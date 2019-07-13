在家就能做，三個動作讓你練出更厚實的胸肌

相信很多人都會有個迷思，認為想要減肥只要只要瘦下來就會有肌肉。其實這是對的也是錯的，單靠飲食（低碳飲食、生酮飲食、代餐等）確實是能有效降低體重，但是如果沒有搭配規律運動，那只會讓你的脂肪下降，但肌肉卻不會上升，使視覺看起來過於乾扁。方法不對甚至會有復胖或是「有一層鬆垮垮的皮」等不好的效果。所以在訓練的過程，是要飲食與減脂運動並進的。

日常生活中有許多手推的動作，都會使用到我們的胸肌，但其實也不太需要太有力的胸肌就可以完成這些動作（例如推門）。而且胸肌在這些動作中，也僅屬於協同肌而非主動肌。

既然胸肌在日常生活中幫助不大，那為什麼還有一堆人去訓練呢？很簡單，因為胸肌可以讓你身材更加厚實，讓你穿衣服更加挺拔，這麼好看的肌肉，為什麼不練呢？

今天我會教大家三個在家訓練胸肌的動作。在訓練之前，我會先簡單說明一下胸大肌的解剖原理，讓大家在接下來的訓練中，更能感受你的胸大肌收縮，而不是使用到你的三頭肌。

如何動到你的胸大肌？

我們胸大肌是從我們的鎖骨二分之一處，一直到六肋骨胸骨端，腹外斜肌的腱膜延伸到我們肱骨大節點，它的收縮是水平內收、呈現一個扇形的肌肉。所以只要你做出了水平內收的動作，你的胸大肌就會被用到。

如果你在動作中「聳肩」的話，你的胸大肌會被拉長，取而代之會使用到的是你的其他肌肉。所以如果要正確使用到你的胸大肌的話，一定要記得將你的肩膀跟肩胛骨下收。

接下來我就依序為各位介紹以下幾個簡單的動作，訓練時請依照順序進行，能達到最好的效果。

這邊也跟大家提醒，以下的三個動作，不管男生女生都可以做的，千萬不要有胸部訓練女性不能重訓的錯誤觀念。

第一個動作：十字支撐

首先先將你的膝蓋跪至地板，雙手掌貼平地板，接著將你的雙手掌打開比肩膀再寬1.5倍。

將兩腳往後支撐，屁股夾緊，骨盆微微向前收緊。

接著將你的手掌對齊你的胸線，胸線就是兩乳頭之間的連線，將你的肩膀跟肩胛骨下壓收緊。

確保你胸部出力，並同時確認你肩胛骨中間的胸椎，不要往下沉，要往上撐起。

這個動作要做30秒到60秒，請依照你的個人身體狀況去調節。

休息時間也是30秒到60秒。

Photo Credit：Superfit

第二個動作：跪姿扶地挺身

首先一樣我們將兩手掌，貼在地板上，接著讓你的手掌對齊肩膀的位置。

將你的兩腳往後撐直，然後再將你的膝蓋跪地，保持你的身體一直線。

如果你的屁股是翹高的話，這時候你在做伏地挺身的時候，壓力會落在肩膀跟手掌的位置，這是錯誤的，你的胸部會沒辦法出力。

先讓你的手掌對齊你的肩膀，將你的兩腳往後撐直，再跪地，讓身體保持一直線。接著將你的肩膀下壓收緊，並保持你肩胛骨中間的胸椎不要往下沉，要往上撐起挺住，才能讓你的胸部得到最大的收縮。

將你的手肘慢慢地往外，撐開下沉至你的手肘呈現90度之後，你的雙手掌會落在你的胸線位置再慢慢地往中間集中，推起來，再做一次。

將你的手肘慢慢放鬆往外打開，手掌對齊胸線之後，再將你的手肘往中間移動，撐起來。

這個動作總共要做3到4組，組間休息30秒。

Photo Credit：Superfit

第三個動作：側仰手推

首先我們要讓身體側躺在地板上面。

接著將你的兩膝蓋往後伸直，讓我們身體呈現一直線，接近地板的手掌，貼在側腹部位置，上面這隻手對齊下面這隻手臂旁邊。

接著將身體用力用手往上推，到最上面。

這時候你的上半身要保持一直線，接著下去的時候身體不要碰到地板，再往上。

這樣反覆操作，總共要做15到25下，左右都做一遍才叫做一組。總共要做3到4組。

請依照個人身體狀況而定，組間休息30秒。

Photo Credit：Superfit

這幾個簡單的增肌運動，都能夠在家中施作，要注意的是在訓練過程中記得要適時的補充水分，和充分的休息，才能達到最好的訓練效果。

如果跪姿伏地挺身對你來說已經相當容易了，代表你可以挑戰標準伏地挺身。恭喜你離完美胸型又近了一大步。

本文經SuperFIT授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航