香港主權轉移22週年：首次取消公眾觀禮、爆發警民衝突

今（1）日是香港主權轉移22週年，香港政府依傳統在舉行升旗典禮。6月間兩次「反送中大遊行」後，民眾要求釋放被捕人士等訴求遲遲沒等到香港政府正面回應，今日凌晨開始，就有香港民眾佔據升旗典禮預定地金紫荊廣場附近，試圖癱瘓交通、影響升旗儀式，並與戒備的警方發生衝突。

《中央社》報導，香港自1997年7月1日主權轉移中國後，每年7月1日都有民間團體組織集會遊行，香港政府也會在香港灣仔香港會議展覽中心的金紫荊廣場舉行升旗典禮，至今已形成傳統。《聯合報》報導，為避免發生衝突等意外事件，今年七一升旗儀式早就確定不會設立公眾觀禮區，這是香港回歸22年以來，港府首次取消公眾觀禮區。

但經過6月兩場規模浩大的「反送中大遊行」，《聯合報》報導，七一前就有香港網友號召「塞爆金紫荊廣場」，令升旗儀式無法舉行。《法廣》報導，網友訴求是希望香港政府撤銷「六一二警民衝突為暴動」的定調，並釋放被捕人士。

《中央社》報導，昨日晚間，就有數百名示威者在鄰近金鐘立法會大樓外集會。

（中央社）凌晨4時，反對政府修訂逃犯條例的示威者左右占據金鐘夏愨道和龍匯道，試圖癱瘓前往鄰近灣仔的交通，令政府官員及嘉賓無法出席升旗禮。

早上7時30分左右，占據夏愨道和龍匯道的示威者不斷向前推進，當他們靠近防暴警察的守戒線時，警察以武力驅散他們，期間使用了警棍和施放胡椒噴劑，把示威者趕回安全距離。

10時15分，站在守戒線的防暴警察突然全部撤離，進入附近的灣仔警察總部，只餘下示威者留守現場，令原先的緊張氣氛即時降溫。

目前不確定警方下一步會怎麼做。

Photo credit: Reuters / 達志影像 今日上午，香港聚集金紫荊廣場附近的示威群眾向警方推進，雙方爆發衝突。

另一方面，官方舉辦的升旗禮早上如期舉行，但由於下雨，升旗儀式改為「雨天方案」，即升旗禮依舊在室外舉行，但各官員和嘉賓改在會議展覽中心室內觀看現場直播。

升旗禮結束後，港府在會展舉行慶祝回歸酒會，行政長官林（特首）鄭月娥在酒會上致辭，這是她6月18日就修例公開道歉後首次公開露面。

她說，修訂逃犯條例所引起的爭議令市民和政府之間產生了矛盾和紛爭，令她徹底明白作為從政者，要不時警醒自己，準確掌握民情，又說縱使有良好意願，也要開放包容，縱使重視行政效率，也要耐心聆聽。

她說會汲取事件教訓，確保施政更貼近民心、民情、民意，回應大眾所思、所想、所求，因此政府施政風格需要改變，要更開放、包容，這些工作刻不容緩。

林鄭月娥又說，會用更多時間會見不同黨派、階層和背景的人士，讓她保持政治觸覺；她也會透過不同途徑接觸年輕人，加強與不同人士溝通。

今早出席升旗禮和酒會的官員和嘉賓改乘坐船隻從九龍前往港島會展中心，以避開示威者。北京中央駐港聯絡辦公室主任王志民、前特首董建華及梁振英等人都有出席儀式和酒會。

除了升旗典禮，由「民間人權陣線」（民陣）發起的七一遊行，今日下午3點將從維多利亞公園草坪出發。《法廣》報導，香港民陣代表表示，由於香港目前社會氣氛依舊不安，政府沒有回應市民訴求，因此今年民陣將遊行主題訂為「撤回惡法，林鄭下台」，要求香港政府撤回修訂《逃犯條例》、特首林鄭月娥下台、徹查警方暴力鎮壓、停止起訴示威者，並成立獨立調查委員會調查警方疏失。民陣代表岑子傑估計，七一遊行仍然會有很多人參與，相信不會比前兩次遊行的人數少。

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核稿編輯：楊之瑜



