《銀翼殺手2049》剪接師Joe Walker的八個剪接訣竅

文：蔡念栩（DCFS編輯部）

為《自由之心》、《異星入境》、《銀翼殺手2049》等傑出電影操刀，兩度獲得奧斯卡提名的英國剪接師Joe Walker，無疑是當代出色的電影工作者之一。本文將整理Joe Walker曾在採訪中提及的八個剪接訣竅，了解身為專業剪接師的他，是如何思索編排素材、讓影像為故事發聲。

1、抓住故事重心，掌握架構篇幅

「大聲總結整個故事、思考講述各段所需的時長。這個長度會是理想比例的指引。」

以描繪12年奴隸生涯的《自由之心》為例，Joe Walker認為，比起為奴期間的內心掙扎和情感變化，主角被拐賣的過程顯得相對單純，敘事上也有更多能夠壓縮的空間。因此，他在片中利用倒敘的手法，讓畫面從舉杯慶祝的場景，直接切換至幽閉的地牢，再穿插破碎的回憶片段，快速呈現主角遭人設計、下藥的經過。

圖片來源：Premium Beat, The Washington Post, IMDb

2、抽離剪接軟體，「橫向」思考敘事

「要『橫向』而非『縱向』思考。多少次人們花上大把時間，結果卻是在錯的地方打轉？」

Joe Walker建議人們在組織結構階段，可以暫且擱置剪接軟體，改用一張張紙卡進行排列組合；如此一來，便能專注於編排敘事架構，避免過早在挑選鏡頭、雕琢細節上白費精力。Joe Walker操刀紀錄片《一日人生》時，便是透過這樣的方式，處理數千部來自世界各地的Youtube短片，從長達4500小時的素材中，理出連貫的敘事脈絡。

3、「逆向」編排段落，緊扣場景核心

「我發現我可以『逆向』剪接一個段落，而且這種做法非常有效。」

經歷過實際「動刀」裁剪底片的年代，Joe Walker非常習慣在下手剪接之前，先行思索每個場景蘊含的意義。Joe Walker認為，比起從開頭剪起、試圖找到方向的剪接方式，先挑出最能表現段落意涵的關鍵之處──或許是某句台詞、某顆鏡頭或某一瞬間，再以之為核心「逆向」編排整個片段，會是更加有效的做法。（延伸閱讀：《幸福綠皮書》詼諧描繪種族議題，細膩剪輯牽動人心）

圖片來源：Premium Beat, The Washington Post, IMDb

4、微觀感受時間，調配剪接節奏

「剪接師最強大的超能力，就是能夠玩轉時間。」

Joe Walker表示，剪接並非只是平淡地推進敘事，而是必須為你希望吸引關注的部分，在節奏上增添變化並做出取捨。Joe Walker強調，仔細審視故事裡的時間感十分重要，微觀檢視每個片刻、加快或放慢步調，才能真切模擬人們的生活體驗。舉例來說，若是眼前發生車輛失控、無預警衝入車道的緊急情況，人對時間的感受便會隨之發生改變。（延伸閱讀：《進擊的鼓手》以剪輯敲打節奏，呈現爵士樂場上的野蠻搏鬥）

5、看見「不剪接」的力量

「我的剪接老師曾告訴我，不必因為劇組拍了這些鏡頭，就把各種畫面全剪進去。」

Joe Walker提及，早年他曾細細拆解一場三人對話，花了許多時間在遠景和各個特寫間切換，試圖跟上快速的對話節奏、突顯每個角色的演出亮點；但當時的資深剪接師看過成品後，建議他僅用遠景來呈現整個片段，能更好地展現演員之間激盪的火花。這讓Joe Walker認識到，當你面對一段出色的表演，有時「不剪接」會比「剪接」更有力量。

圖片來源：Premium Beat, The Washington Post, IMDb

6、無聲剪接讓影像發聲

「我盡可能在沒有配樂的狀態下剪接，這有助於精簡，並為音效使用或無聲靜默留下可能性。」

儘管使用參考音樂（Temp Music）進行剪接，能因為聲影搭配取得「即刻見效」的成果，但這也意味著後續要調動畫面、正式配樂時，都會受限於參考音樂的旋律和節奏。Joe Walker鼓勵人們，試著在沒有音樂的狀態下剪接，更好地發掘影像本身的節奏，並留給配樂師足夠的揮灑空間，甚至讓環境音效（如《自由之心》裡的蟬鳴）和無聲靜默，成為可能的聲音選項。（延伸閱讀：音樂飛車狂想曲──《玩命再劫》高超的剪接與混音技巧）

7、抽查檢驗，精練敘事

「節制地下刀。不要喋喋不休地告訴人們應該想些什麼，允許觀眾專注於人物和畫面。」

Joe Walker亦分享他在收尾階段常用的小技巧──當整部電影已幾近成型，在紙條上寫下每場戲的編號，並隨機抽出一場來仔細審視，甚至重新瀏覽有關素材。Joe Walker表示，當電影越接近尾聲，越是容易出現不夠「精練」的狀況，運用這樣的方式二度思考，自問是否已經剪出最佳方案，能夠有效避免草率鋪陳的情形發生。

圖片來源：Premium Beat, The Washington Post, IMDb

8、從他人眼中看見問題

「創作的基礎在於意識到問題的存在──真正地看見、分析它們。」

Joe Walker指出，當你的剪接無法發揮效用，最好的方式是透過別人的眼光來審視它。邀請合作夥伴、值得信賴的朋友們作為觀眾，坐在他們身邊傾聽開誠布公的意見，人們的真實感受將會為你帶來啟發。

參考資料：Premium Beat, MovieMaker, DP/30

圖片來源：Premium Beat, The Washington Post, IMDb

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航