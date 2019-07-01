回應江孟芝：努力不是一切，也要看見「不公平」的現實

文：王炳璿

自己身為美國留學歸來的研究生，其實這篇文章中的論點已醞釀許久，但始終糾結於一個難以捉摸的平衡點：一個人的成功，到底是努力為多，還是機運為多呢？而這兩者之間的拿捏，又會如何影響我們的價值觀呢？

當我們聚焦一個人成功背後的努力，我們便認可一個人的主動性，以及掌握週遭事物的程度，但是容易忽略掉每一步、每一階段，旁人的支持或是機構的協助；另一方面，當我們將成功歸因於一個人的機運，我們便開始看清要達成目標的過程中，所需要的天時、地利與人和，卻也消磨個人的付出。讓人不禁消極地納悶，是否我們的成敗終將取決於大環境呢？

終於決定整理思緒來完成這篇文章的關鍵，便是江孟芝在今年國立師範大學畢業典禮的演講，及其相關的報導。

這則演講道出一則正向的訊息：「與其當一個抱怨世界不公平的酸民，不如改變自己的心態並做一個善良的人。」我相信正面理念的效果，也會分享這篇演講給我所接觸的高中生。但是，對於留學生、計劃留學的人，或甚至已經完成留學的人，我希望可以補充另一個觀點。

因為她傳達一個正向思考的思維，又因為主講人將「批評」視為「抱怨」，評論她的立場容易被駁斥為「酸民」。但在這篇文章中，我將以評斷的方式補充她的說詞；並非出自於負面情緒，而是填補她故事中的陰晴圓缺。

我將從以下三個面相切入並佐以例證：努力的成果，不公平的現實，以及感激你擁有的選擇。

一、努力不是一切

我在美國的前兩年，深信她所分享的道理。我認為我能夠出國求學，不僅在課業上表現優異，還能在課外生活保持活躍，不外乎是自己努力的結果。我在大學畢業後工作3年，積攢一些儲蓄以應付出國的學費與生活費，這不是再自然不過的事情嗎？我每個學期都拿到A+，還可以贏得年度研究生獎項，不也是我個人爭取而來的嗎？

但是畢業後在求職上的挫折，讓我快速認知到，在個人的努力之外，有更大且不可抗拒的力量。對我來說，這是大夢初醒的時刻。從此，我對隨處可見的成功故事，便抱持的存疑的心態。不要輕易相信別人如何成功，我們更需要關切的是，這些人本來可能會失敗，而失敗的人是沒有機會演講的，我們沒有機會聽到這些人訴說在努力另一面的故事。

當我說到大環境的重要性時，可以預期的回應便是「努力不一定成功，但不努力一定不會成功。」此話說得不錯，前半部剛好呼應我想要表達的重點：努力並非唯一促成個人成就的因素。另一方面，我需要澄清的是，我並沒有因此認為努力不重要。

這正是我在文章開頭提到的平衡點：我們有今日的成就，是自身的努力加上外在的因素，過度偏頗地倚重努力或是機運都會給人偏差的觀點。我對於這篇畢業演講傳達的訊息的擔憂，就是以此為出發點。出國是來自於個人的努力嗎？我們每個人至今的成就，也都僅僅是個人努力的成果嗎？

記得我和大學同學於畢業後重聚，聊到出國旅遊的這段經歷，令我印象相當深刻的一句話，來自我的好友：「我大學前唯一離開過台灣島就是到龜山島。」這句話對我來說無非是當頭棒喝。聽到這樣的回應，我覺得抱持著「出國唸書是自己努力的成果」這樣的心態，不甚可取。

莊子說道：「夏蟲不可語冰」。因為生命的短暫，夏天的蟲無法理解冬天冰雪的寒冷。到國外留學或是旅遊，對許多經濟背景不同於我的人來說，正是這般不著天際的想像。有些人可能不曾有過這樣的打算，因為這從來不是一種可能性；但又有多少人是抱著這樣的希冀，卻礙於現實的考量，而無法實現這個夢想呢？

我可以抱怨我在美國讀書的期間，因為當地的物價高不可攀，無不是捉襟見肘，無時無刻地省吃儉用。也可以如同江孟芝所言，超越我對於生活的種種不滿。可是出國生活的辛苦，聽在為了家計而無從出國的人耳裡，何嘗不是相反過來的夏蟲不可語冰呢？

有能力出國留學的台灣人，多數都有相當的經濟實力，才買得到這張入場券。我們對於沒有出國，或是無法出國的人的生活，又有多少了解？我們對於世界的認識，難道不正是囿限於我們自己的成長環境，而誤以為「努力就是出路」的道理可以套用在每個人身上？

莊子接著說道：「曲士不可以語於道者，束於教也。」正是這個概念。當我們的自身經驗成為偏見，只看見努力的重要性，便容易把它奉為至高的原則。

二、看見不公平的現實

在求學階段，你知道要怎麼申請學貸嗎？向代理機構繳交申請資料後，你的背景需要經過審查，不僅要有人替你作保，甚至還要出示財力證明。因此，光是籌措出國留學第一步的經費，就已經建立在你是否有特定的經濟地位了。能夠獲得簽證進入美國，更要看你所屬的國家關係好不好。我所認識的土耳其朋友就被拒絕簽證，而無法如願達成到美國唸書打工的計畫。

另外，你知道美國留學生要如何工作嗎？每一位外籍留學生，每一個學位都有「選擇性實習訓練」（Optional Practical Training, OPT）。每一個文組的人就是12個月，理工科系的人時間較長，但也是不多不少，端看你要在就學期間使用，或是畢業之後才開始求職。在OPT期間能找到工作就不容易了，結束之後要找到正職更是難上加難。美國企業若要僱用外籍留學生，需要每年多繳交「贊助費」，因此多數企業寧願找擁有美籍的人，也不要雇用有傑出能力的留學生。所以在這班逆境中，能夠獲得工作與穩定的收入，比起個人的履歷，更關鍵的是該企業是否願意在公司的財務報表上接受你的加入。

因此，當我一些大學朋友對我抱怨起在美國工作時，職場上遇到的困難，我的反應是：至少你有工作和收入，我連抱怨的機會都沒有。

我在畢業後，面臨職場失意時，終於認清社會的不公平。但是認清社會現實的不公平，不表示你就是在抱怨。相反地，當我們知道世界的不公平，我們會更珍惜自己擁有的東西，了解自身的特權，才有悲天憫人的情懷。

當江孟芝說「合理化別人的成功，並不會讓我學到任何東西」，她所做的其實正是用「努力」來合理化自己的成功。這個邏輯的危險，就在於我剛剛提到，對於現實生活不公平的認知。一方面，我們需要知道自己的成功不單是努力的成果，而是對周遭的人事物多一份感激；另一方面，我們也會對於大環境的影響有更多的認識，並且認清自己的成就，是否是社會不公平的其中一塊拼圖。

當我們有這樣的關懷，就不會說出「靠一己之力償還了所有的就學貸款」這樣的話，因為我們知道社會的不公平，在第一步就已經阻止某些人申請學貸的機會，更讓許多人（包含美國大學生）一畢業即負債，就業的前10個年頭都在償還學貸。

人在困頓的時候，不免會充滿比較心態，想著別人的生活為什麼比較好；當生活好起來之後，這個比較心態便會消失，反而不會去思考為什麼有些人的生活更不好。這種情況下，憤世嫉俗是不同於怨天尤人的。特權不只是來自於海外留學的頭銜，而是一開始能出國唸書就已經是一種特權。面對不公平而產生的憤慨，可以是推動社會變革的力量。但是當我們認為「世界其實是公平的」，每個人只需要努力就可以達成願望，不免忽略真實的掙扎。

當你用「想學習就買書、想留學就申請經費、想繳房租就接案子」的例子來奉勸別人，你便陷入努力的迷思，誤以為每一個人的努力都會獲得相同的結果；這樣的迷思可以反過來譴責條件不一樣的人不夠努力：想留學為什麼不申請多一點獎學金？付不出房租為什麼不多賺一點錢？是不是你不夠努力，還是其實我們每個人的立足點本來就不一樣？

三、不是感激你做的選擇，而是感激你有選擇可做

因此，有選擇是一種特權。有的人無法選擇出國留學，有的人無法選擇簽證是否會批准，也有人無法選擇更加高薪的工作，在一年內神奇地還清學貸。當我們體認到自己握有什麼樣的本錢在努力時，才會更貼近現實，隨之而來的便是對生活的體會。不是感激我們做過的選擇，而是感激我們在一開始就有這些選擇可以挑。

我在出國留學前就有一個選擇：留學或是繼續工作。之所以可以放心出國，就是因為經濟上沒有壓力，家裡的人可以讓我無後顧之憂地追尋自己的夢想。

我們可以再重新省視一次江孟芝的成就，到底有多少是她獨自一人就可以完成的呢？這一段或許有人會解讀為酸言酸語，但是當你看到這裡，你可以了解此篇文章的兩大重點：努力不是一切，社會並不公平。當她勸人不要用抱怨合理化別人的成功，我們需要的正是理性分析她本人如何用「個人努力」與「世界公平」來合理化她自身的成就，才知道為什麼她的論點有待補強；相信這些成就都是穩定努力而來，是相當危險的思想偏差，因為到現在你應該知道，作為留學生，我們需要感謝的太多太多了。

「我24歲的時候隻身一人到美國讀書。」而沒有家人的支持嗎？這裡的支持不一定指得是金錢上的援助，也可以是精神上的支持。誠如我上方說到的，她的家庭沒有成為避免出國的阻力。當一個人的身長背景有人身付房貸，甚或有人身負重並，都會成為留學的阻力。另外，師大的師長有沒有給予幫助或是鼓勵呢？比如說我在申請美國研究所的時候，有幸有3位相當賞識並眷顧我的大學教授，願意幫我在申請期限前抽空撰寫推薦信，這是申請留學不可或缺的一個環節呀！

「26歲研究所畢業。」我在研究所的時候，非常感激我多位教授的輔導，還有同儕的互助。在學生活需要的是這些人的支持，才能順利的完成學業，這可以說是一個人努力的結果嗎？許多人因為種種因素沒有辦法念完學位，例如我美國的博士班朋友遭受教授欺凌最後選擇退學，難道她在放棄前不夠努力嗎？這個世界是否有我們個人無法改變的不公平呢？

「27歲時還清百萬學貸。」如同前一段落提及的，在美國找工作以及與有穩定的收入是相當不易的。許多網友也在納悶她是如何在一年內還清百萬學貸。我在學校打工的時薪是一小時16美元（其實已超過當地最低薪資一小時11美元），一個月賺不超過300美元的收入，根本無法補貼生活費。她是否在美國找到高薪的工作呢？這是需要何等的公司重視才能享有的待遇，並不是每個人努力都能得到的。

「29歲到紐約視覺藝術學院電腦藝術研究所教書。」有待過學術界的人都知道，要在教學機構找到教學一職，是多少競爭與辛苦，必須徵得校務委員與系上教職員的認可。而最後「30歲出版個人自傳。」也是同樣的概念：自費出版是一回事，能夠獲得書商任可能發行又是另一回事。拿出這些成就來支持「努力就是出路」的論調，難道不也是「被社會的功利主義所綁架」嗎？

作為留學生，我們其實可以是充滿感激的，感激我們有這樣的優勢可以出國深造。但同時我們也必須問自己，如何將這份感激化為行動。

這也是我在一開始說到的，在努力與機運中間尋求平衡，繼而產生的價值觀。當我們知道自己的優勢與特權，我們如何回饋與貢獻？作為留學生，我們其實有不少選擇，而回台灣永遠是其中一個選項。因此當我們看到有人說「回不去台灣了」，便是過度倚向大環境的影響，而消彌了自身努力的可能性，剛好與這篇文章形成對比。

因為社經背景的差異，因為生存條件的不同，有人沒有留學的選項，有人留學後沒有在國外工作的選項。而留學生的課題，也可以套用到我們一般生活的議題：我們隨時都在追求這兩者間的平衡點。看清社會的不公平，並不會消彌我們的努力。相反的，我們可以在這份認知上，了解自己與他人之間的距離，進而從自己的優勢位置出發，致力於消彌這些差異。

換句話說，努力不一定是陳列個人的成就，而在於出自於這份認知的關懷與社會參與。如同江孟芝說的，我們都可以成為更好的自己；不過，在理解外在環境的影響之後，我們更能讓社會成為更好的地方。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航