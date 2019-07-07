比養樂多早18年問世，卻沒人記得的「奇奇雅斯」

文：Sidney

喝過優格飲料的人，大部分都有聽過「養樂多」的名號，但當問起「奇奇雅斯」（チチヤス，發音chichiyasu）的時候，別說台灣人了，連日本人也可能會愣一下。而它知名度低的原因，可能和公司的發展有關係，文後會用一點篇幅稍微探討。

事實上，在進行日本百年食品飲料資料調查過程中，我每週都會用日文跟日文老師分享與討論。當在跟老師說今天要分享主題是「為什麼明明最早推出發酵乳，但最後卻沒養樂多那麼有名的チチヤス」，老師立刻露出沒聽過這家食品公司的表情，直到看到產品圖片後才說有印象，然後順便問我「這家是地方性的食品企業吧？」

チチヤス的本社在廣島縣的廿日市市

說是地方性的食品企業，對奇奇雅斯可是有點失禮呢，畢竟他們的產品也是賣到全日本，甚至外銷到台灣來。

奇奇雅斯的前身，由創始人野村保在1886年（明治19年）創立於廣島縣的廿日市市。對這個地名不熟沒關係，有著海上鳥居的嚴島神社總聽過吧？沒錯，奇奇雅斯跟嚴島神社都在廿日市市裡。

1930年（昭和5年）「株式会社チチヤス」正式創立，不過「チチヤス」這個讓人摸不著頭緒的名字到底是怎麼來的呢？這就要從日文來解釋啦。首先，チチヤス的チ，如果用日文輸入法打「ち」的話，乳、父都是候選字，而在這個品牌的內涵裡，它同時有著乳和父的意思。

這是一家賣牛奶起家的公司，所以「ち」有乳的意思很合理。那父的意思又是哪來的呢？チチヤス這個名字是創始人野村保的兒子，也就是野村清次郎取的，為了感謝老爸，他把父親的名字融入品牌裡。而最後的「ヤス」就是野村保的「保」了。

商標圖示的小男孩：チー坊

奇奇雅斯的產品上都會有一個小男孩的Logo，它叫做「チー坊」。1953年開始採用，隨著這個圖示，チチヤス以「安心、安全、美味しさ、健康」的概念，關心更多的人們，並守護大家的健康。

100年前就開始賣優格，比養樂多還早個18年

雖然奇奇雅斯不像養樂多、森永，或是明治那些食品企業那麼有名，但早年的奇奇雅斯可是很創新的企業，同時也是日本乳業發展的先驅。怎麼說呢？看看下面列出來的成就吧。

1917年：日本業界最先推出優格飲料

1925年：讓學生到工廠見學、學校供應鮮乳

1937年：日本國內第一個取得高品質牛乳稱號「特別牛乳」的乳品公司

1966年：第一款使用塑膠容器裝優格飲料的產品。（在這之前都是用玻璃裝優格）

然而在之後，奇奇雅斯就被收購了。

「人生到底在哪個時候走錯了呢？」

和日文老師分享奇奇雅斯的課堂上，我學到了很有意義的一句話「いつ道を踏み外す」，用中文來表現的話就是「人生到底在哪個時候走錯了呢？」

2011年，也就是平成23年，伊藤園集團以100億日圓百分之百取得奇奇雅斯，就此成為伊藤園集團的成員。奇奇雅斯官網上有關公司的歷史就停在這個時間點，這時腦中想的是「為什麼奇奇雅斯會被伊藤園給買走呢？」

奇奇雅斯早年的發展都取得了不錯的成績，照道理來說，應該會發展得不錯才是，怎麼會發生這種事情呢？

稍作調查之後可以發現，會走到這一步，很可能是發展其他事業失敗造成的。

奇奇雅斯在1964年之後，開始往休閒產業布局，但卻沒有發展好而虧損連連，到2005年已經負債220億日圓，財務狀況變得很糟糕。後來事業體切分，把還有獲利能力的乳業獨立出來，也就是之後被伊藤園收購的事業體。

伊藤園主要是賣茶起家的食品公司，買奇奇雅斯之後，它們就能加入乳飲料的戰場啦。

我們可能會很輕鬆的說，當初就不要那麼貪心，不發展休閒產業就沒事了，但很多時候，處在當下的人往往很難做出正確的判斷。即便是今的世界裡，應該也是每天都在上演的戲碼。外人一看就知道是個奇怪的決策，但身處在局裡的人卻還是覺得很好（當然也是有看得出問題，但覺得講了也沒用的人啦）。

冷知識：特殊紀念日──チチヤスの日（6月1日）



奇奇雅斯創立與商標使用的日子是1886年的6月1日，這天就成為該公司的重要紀念日了。不過2018年（平成30年），一般社團法人日本紀念日協會認定且登入該紀念日。也就是說，這個紀念日姑且也是一個認真的紀念日呢。

參考資料

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航