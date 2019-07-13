結婚不是happy ending，而是修行與考驗的開始

我剛滿35歲，已經開始聽到朋友離婚的消息。

雖說不幸的家庭的家庭各有各的不幸，幸福的家庭大致相同，我的觀察是，很多爭吵的原因，出在理所當然造成的爭吵。我想每個人一定都能很容易地說出「自己為家庭付出多少」，但是如果問對方付出什麼，很多人答不完整。

對於婚姻，雖不敢說是專家（兩性專家常常自己都......所以我希望一輩子都不是專家）但自我感覺良好算經營得不錯，給大家一些參考做法。

表達「感謝」

我覺得很多關係變得緊張，常常出自無法互相體諒和把對方的付出當作理所當然。一個家庭的事情就是這麼多，不管是家事、財務（管理和賺錢）、子女（寵物）照顧、長輩關懷，每一項都不是容易的事。

雖說不一定要有信仰，但我嫁到基督教的家庭感受到滿出來的愛（娘家拿香），發現差異在於把感謝掛在嘴上。我會謝謝腦公賺錢辛苦，公婆也會在每次我煮好晚餐感謝我，我也會謝謝他們幫忙照顧孩子，讓我們夫妻可以喘口氣，約個會。沒有一個付出是理所當然的，家就是大家付出一些，維護環境和關係。

放下指責，適時煞車

另外一個破壞關係的大刀就是「指責」。可能先生指責太太沒把孩子顧好、太太指責先生賺太少（男人千萬不能批評賺錢和性能力，很多兇殺案是這麼來的）等等。剛剛說的家事、財務、子女、長輩這幾個面向衍生出太多太多問題，感情就在爭吵中消失殆盡。

多一點體諒，降低標準，就可以避開很多地雷。我們家都是誰看不下去誰來做，那就沒什麼好吵的（所以不想做的人就閉嘴），畢竟出一張嘴最簡單，挑三揀四不然花錢請人做也可以。

另一半不是你的死敵，攻擊對方絕對沒有好處，家庭關係就毀了。另一半是自己選的，而且物以類聚，只能要求自己，不要怪別人，被騙可以考慮離婚。如果自己是被挑剔的那方，建議把被嫌棄做不好的工作丟給對方做，像是帶孩子讓我覺得累到哭，丟出去幾天對方就知道閉嘴了。

主動協助

我覺得做家事和帶小孩比上班累。我生孩子前覺得家庭主婦很廢，現在覺得家庭主婦是神，因為我根本做不來，事情多得不得了。一週衣服量跟山一樣、打掃超級累、如果還有煮飯、買菜、收拾、帶小孩誰受得了。

像我家兩個人都有在上班，有些家事如果另一半沒做，我們都會看狀況互相協助。我覺得結婚後與其期待禮物驚喜，還是帶孩子或做家事實在啊（當然大紅包也可以，我常常買禮物給腦公回饋）。主動協助表示有長眼，有心自動加25分。附上10天的衣服山照片：

關係認知

婚姻維持真的很不容易。當一個好妻子，有時候會當老公的媽媽，有時候可以當女兒，最重要是當他的情人和朋友。很多太太孩子出生、或是結婚多年後，只會當對方的媽媽或是孩子的媽，這樣非常危險。婚姻走不下去，就是精神和肉體沒有得到滿足。

變成家人或是沒有話聊，時間一久了外面ㄧ有誘惑就失守了。這時候很多人會說，每天累得要死哪有那麼多話聊？不然至少一起看Netflex創造話題，什麼都不做當然感情會淡。

結婚不是happy ending，是修行和考驗的開始（童話故事都是屁）。但是另一半才是家庭的重點，孩子長大總要離巢，長輩也會比我們先老去，都要牽著另一半突破挑戰，一個人處理太難太孤單。婚姻和家事誰認真誰就輸了，降低標準，放下堅持，省下來的時間拿去約會對婚姻比較健康。

身體互動

死黨和另一半最大差異就是可以合法ＸＸ了（喂）。通常男性把這個看得很重，有男性友人表示家事沒做沒關係，滾床不做不可以。想大家年輕時，結婚前打得火熱，婚後常常老公變成月父，有孩子可能當季公（一季一次）。尤其是孩子出生後，根本睡不飽了還有什麼力氣互動啊？沒力氣至少親親抱抱，都沒有真的變室友啦。

適當愛自己

我知道這件事情對很多媽媽來說不容易，對很多爸爸也是。照顧孩子非常花精神體力，大家有空只想耍廢放空很正常。但是時間久了，尤其是在穩定關係裡面，人常常會忘記把自己打理好是婚姻的基本。

我覺得標準很簡單，只要問問如果自己是另一半，還會不會想和現在的自己結婚或交往。不管是外在或是內在條件，如果連自己都吃不下去，那一定要回頭是岸。

用運動投資健康、美麗和體力

我每週要求自己要去健身1小時，有媽媽們說怎麼可能做到？想想每週有24*7=168小時，扣掉每天睡8小時（我知道不容易睡到）也還有112小時。大家每天滑手機加一加也會超過1小時，為什麼不把時間拿去運動？

我有時也會一邊騎健身腳踏車一邊滑手機，滑好動滿屁股微笑線都回來了。（有時間看到這篇文章，快快移動屁股去運動！）投資基金有賺有賠，投資肌肉包賺不賠。我因為一週只花1小時運動，所以很強調重量訓練，CP值高。但是千萬要小心，請教練或是找懂的朋友一起，不然可以先從跳鄭多燕開始，肌肉太久沒用，肌肉習慣動起來要時間，也要提防運動傷害。

因為我的運動習慣從高中開始（小綠綠體育課真的很硬，都不能混的），大學停一陣就覺得身體很不舒服，大一下就加健身房逼自己每週去免得浪費錢。快20年投資下來覺得值得（除了去澳洲、上海幾個月和懷孕，幾乎沒斷）而且肉鬆沒線條，除了氣色差，看起來也老（請大家自行腦補《復仇者聯盟4》的索爾）。

輪流放風，讓關係充電

不管是男女朋友還是夫妻，我覺得尊重另一半的空間也很重要。尤其是我腦公是獨生子，需要獨處的時間要求比我這個3個小孩家庭長大的人多。常常看到一些控制慾很強的男女要求對方只能和自己黏緊緊，我也是醉了。每個人就是不一樣，逼著一方做自己喜歡但對方不喜歡的事，我覺得很自私。愛是要讓兩個人都開心，只考慮自己的自私鬼，沒人受得了。

我和腦公輪流出去做想做的事，暫時抽離家庭和孩子，回家打開家門時都會回到比較好的狀態，又可以帶著微笑處理很盧的孩子和累死人的家事。沒休息一直情緒失控很正常，不管身體或是心理都需要休息充電。最近有本書叫《一流的人如何保持顛峰》很不錯，裡面非常強調休息，也有提供方法，推薦給大家。

經營婚姻真的不容易，最近還有500多對想要合法想不開實在好棒棒。上面整理的也不特別，但是每項落實不容易。想想結婚整個弄下來噴這麼多錢，搞一堆累死自己不知爽到誰的事相當痛苦（我覺得蜜月很爽，其他很煩）。還是好好經營，不然還要重來一次誰受得了。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航