圍與方式更加複雜，對抗的場景也更多元，以至於《Evil Dead》系列的魅力，就在一種懷舊的氣氛下，讓舊影迷得到了解謎的滿足。

而由於完整的世界觀，在前兩季就已交代完畢，最後艾許葬送了死靈之書，成為故鄉的英雄。因為收視率良好的因素，又續播第三季。最後在第三季的收視低迷的狀態下被腰斬。第三季不吸引人的原因也在於，完整性已經被講完，但被解決的惡靈卻又再次來到世間，只是故事成為了艾許與女兒繼續對抗惡靈的狀況。其實劇情到這邊，的確已有狗尾續貂的感覺。大概就像《魔鬼剋星》重拍成影集，然後不斷抓鬼，抓到大家都懶得再看。畢竟在這個世紀，有其他更多元複雜的娛樂品，跟這些老東西搶市場。

但總的來說，《屍變》（The Evil Dead）以80年代經典的角色，在21世紀重開機，並讓過去未解之謎全部解開，這本身就有意義。一個經典的熱潮延續了30年，不但電影於2013年被新技術翻拍（但黑色幽默就沒了，畢竟山姆雷米的風格是無人可取代的），還變成影集，一直演到了2018年。這是一種世代交替的典範。

過去的老東西看起來簡單，但能夠走紅並留下的事物，必然有其不可取代的經典性，《Evil Dead》系列就是一個例子。

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航