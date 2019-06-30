歐洲「超級熱浪」致8死，法國出現45.9度破紀錄高溫

歐洲往常夏季高溫大多出現在8月，今年熱浪來得偏早。上週，歐洲部分國家迎來今（2019）年第一波熱浪，截至目前為止，令人難以忍受的高溫除已造成8人死亡，也在西班牙引發森林野火危害。而在法國南部甚至出現破歷史紀錄的高溫──攝氏45.9度。

《轉角國際》報導，侵襲歐洲的這波熱浪，始於6月24日星期一。由於歐洲大陸上空，正被兩股強大的北方高壓系統籠罩，因此阻絕了本該由南方低壓系統送入的涼空氣，反讓非洲撒哈拉沙漠的熱氣流趁隙襲來，並沿著地中海南岸，朝西歐與中歐方向逼近。

這波熱浪的影響範圍以西班牙、法國為主，但葡萄牙、義大利、希臘、德國、甚至是波蘭，也各自刷新了6月份的溫度紀錄，進入不同程度的「高溫全國戒備」。

熱浪已造成8人喪命，「熱島效應」讓情況更加嚴峻

到今天為止，這波致命高溫籠罩歐洲已經持續一週，根據《中央社》報導，這波熱浪目前已造成至少8人喪命，包括法國4人、義大利2人以及西班牙2人。

《自由時報》報導，歐洲多國政府警告，這波熱浪可能使部分地區氣溫超過攝氏40度，法國及西班牙可能最嚴重。在「熱島效應」作用下，都市地區可能更為炎熱。

熱浪被稱為「無聲殺手」，根據往例，初夏的熱浪可能特別致命，因為人們沒有充分時間適應更高氣溫。老人、街友及沒有冷氣的民眾，是最易受熱浪傷害的族群。2003年的歐洲超級熱浪，根據研究，曾導致約7萬人死亡，其中法國約1萬5000名老人喪生。德國去年炎夏則至少額外奪走1000條人命。

根據國立自然科學博物館的資訊，熱浪是指天氣在一段長時間保持過分炎熱，同時可能伴隨著很高的濕度。這種現象在地球上某些地區特別容易出現，例如地中海氣候區。嚴重的熱浪會造成災難性的農作物歉收，甚至數千人死亡。而在全球暖化造成經常性熱浪侵襲情況下，專家警告在歐洲，夏天艷陽下揮汗如雨的情況將變成一種生活常態。

受高溫乾燥影響，西班牙發生數起森林野火

在6月即將結束的這個星期，歐洲各地持續受到熱浪侵襲，西班牙也無法倖免。《中央廣播電臺》報導，西班牙當局表示，在高溫乾燥的影響下發生森林野火危害。一起是發生在東北部加泰隆尼亞（Catalonia）的森林野火，消防人員在持續追蹤與拚搏將近72個小時後，火勢終於在29日獲得控制，現場「已逐步穩定下來」。不過，消防人員指出，仍有小部份殘存野火有待撲滅。

另外在西班牙中部、首都馬德里（Madrid）西邊約100公里的阿爾莫洛斯（Almorox），從28日傍晚發生森林野火，至今已蔓延燃燒至少1600公頃的林地，擴大至馬德里地區，迫使附近村民緊急避難。還有一起野火發生在托雷多市（Toledo）附近約60公里處，已迫使22名村民避難。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像

法國4000所小學關閉，部分地區出現45.9度破紀錄高溫

除了西班牙，法國的情況也相當嚴峻。《中央社》報導，法國南部的沃克呂斯省（Vaucluse）、艾侯省（Herault）、隆河河口省（Bouches-du- Rhone）、加爾省（Gard）等4地，今（30）日起被列為最高層級的酷暑紅色警戒，要絕對謹慎應對特別危險的現象。除了4個紅色警戒的省份之外，法國的101個省之中，還有76個列為橙色警戒，包括大巴黎地區。

《工商時報》報導，在28日，法國南部甚至三度刷新當地史上最高溫紀錄，在南部小鎮加拉爾蓋萊蒙蒂厄（Gallargues-le-Montueux）更締造攝氏45.9度的高溫紀錄，比2003年的舊紀錄攝氏44.1度整整高出1.8度。

《中央社》報導，根據費加洛報（Le Figaro），為免群眾因暑熱而生病或發生意外，法國衛生部表示應取消學校活動和節慶，除非可改在涼爽室內舉行；在南部，部分運動賽事已取消。根據法國總理愛德華．菲力普（Edouard Philippe）的說法，當地已有4000所小學關閉，有些用來做為緊急接待所。

根據AccuWeather的氣象預測，此波熱浪在下週有望逐步解除，第一波會是在英國、荷蘭、比利時與北法，然後再慢慢延伸到北歐。週二會再往北德、波蘭、瑞士。至於西班牙，雖然溫度仍然偏高，但不會再像熱浪第一波來襲時那麼嚴酷。

到2050年，巴黎恐每年至少10次酷熱

《中央社》報導，巴黎市政府表示，氣候變遷可能導致法國酷熱越來越頻繁，夏季高溫天數增加，冬季低溫天數也會減少。酷熱意指最少連續3天的日夜氣溫都很高，但並無全國一致的溫度門檻，而是視地區不同而定。例如在巴黎，白晝氣溫超過31度、夜間超過21度即可稱為酷熱，南部大城馬賽則是白晝氣溫超過35度、夜間超過24度才算酷熱。

巴黎市府引用法國氣象局（Meteo France）專家預測表示，若全體人類不立即作為以控制全球增溫趨勢，到了2050年，巴黎可能每年出現10次到25次酷熱，2003年發生在法國的災難屆時將成為常態。

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參考資料

核稿編輯：楊之瑜