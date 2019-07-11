王偉忠：年紀到了就低頭吧，很多事情你一低頭就閃過了

文：陳莞欣｜攝影：陳鴻文｜劇照圖片來源：全民大劇團

知名電視製作人王偉忠在60歲那年穿了一整年的紅內褲，因為是本命年，得趨吉避凶。耳順之年犯太歲，是否感受到來自內外的威脅？「裝在裡面的東西變小了。」他不改插科打諢的本色，拿自己的男性尊嚴開玩笑。男人步入初老，很多事可以放下，例如身段、面子和無謂的堅持。

61歲的王偉忠是叱詫風雲的綜藝教父，從早期的《連環泡》、《週末派》，到近年來火紅的《康熙來了》、《超級星光大道》都是他製作的節目。監製或導演的戲劇作品《光陰的故事》、舞台劇《寶島一村》、《往事只能回味》等，也都造成轟動。

他24歲就當上製作人，在第一線工作時既急又兇。工作人員都知道，跟王偉忠做事得把rundown（流程表）放口袋背好，他會抽考。入行近40年，被他罵哭的人不計其數。連他本人都承認自己：「在江湖上是最有名的躁鬱症大王」。

看多生老病死，人要懂得低頭不能逞強

過去壞脾氣的王偉忠，近五年來卻有了很大的改變。說起電視圈的問題，他還是難免激動，但發的火少了。不然，「等下會心律不整。」

兩年前，他做了心導管手術。心臟沒以前強壯，整個人也跟著柔軟了下來。「人生就是春夏秋冬。秋天樹葉掉了那麼多，還要多豐茂？」他坦言人過中年，見過的生老病死多了，懷疑、恐懼、徬徨等情緒時常湧上。除了自己心臟動刀，幾年前過世的哥哥，也讓他對人生頗有感慨。

在嘉義眷村長大的王偉忠，有兩個姊姊和一個哥哥。他和兩個姊姊很親，對哥哥，卻一直有些距離。

「北方人不太會表達兄弟情。」王偉忠形容，兄弟之間的感情很微妙：哥哥小時候長得帥、功課好。載著他騎腳踏車在村裡到處逛，就像哪吒駕著風火輪，得意的不得了。但是，哥哥也是家裡的麻煩製造者，打架鬧事混太保，念軍校又被退學。

在外是小混混的哥哥，在家卻是嚴格管教弟弟的長男。少年王偉忠有次在餐桌上講了一句黑話，哥哥氣的拍桌子：「你以後再講這句話我揍你。」成長過程中，他對哥哥始終是又敬又畏。

成年後，兩人的強弱關係卻開始逆轉。哥哥在美國跳機創業，王偉忠則留在台灣工作、照顧家人。後來，哥哥的生意失敗，轉頭向他借錢、要他幫忙介紹演藝圈工作。「他在我心中是神，你看過神下來演戲的嗎？」王偉忠說。看見往日意氣風發的哥哥落魄至此，他既尷尬又心痛。

2009年，哥哥回到台灣，三年後因癌症入院。最後的日子，哥哥只能在他人協助下勉強坐起，眼神裡盡是一生的疲憊與滄桑。「男人不願意自己的老病讓別人看到，我只能跟他說加油。」王偉忠記得，臨終時他握著哥哥的手，要他放鬆。「那是他第一次這麼聽弟弟的話。」兄弟一場，再多矛盾到了終點也只能釋然。

兄弟間的故事，後來被王偉忠編成舞台劇《往事只能回味》。因為哥哥過世，也因為年紀到了，他體悟到人生很多事情不用逞強。沒辦法的時候，就低頭吧。

「低頭不好嗎？有時候很好，很多事情你一低頭就閃過了。」他說。

Photo Credit: 全民大劇團提供 王偉忠把童年哥哥騎腳踏車載自己到處逛的回憶，變成舞台劇《往事只能回味》劇中元素

親子關係是修練，父母贏不了還是寬心吧

讓王偉忠脾氣變好的另一個原因，還要歸功於多年來親子關係的「磨練」。在內是一家之主，在外是公司老闆，習慣發號司令的王偉忠卻有一個剋星──二十出頭的二女兒王嘉。「有些人，好像天生就是要來軟化你的。」他形容。

王偉忠有兩個女兒，個性截然不同。大女兒王羚貼心，最近因為快結婚了，天天都和老爸聊天。二女兒王嘉則剛好跟姊姊相反。可以兩個月不打一通電話回家。父母發一串長訊息，她常一個「嗯」字作結。對朋友很暖，對爸媽很酷，完全是時下的年輕人性格。

「我把給她的簡訊當瓶中信。飄洋過海，她沒撿到就算了，人平安就好。」王偉忠笑著說。

在父母眼中，孩子永遠是心頭肉。怎麼可能不擔心、不牽掛？但孩子有自己的靈魂，能陪伴父母的甜蜜期只有十幾年。若無法看透這點，親子關係只會愈來愈緊張。

他舉例，平時打電話想關心女兒的近況，王嘉常不接，且起碼拖過三天才回。不回電話的理由，一聽就知道是藉口：「對不起，我手機沒有開～」還有一次他清晨出門打球，發現女兒迎面走來，玩了一夜才準備回家。兩代之間的觀念差異、作息不同，常常讓父母心中無比煎熬。

從起初的適應不良到這幾年來的釋懷，王偉忠學會克制自己的脾氣，試著了解年輕人的想法。他明白因為愛，在親子關係的角力中，父母到最後都是「輸家」。孩子不會輕易被改變，你只能改變自己。

就像他看見夜歸的女兒，一瞬間怒火中燒。想了想，最後卻什麼也沒說。「我希望她知道爸爸不是個隨便爆炸的憤怒『躁男』。」在孩子面前收起威嚴，放下執著，是歲月給他的功課。

跟太太當好室友，吵架可以先道歉

寫了許多關於家庭的故事，王偉忠認為，在生命中的種種人際關係裡，家人永遠是無可取代的第一位。兩個女兒大了，最重要的家人自然就是太太。

女兒離家後，王偉忠和太太林慧晶重新改造家中空間配置。把原先女兒房等閒置房間打通，變成一間以拉門分隔的大臥房。兩人分床不分房，可以在各自的空間裡運動、看劇。聽不到對方的打呼聲，但有人跌倒時又可以立刻發現，可說是一種親密又獨立的「新室友關係」。

「我在我們家的地位江湖日下，太太則是水漲船高。」王偉忠笑說，空巢期後，兩人的權力關係有了微妙的消長。年輕的時候，他對家中生計的貢獻稍多一些，「她可能沒有我不太好活」；但到了這個階段，家裡大小事都仰賴太太打點，「我沒有她活不下去」。

上有兩個姊姊、下有兩位女兒，加上看多了眷村裡終身未婚顧爸媽的女人們，王偉忠最大的體悟是：「女人真的很偉大。」生命韌性強、有責任感，懂得照顧別人。又不像男人一樣，有放不下的面子。他直言，重男輕女的社會，反而讓很多男人被寵壞。「只出一張嘴、樂得被照顧，遇到事情能逃就逃。」他感概。

Photo Credit: 陳鴻文 王偉忠說自己個性有一半軍人、一半是小孩。他曾為動畫《怪獸電力公司》配音，平日愛用的角色「毛怪」水杯頗能顯現他的童心。

和老婆結縭將近四分之一個世紀，王偉忠感性地說，「這輩子沒做什麼好事，娶了個滿好的老婆是其中一件。」夫妻難免吵架，以前太太會讓步，現在他一定先低頭。算是謝謝老婆，即使少了老公人生更自在，卻還是不離不棄在身邊。「這段要跟刮刮樂一樣塗起來，不要讓我老婆看到！」他打趣地說。

近年來，王偉忠迷上騎馬。馬術中有個名為「半減卻」的技術，用於控制馬的步伐轉換。不能粗暴地猛拉疆繩讓馬暴衝，而是讓馬感受到動作即將轉換，卻又不停下腳步。人生其實也是如此，配合著年紀、境遇，調整自己的行進的速度和姿勢。這個名字，也成了他的新書書名。

自言身體裡有半個軍人、半個小孩的王偉忠，年過60歲，屬於軍人的脾氣軟多了。屬於小孩的部分，則讓他常保對生命的好奇，更真摯的珍惜重要的人。熟男的人生下半場，該放下過往的包袱，活出不一樣的境地。

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《往事只能回味》2019演出資訊

台灣

7/26（五）19:30，7/27（六）14:30、19:30 @國家戲劇院

售票請洽：國家戲劇院

美國

9/13、9/14@洛杉磯巴沙迪那Civic Auditorium

9/21 @皇后學院 寇登劇院Queens, College, Colden Auditorium

售票請洽：網路購票

劇院購票電話：718-793-8080(周一、周日休)

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航