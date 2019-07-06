《這個國文老師不識字》：學會測試老師的底線，是學生時代最重要的任務

文：東燁（穹風）

學會測試老師的底線、盡可能偷雞摸狗，是學生時代最重要的任務。

對很多出身都市裡或家境比較寬裕家庭的人而言，可能會難以理解，甚至無法想像，不知道在較為偏鄉的地方，這些孩子們平時的生活是怎樣的。

還記得幾年前，剛到學校面試那天，人事主任對我大致說明了這些孩子的狀況，問我是否會很難認同，而我笑著搖頭，說沒有問題，因為大溪其實不算太過偏鄉，頂多只能算是山腳下而已，若要相比的話，我所生長的南投深山小鎮，那才真的叫做遠得要命王國，而我就是從那樣的地方來的。所以，當看見校園裡有很多原住民學生，洋溢著天真爛漫的笑容，從我身邊經過時，我彷彿還有一種好像自己回家了的感覺。

一般來說，這些孩子的家境都不算富裕，很多人雖然住在學校附近，但都是依附在親戚朋友家居多，他們的父母，可能在學校後山，沿著那條北橫公路更往上，某個山上部落的果園中忙活，平時少有下山。孩子們從小就養成獨立自主的個性，並對大都市中的一切充滿新鮮好奇，只要一有機會踏進都會，總能大開眼界一番，那要是再碰上我們的校外教學，則順便又能大飽口福一頓，簡直是心理與生理的雙重滿足，幸福得無以復加。

說起幼保科的校外教學，可是其他科的學生都人人稱羨的。本科向來秉持「要嘛不吃，要嘛就吃到飽才回家」的宗旨，每次有這類活動，經費除了運用在交通工具的開銷外，我們總要絞盡腦汁，給學生找點既能開開眼界，又能打發時間的去處，有時去大稻埕老街（免費）、有時去花博爭豔館（基本上也免費），有時則去士林的兒童新樂園（除了一點門票支出外，其實也等於免費）。

在這些地方廝混幾個小時後，才是孩子們真正期待的時間──兩年多來，他們吃過韓式烤肉、美式自助餐廳、泰式料理，還有日式涮涮鍋（應學生們要求，涮涮鍋還吃過兩次），這些餐廳的選擇標準，除了安全、衛生之外，最重要的條件，就是要吃到飽。

身為老師，看著學生放肆地開懷大吃，其實是有點不應該的，畢竟那對身體健康可能會有不良影響，然而當孩子們笑語歡樂，手中冰淇淋一支接著一支，或烤肉一盤接著一盤，如此愉悅地享受美食時，我也只能說服自己，在最低限度的提醒之外，盡量就睜眼閉眼，由得他們去盡興了。畢竟，每個人出身的環境不同，對於「快樂」的追求方式也不同。有些人追求更高階的生活品質，有些人則在簡單而純粹的樂趣中獲得滿足，這沒有貴賤之分，更沒有高下之別，否則，老祖宗何來「能吃就是福」的諺語？

更何況，看著他們大快朵頤後，還在台北街頭，毫無顧忌也不害羞，大方地就去搭訕路過的外國人，或與街邊打扮新潮，在發送傳單的年輕人恣意攀談，還要求合照，我也喜歡孩子們這樣的坦率與天真──雖然那個外國人完全聽不懂小孩們的英文，人家根本不是美國或英國人啊！與其規矩重重，連孩子們吃幾口冰淇淋，或跟路人多聊幾句話都要管，搞得如此無趣，那還不如老老實實，關在教室裡上課就好，不是嗎？

但即使如此，有些規矩總也不能輕廢，畢竟校外不比校內，有太多安全顧慮，是老師們應該要留心的。全科一起出遊，每次隊伍排得最快、秩序最為嚴謹、點名從無缺失的，從來都是我們班。孩子們很清楚，老師在出發前，嚴肅叮囑：「紀律與效率，是我唯一的要求」，這句話絕對不是空談，更不是隨便呼呼口號而已，萬一真捅出了什麼簍子，回來可會倒大楣。

而這也表示，他們會從此開始思考，如何測試老師的「紀律」底線，並在不影響「效率」的情況下，做最大程度的偷雞摸狗──我個人認為，這或許才是校外教學活動中，最具教育意義的一環。太多藏在課本裡的知識，往往在月考或畢業後就失去效用，但如果在學生時代，他們除了吃飽飽，讓自己健健康康之外，還能因為與老師鬥智，進而培養訓練出一顆靈活的腦袋，我以為這才真的算是完成了他們學生時期的最重要任務了。

在這個法治社會裡，循規蹈矩固然可以自保，但你總會有需要周旋在法律邊緣的時候，一條線能踩到什麼地步，與其等你出了社會，輕易去「以身試法」，倒不如今天拿老師來實驗實驗，看老師什麼時候會火山爆發，你會學到踩線而不越線的優越平衡感，也可以享受小小犯錯卻不被計較的刺激感，瞧，那不是很棒的一件事嗎？

所以他們微微脫隊一分鐘，去販賣機買一瓶飲料的事，老師瞪了一眼之後也就算了；或者他們圍住正在發傳單的小姊姊，糾纏著人家非得答應合照不可的行為，老師嘆口氣後也轉身不看了，正所謂「水至清則無魚」，只要不危害生命安全，或不造成團體的困擾，我更希望他們在這些小小的任性行為中，學會拿捏尺度與分寸就好。當然，在火鍋店吃到飽、飽到吐、吐完還給我繼續吃的行為，這個我沒有答應，我是後來才知道的。

本來，讓平常都在封閉小鎮上生活的孩子們，可以到外頭去見見世面，或吃點異國料理，那不過是身為科上師長的一點心意，然而出乎意外地，後來這竟成了我們招生時的一大利器。有一回，我們遇到一位自動送上門來，要報名就讀幼保科的新生，我十分好奇，在少子化的時代，當許多人都懷疑本科系的未來出路時，這位主動投入幼保領域的新生，到底是怎麼一回事呢？

結果那孩子告訴我，他在選擇科系時，心裡自然也曾迷惘與徬徨，然而最後促使他投入幼保的原因，居然是因為他聽說「幼保科每學期出去校外教學，都在吃到飽的餐廳吃到非常飽」……當孩子這樣回答時，語氣自然是戲謔的，但眼神卻告訴我，這其實也真的是誘因之一。那時我跟科主任對看一眼，哭笑不得，不知道該擺什麼表情才好。

並不是每個在偏鄉小鎮長大的孩子，都連吃頓大餐的能力也沒有，只是這樣的校外教學機會確實不多，況且，鎮上也沒有那麼多餐廳可供選擇，更沒有花花世界可以讓他們盡情瀏覽罷了。所以當一群孩子在互相比較，吹捧著自己科上的活動時，我也就不逼著他們要謙虛了，畢竟，餐飲科雖然去了「鼎泰豐」，但總不會小籠包吃到飽，而我們班的孩子，則臭屁至極地說：「我吃完火鍋之後，還吃了七支冰淇淋，然後我就吐了，吐完擦一擦，我又回去繼續吃第八支！」

在我還是個孩子的時代，並沒有「校外教學」這樣的名詞，當年我們只稱之為「遠足」而已；而在那一個「遠足」的年代，學校好像從不考慮什麼「寓教於樂」之類冠冕堂皇的理由，所以我們會去烤肉、戲水，或只是到哪座名山寶剎去走一圈，吃光了書包裡的零食，老師就會帶我們回家。

那時，我們似乎從不曾在遠足的過程中，真正學習到什麼了不起的東西，但卻充滿歡樂。而今，在非常健全的教育制度下，所要考慮的事情變多了，連本該簡單的「遠足」都成了非得講求意義的「校外教學」，搞得好像如果不弄點什麼假假的教育性質，這一趟出門就會罪孽深重似的，但到底有誰問過孩子，究竟若干年後，當他們回想起求學時代的某次校外教學時，真正留在回憶中的畫面，會是些什麼呢？是一次兒童畫展的內容？還是那八支冰淇淋吃到淋漓痛快的滋味呢？

如果我是個孩子，我依然會選擇冰淇淋；如果我是家長，我會為小孩選擇冰淇淋；剛好此時我是老師，所以我想帶孩子去吃冰淇淋。

相關書摘 ►《這個國文老師不識字》：在自由年代，竟還有老師給高中女生立下這種八股班訓？

書籍介紹

《這個國文老師不識字：我和那些奇形怪狀學生們相處的日子》，時報文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：東燁（穹風）

你遇過這樣的老師嗎？──

他曾跟認真念書的學生說過：「我拜託妳們快去談一場真實的戀愛！」

跟和父親處不來的學生說：「其實你只要一天演好十分鐘的好兒子就夠了。」

面對在園遊會烙人嗆聲的學生，他的反應是：「XX的我都還沒死，妳就給我找一堆人來胡鬧，是不是活得不耐煩了？」

反正苦口婆心沒有用，幾句髒話學生可能還聽得進去，30篇老師與學生你來我往的真實案例，如有雷同，就是真的。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航