6大新制7/1上路：放任駕駛酒後上路，同車乘客可被連坐

自明日（7月1日）開始，不少新制度即將上路，針對酒駕、塑膠吸管的使用及北市公車刷卡方式等法規及規定皆有改變。民眾應特別留意即將實行的新制，避免受罰。

一、4類場所，內用將不再提供「一次用塑膠吸管」

減塑已成國際趨勢，相信不少民眾在近期購買飲料時，已發現許多業者不再主動提供塑膠吸管。根據環保署的公告規定，為減少一次用塑膠吸管之使用，自7月1日起以下4類對象的內食餐飲將不得提供一次用塑膠吸管（取得「生物可分解塑膠」環保標章及工廠出廠已附有吸管之商品，不在管制範圍）：

政府部門 學校 百貨公司業及購物中心 連鎖速食店

上述違反者第一次將先進行勸導，第二次再犯，即處以新台幣1200～6000元罰款。

二、酒駕單次最高罰12萬，同車乘客可被連坐

《聯合新聞網》報導，根據新版道路交通管理處罰條例，將增加對酒駕的罰則。交通部目前分兩階段實施，7月起加重罰鍰、同車連坐、沒入車輛及被害人懲罰性損害請求權等先上路；酒癮治療及加裝酒精鎖等預計明年3月實施。

《中央社》報導，7月1日起酒駕處罰新制將有以下6大重點：

酒駕罰鍰提高，汽機車有別：原本道路交通管理處罰條例對汽機車駕駛人酒駕的罰鍰，都是新台幣1萬5000元～9萬元；新規定對機車駕駛人罰則不變，對汽車駕駛人罰則為3～12萬元。 酒駕、拒測、再犯，罰鍰累加無上限：新版道路交通管理處罰條例新增累加罰鍰規定，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元。原本拒絕酒測罰鍰是9萬元，新規定提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元。 新版道路交通管理處罰條例新增連坐處罰，汽機車駕駛人酒駕超標，可處18歲的同車乘客600～3000元罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。 酒駕再犯、拒測及再犯，肇事致人重傷或死亡得沒入車輛。 懲罰性損害賠償金：汽車運輸業所屬之職業駕駛人執行職務有「酒駕」或「拒測」的情形，致他人受有損害而應負賠償責任者，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下的懲罰性損害賠償金。 慢車酒駕、拒測加重處罰：騎自行車酒駕超標，根據新規定，可罰600元至1200元，拒絕接受酒測可罰2400元。

三、雙北公車將統一為「上下車皆須刷卡」

台北市及新北市的公車收費，將統一為「上下車皆需刷卡」，並分為二階段實施。

《TVBS》報導，第一階段從7月正式實施，採鼓勵性質，並享有捷運、公車及YouBike轉乘優惠。第二階段則從明年2月1日開始實施，若未完成上下車刷卡，將無法享有轉乘優惠，而試辦初期公運處也舉辦抽獎，最大獎是1年定期票。

公運處表示，扣款方式依照下車站「自動辨識」搭乘段數來計算；採取統一上車先扣款、下車再刷卡。以全票為例，依實際搭乘路線，同一段下車會顯示「0元」不扣款，若超過第二段才會逐段加扣15元。

四、汽車未禮讓白手杖、導盲犬，最高罰7200元

《自由時報》報導，原規定開車時聽到消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓現可處駕駛3600元罰鍰並吊銷駕照，自7月1日起，不避讓且致人死傷者，將加重罰鍰為6000元至9萬元。

而汽車駕駛人開車行近行人穿越道或轉彎，遇攜帶白手杖或導盲犬的視障者，不暫停讓其先行通過者，機車駕駛人罰2400元至3100元，小型車駕駛人罰3600元至5400元，大型車駕駛4500元至7200元。

根據財團法人愛盲基金會的資訊，當視障者持「白手杖」行動時，具有防護、回應、辨識等三項功能，手杖向前伸出的幅度約為距腳尖兩步的範圍，用以探索行經道路路況。當遇到地面變化或出現危險狀況時，視障者因此能有足夠的時間做出反應，以確保安全。在國外，「白手杖」代表對視障朋友的尊重，他人必須主動協助與禮讓視障朋友，而各類型交通工具遇見「白手杖」必須禮讓通行或減速慢行。

五、清理國道散落物超過30分鐘將收費

《中央社》報導，根據高公局統計，每年國道散落物約超過4萬件，光是2017年就釀成935起事故，近10年統計更造成15死、413傷悲劇。

因此為降低民眾行駛國道發生物品散落，提醒民眾確認裝載貨物是否綑綁牢靠，《中時電子報》報導，自7月1日起，在國道掉落物品超過30分鐘，每車道將收費3000元，雙車道則加倍且沒有上限。處理時間未滿30分鐘不收費。

六、8大公股銀行不再延長營業時間至5點

8大公股銀行2010年為便利客戶，各推兩家分行延長營業至5點，隨著網路時代來臨，民眾上銀行的需求減少。《自由財經》報導，預計7月起，8大公股銀行將陸續結束延長營業的便民措施。

7月1日起台企銀南京東路分行、西屯分行已不再延長營業。華南銀的忠孝東路分行、北高雄分行，以及兆豐銀城中分行、北台中分行等，也將於7月15日跟進。合庫的西分行以及台中分行，則預計在7月18日恢復3點半營業時間。

而彰銀的建興分行、光隆分行，第一銀的光復分行、基隆分行，台銀的館前分行、三民分行，土銀的忠孝分行、中港分行等，則預計在8月1日全部結束延長營業的服務。

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參考資料

核稿編輯：楊之瑜