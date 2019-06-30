川金3會「一夜之間」實現，未來2到3週將重啟「核子談判」

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩（김정은），今（30）日於分隔南北韓的非軍事區（De-Militarized Zone，DMZ）進行兩人的第3次會談。會談後川普表示，雙方同意重啟核子談判。而川普此舉也寫下歷史，成為首位踏上北韓領土的美國現任總統。這也是兩國最高領導人，首次在兩韓非軍事區會面。

川普成首位踏進北韓領土的現任美國總統

《中央社》報導，根據美國有線電視新聞網（CNN），美國總統川普、韓國總統文在寅（문재인）和北韓領導人金正恩今日在南北韓非軍事區（DMZ）南韓境內的「和平之家」（Freedom House），進行約50分鐘的非公開會談。

《中央社》報導，這讓川普成為首位踏進北韓領土的現任美國總統，也是兩國最高領導人首次在兩韓非軍事區會面。川普對此表示「對跨越分界線感到驕傲」，並願意邀請北韓領導人金正恩到白宮。川普說：「這對世界是很棒的一天，我能在這裡深感榮幸，許多偉大的事情正在發生」。

金正恩則表示，兩人的「美好」關係，促使兩國克服障礙，使川金會「一夜之間」實現。

Photo Credit：AP/ 達志影像 在韓國首爾火車站的電視螢幕上，民眾關注著川金會。

Photo Credit：AP/ 達志影像 攝影師搶拍川金二人握手的最佳畫面。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 美國總統川普（中）、北韓領導金正恩（左）與韓國總統文在寅（右）於會後離開會談場地和平之家。

《自由時報》報導，這次川金會談時間將近50分鐘，這是比川普先前預測「只有握手」更深入的談話。離開和平之家後，川普和韓國總統文在寅送金正恩到北韓邊境，金正恩現已回到北韓，金正恩並表示：「我們隨時可以再見。」

同意重啟核子談判，但川普不急求協議

《中央社》報導，美國總統川普今天下午在板門店會後表示，將由國務卿麥克．蓬佩奧（Mike Pompeo）為首，數週內和北韓進行磋商，積極推動朝鮮半島和平進程。

南韓SBS電視台從板門店南韓轄區「和平之家」進行實況轉播中，川普在南韓總統文在寅陪伴下，作出了前述發言。

除此之外，根據《中央社》報導，美國總統川普亦表示雙方同意重啟核子談判，並將在未來幾週內開始行動。在「和平之家」約50分鐘的非公開會談後，川普告訴記者這場會面非常順利，「我倆同意各自將指派團隊，團隊將嘗試解決一些細節」。

《CNN》報導，川普會後接受媒體宣布，美國任派現任駐朝鮮代表史蒂芬．比根（Stephen Biegun）領導團隊，在接下來的2到3週後開始重啟談判核子問題，但川普認為並不急於達成協議，他說：「沒人能預料之後情況會如何發展。」

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核稿編輯：楊之瑜