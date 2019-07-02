空服員罷工，長榮招募男性空服員並非性平象徵

長榮航空於1989年成立至今空服員皆為女性，只有同為長榮集團旗下的立榮航空才有少數幾位男性空服員，因此這次空服員罷工也成為工運史上首次全女性罷工。

然而，在此次空服員罷工期間，長榮航空資方開始招募男性空服員，打破公司過去長年以來的傳統，被部分人士視作性別平等的表現，但筆者完全不認同這種說法，這種作為反而跟「厭女」（misogyny）更加相關。

確實，從航空業的歷史來看，女性空服員源自於1920至1930年代，當時經常搭乘航班的政商人士多為男性，即使是有女性乘客也多為男性家眷，因此歐美的航空公司便以年輕貌美的女性空服員作為商業賣點，並且不存在少數族群／有色人種空服員，直到1958年才有第一位黑人女性空服員露絲・卡羅爾・泰勒（Ruth Carol Taylor）被航空公司聘用。

到了1970年代不乏出現以穿著緊身衣及迷你裙的「性感空姐」噱頭，甚至航空公司以貌美女性空服員海報搭配「我會讓你一直飛翔著，像是從未墜落過」（I'll fly you like you've never been flown before）這種煽情文字作為宣傳。許多國家的航空公司也紛紛效仿，即使受到國情保守開放程度的影響，但多半女性空服員美貌是錄取的重要標準，因此才有了「空姐是國家的門面」的說法。

由於當時尚未有國家制定完善的職場性別平等法律，女性空服員被要求必須是年輕、輕盈、未婚且未生產過，到了一定年紀、體重／身材發福、結婚或懷孕就會被迫離職。

剛好1970年代是第二波女性主義的全盛時期，女性主義運動開始為女性空服員徵求職場權利，包含不被上司與乘客性騷擾，以及廢除不人道的年齡、未婚、體重、剃毛與妝容限制。當時以支持墮胎權聞名、創辦女性主義雜誌《Ms.》的女權運動領袖葛蘿莉雅・史坦能（Gloria Steinem）正是女性空服員權利的先鋒。

到了1980年代，女性空服員權利開始有了一些成果，航空公司也開始使用性別中立且帶有專業意義的「空服員」（flight attendant）來取代女性化的「空姐」（stewardess）一詞。並且到了現代，女性空服員的種族多元與平均年齡有了很大的進步，雖然還有非常多可以改善的空間，正如此次長榮罷工的訴求。

如同婦女新知基金會倡議部主任周于萱在此次罷工所說的：「因為有不甘於現狀的女性，我們才能夠突破體制。」 因此，雖然此次招募男性空服員表面上看似是性別平等的象徵，民進黨立委尤美女律師就抨擊：「長榮空服員逾4000位，遇女性罷工才想雇用男性取代。」指出長榮此舉不過是想製造性別對立。

網路上泛濫的「女人怕勞累」和「男生比較耐操」，甚至要罷工的女性空服員去舞廳坐檯比較輕鬆（實際上並沒有）等仇女言論都是社會厭女的象徵。女性主義媒體《女人迷》也刊登文章指出，這不該是「公主病」空服員跟「好女人」地勤的對立，因為罷工是勞資之間的鬥爭，這是資方對勞方的分化手段。

現在是時候了！所有女性都該挺身支持女性勞權，姐妹情誼（sisterhood）是強大的，我們必須像母親與祖母輩的婦運前輩一樣，為了女性權利彼此團結。我們相信未來是女性的天下（The Future is Female）。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航