林姿妤：50歲過後最好的保養，其實是「心中無罣礙」

文：陳莞欣｜攝影：陳平卿

中年以後，哪些因素會影響女人的外表？穿著、保養、生活習慣……這些都很重要，但美容品牌施舒雅台灣區副總經理、54歲的林姿妤說，最好的保養，其實是「心中無罣礙」。

這樣的體悟，來自於中年後的觀察。50歲過後，參加同學會的機會愈來愈多。林姿妤發現，年輕時漂亮的女孩，通常受惠於父母給了一張好看的臉。但是年紀愈長，女人的臉受後天影響愈大，反映了她一生幸福的總和。

女人們，總喜歡在美髮店或沙龍裡說心事。林姿妤從小在家中的美髮店幫忙，高中遠赴日本念美容學校，回國後又在日系沙龍工作多年看過形形色色的女客人，聽她們說起自身的煩惱。有人被家暴、有人先生外遇，也有人日日為生活奔波。故事聽多了，她少女時就立志：「我以後一定要幸福！」

她從這些人生故事中歸納，和女人一生幸福密切相關的有三種人：老公、孩子和婆婆。人生結局最好的人，通常反而是不愛計較的那種。「奇妙的是，很多事情看開後，好事反而會降臨在你身上。」她說。

婚姻：調整別人很難，重要的是調整自己

家務分工不平等，是許多夫妻爭執的原因。儘管身為公司的高階主管，林姿妤仍負起大部分的家務。她坦言，以往出差回家，看到家中一片凌亂也會很想發脾氣。但轉念一想，與其浪費時間爭執，不如自己動手收拾更有效率。

「我們這代人，還是會覺得家和萬事興啦。」林姿妤說。50+的男人，受家庭教育使然，多半沒有做家事的習慣。既然事實很難改變，女人就要想辦法解決，而不是邊做邊埋怨自己犧牲太多。

以她自己為例，經濟有餘裕的時候，會請人來打掃。不請人的時候，就叫小孩幫忙打掃。兒子掃廁所，女兒整理房間。若小孩耍賴不做家事，她會直言：「沒辦法喔，你們要幫忙做爸爸的份。不能把媽媽操死！」，或者技巧性的「威脅利誘」，告訴孩子：「媽媽累死，以後就沒人幫你們帶孫。自己要為未來著想！」

她總結，幸福的秘訣無他：調整別人很難，重要的是調整自己。不論家事分配或夫妻之間的齟齬，女人看開後會發現世界很大，沒必要為小事煩心。

孩子：長大後自然會飛走，父母要讓他們自立

林姿妤有兩個小孩，一兒一女，都已大學畢業在國外進修、工作。近年來，她有個很深切的體悟：孩子像鳥，長大自然會飛走。特別是兒子，20歲以前聽媽媽的話，20歲以後就會以女朋友的意見為主。父母不該寵溺，而是要培養他們獨立的能力。

孩子還小時，林姿妤就把他們當作大人教育。她女兒3歲就會自己下樓和攤販買稀飯，親戚們都大為訝異。兩個孩子四、五歲時，她把要採買的食材畫在紙上，讓他們前往賣場買菜。買五樣錯三樣，就讓孩子勤快點回賣場換貨。即使最後採買的品項還是有錯，至少學會了自己購物。媽媽不在身邊，孩子也能活得很好。

不像許多熟齡父母，會以自己的經濟能力給小孩依靠。她反而告訴孩子：「長大後，我不會再給你們錢，是你們要給我錢。」身為高階主管，她當然不是真正要人奉養，而是為了讓孩子有危機意識，不當靠爸媽一族。

她身邊有不少家境不錯的朋友，捨不得讓孩子吃苦。有人把孩子送到日本，每個月給10萬日幣當生活費，孩子仍覺得不夠。「如果孩子打工回來一喊累，你就心軟，之後怎麼教？」她認為，父母的責任是讓孩子有和他人平等的起點，不是養兒女一輩子。不靠家裡的小孩，反而會發展得更好。

婆媳：把她當VIP，大家都開心

身為公司的資深主管，常有女性同仁向林姿妤訴說婚姻當中的苦惱。其中最常見的就是：「婆婆好煩」。不同世代的女人，理家的觀念有別。看不慣婆婆的做法怎麼辦？林姿妤建議，「就把婆婆當VIP服務就對了」，最後很可能有意想不到的好處。

曾有一位同事向林姿妤抱怨，婆婆每逢周末必造訪小倆口的家。一早買來許多菜塞滿冰箱，還會擅自幫全家人打掃，嫌媳婦購買的床罩不好、會積灰塵。這位同事不堪其擾，林姿妤卻勸她，不喜歡吃婆婆買的食物，大可以分送給別人。平時不要抱怨，反而該買禮物送婆婆，表示感謝的心意。

一兩年後，同事開心地告訴林姿妤，婆婆決定把房子過繼給兩夫妻倆。「我說，笨蛋你看，對婆婆好你賺2000萬（元）！」林姿妤大笑說道。

還有一位同事，則是受不了婆婆的貪小便宜。每次看到兒媳家中買了進口水果，總會有意無意地說：「看起來好好吃喔！」讓媳婦非常尷尬。但林姿妤認為，何妨就讓婆婆占便宜？一盒水果，可以換到婆婆開心，家庭和樂。真的捨不得，之後再用老公的錢買一盒便是，一點損失都沒有。

林姿妤的婆婆80多歲了。平時看到好吃的點心、老人家可能喜歡的食物，林姿妤總不忘幫婆婆留一份。今（2019）年母親節，婆婆想要一台iPad，其他人認為用二手貨即可，林姿妤二話不說買了一台新的。

「80幾歲，讓她留個美好回憶有什麼不好？」林姿妤認為，女人不必為難女人，反而應該站在同一陣線上。她常告訴婆婆，「媽，全家只有我們倆跟別人不同姓，我們要團結。」現在，有任何事情和老公講沒用，婆婆還會幫她主持公道呢！

最好的肌膚保養，要清除臉上和心裡的髒東西

50歲過後，女性肌膚究竟該如何保養？林姿妤認為，要做到「徹底清潔」：心中有煩惱要清掉，臉上有髒汙要洗乾淨。

Photo Credit: 陳平卿攝影 林姿妤分享，50歲後維持膚況的祕訣除了保養，還有維持好心情

在美容品牌工作多年，林姿妤每天有一套固定的保養程序：先卸妝，用濕棉花擦拭乾淨臉上殘餘的彩妝，再用大量冷水洗臉使肌膚緊實。洗臉後再擦保養品、精華液、日霜、晚霜和眼霜。

她強調，洗完臉後肌膚摸起來應該清爽滑嫩，代表有確實清潔乾淨。否則擦再多精華液，都只是把保養品貼在髒汙和彩妝上，效果一定不好。此外，夏天可以把面膜放冰箱保存。敷臉的時候不只降溫，也讓肌膚更緊實。她比喻，這種敷臉原理就像炸番薯上桌前會先過冰水，讓口感外酥內軟，保養也是如此。

挑選保養品時，記得要依照季節選擇適合的保養品。例如夏天的重點在於美白、隔離，太滋養的保養品會對肌膚造成負擔。冬天容易乾燥，需要另外補充精華液。平時的生活習慣也會反映在肌膚上。林姿妤多年來不吃糖、少吃油，補充大量水分。夏天還特別注意防曬和保濕，避免陽光讓肌膚加速老化。

另外，睡眠也不可輕忽。許多50+的人有失眠困擾，但缺乏睡眠恰恰是皮膚暗沉的主因之一。林姿妤建議，睡前要放下一天的煩惱，確保自己有好的睡眠品質。睡得好，皮膚就會美。「睡過頭那天，臉都特別亮！」她笑說。補充胎盤素飲料或自己煮白木耳湯，也對肌膚凍齡有幫助。

最重要的是，記得要讓自己保持在開心狀態。沒人感謝你的時候，就在心中幫自己按一個讚。林姿妤說，她常讚美自己：「今天太厲害了，都沒有生氣。我又過了一關！」需要被鼓勵的時候，一支霜淇淋、一個紅豆餅、做一件喜歡的事，都是對自己的犒賞。

中年以後，生命中發生過的大小事都會變成臉上的痕跡。少一點煩惱，就少一條皺紋。幸福，就是最高級的保養品。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航