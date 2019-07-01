【G20觀戰】川普突襲板門店，美韓朝領袖的國際秀？

眾所矚目G20高峰會，6月29日順利落幕。

儘管各國領袖於2019年6月28日、29日兩日，在大阪國際展覽會場內，大談貿易政策與合作計畫等「經濟」議題外，不得不說，此次會議風波不斷，諸如巴西總統赴會G20時，隨行軍官竟私運39公斤毒品上機被逮；德國總理梅克爾（Angela Merkel）出席活動時，身體驚傳不適，抽搐顫抖不斷；抑或東道主日本首相安倍晉三對來訪的中國國家主席習近平，言及前陣子引起國際關注的香港「反送中」事件等，可說是為了這場經濟貿易論壇，增添了許多岔枝議題。

當然，兩天會議進行下來，各國領袖持續討論了許多相關經濟發展議題，諸如與臺灣有密切關係的，美中貿易戰是否要繼續下去、兩國間是否無轉圜協商空間等，而美國總統川普（Donald Trump）於29日會後，與媒體記者訪談中，表示將恢復美國企業銷售設備零件給華為，為之前鬧得沸沸揚揚的華為危機解套，但這又不得不讓外人猜想，川普之所以會如此政策急轉彎，是否有跟中國達成怎麼樣的協議。

此外，會議上也言及到前些日子，川普與伊朗於波斯灣地區的許多紛爭，影響到全球油價、油品輸出等議題，如之前川普放話「徹底摧毀」、報復伊朗擊落美軍無人機等空襲行動與制裁等，都成為重要議題之一。

唯獨韓國總統文在寅，似乎少了點鎂光燈注目，與新聞版面報導。

然而，會議期間引起國際注目的，莫過於美國總統川普於推特上，以幽默口吻寫到：「在結束許多包括和中國領導人習近平等重要會談後，我將要離開日本前去韓國（與韓國總統文在寅）。如果北韓領導者金正恩有看到這條推特文的話，我很樂意與他於DMZ（非軍事區）見面，握握手，說聲Hello（?）！」

之所以幽默，在於一般人印象中，論及國際情勢、談判場景，本是嚴肅之議題，且不分大國小國，只要是兩國領袖會面，無疑都會吸引國際間注目、鎂光燈追逐焦點，更別提美國與北韓兩國，是截然不同的民主、專制國家政體的領袖會談，且又以將近單方面突襲式，由川普總統以幽默且不確定的推特發文，加上「（?）！」等呈現給世人所知，此舉好比一般人於日常生活中，上IG發即時，抑或上推特發文，揪朋友出團吃飯喝酒般，讓人不禁覺得，難道又是一場「秀」的開始嗎？

而在此推特文之前，我們不要忘記，G20會議舉辦的前幾週，韓國聯合新聞通訊社於6月中報導，才曾引用北韓媒體，提及破局的河內川金二會（2019年2月27、28日）責任，北韓大多歸咎於美方，同時批判韓國不應該再與美國合作，強調近期與美韓雙方對話的可能性不大；甚至G20會議舉辦的前幾天，北韓外交部似乎也不甘缺席，對外揚言永遠不會透過韓國與美國打交道，駁斥韓國總統文在寅所言，南北韓兩國正透過多重管道，進行溝通一舉，搞得文在寅裡外都不是人。

但不知該說，是國際局勢瞬息萬變？還是秀又來了？川普總統的這條推特文，順利地把北韓領導者拉回到談判桌上，而且還帶著G20會議內，有點落寞，兼北韓口中不願再透過的談判中介人文在寅總統，一同前往到板門店與之會面，上演「大和解」戲碼。

2019年6月30日下午，美國川普總統與文在寅總統來到板門店，他所期盼能與之握握手，說聲Hello的金正恩也如期出現。美朝領袖如同明星般，在國際記者們包圍、鎂光燈的注目下，於韓國當地時間下午3：46，金正恩拉著川普跨越北緯38度線，使川普成為首位踏進北韓領土的在任美國總統達到高潮，這也是繼破局的河內川金二會，兩國領導者首次於兩韓非軍事區見面。

現場的鎂光燈、記者相機拍的不停，但我們從現場畫面可以看到，金正恩拉著川普跨越北緯38度線的舉動，很有「既視感」，如同去年首次文金會一樣的戲碼，跨越、握手、微笑、偷望記者位置、雙方望向攝影鏡頭、拍照，再走回來，共計10秒不到的時間完成。

當然，於會場的川普總統，不忘發表一些感人，抑或讓新聞記者好下標題的發言，諸如「這對世界是很棒的一天，我能在這裡深深感到榮幸，許多偉大的事情正在發生」、「對跨越分界線感到驕傲」，且表示未來將邀請北韓領導人金正恩到白宮作客；而金正恩的回應，也不讓人意外，言及「川普是世界上首位踏上我們北韓國土的美國總統，也希望藉由跨越這條38度線，一抹過去兩國不愉快的紛爭，之後只往前看，期待有更好的未來與開拓性的（商談）結果」可說是禮尚往來，相待如賓，之後於下午3：59至4：52，三方進行單獨會談，而於5點鐘左右，美國川普總統結束此場如同戲劇般的G20後國際領袖三方會談。

Photo Credit: AP/達志影像

綜觀之，韓國當地的媒體報導，似乎也是雷聲大雨點小，第一時間出現的報導文內，多淪為流水帳，單純記載三方會談時間安排、過程，而針對欲討論的「主題內文」，不知如何著筆，反倒是在「標題」大下功夫，諸如「沒有劇本的90分鐘板門店戲劇…南北韓美國寫『世界新史』」，抑或「美國總統首度踏上北韓領土」、「終於見面了，『歷史的瞬間』」等標題，來描述此次突襲式的三方會談，試圖增加些討論熱度。

換句話說，透過韓國當地報導內文，可以輕易推測出，大家普遍不看好也不期待，有如同川普總統所言「許多偉大的事情正在發生」的結果，而對於三方結束於「和平之家」的單獨會談，得出的美朝雙方同意重啟核子談判之結論，也只能等待後續觀察，並無重大突破點。

當然，觀察完當地民心輿論，我反倒認為這場會面，單純是為了「三人」而非「三國」，是一場「川普為了自身的連任選舉、文在寅為了挽救低落的支持率、金正恩為了繼續持有核武器」，表演給世人看的國際秀，因故當地也有韓國網友調侃，此次川金會談言及的「以後重起雙方核子談判」，也只不過是金正恩習慣使用的緩兵計罷了，根本未見實質性的發言與計畫，只是川金會國際間的連三「秀秀秀」；且更有人建議文在寅總統，放棄當美朝雙方談判的中介人，好好振興一下自己國內經濟才是——因為根據當地民調（한국갤럽조사연구소）顯示出，於6月28日最新數據，文在寅「現今執政滿意度」（대통령 직무 수행 평가）為46％，只小贏「執政不滿意度」45％，1％而已，更別提韓國2019年4月失業率來到4.4％，為2000年同月以來最高，失業人口首度突破124萬人，為1999年6月有紀錄以來最高，反映國內經濟、就業市場持續低迷。

針對G20後，我們又該如何看待此局的川文金三方會談呢？不論是三方的事前安排、議題的聚焦、達成的結果，恐怕都不盡理想。然而，我們該說國際情勢瞬息萬變，讓三方領袖都一下子動了起來呢？還是該說，秀又來了呢？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航