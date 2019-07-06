《這個國文老師不識字》：在自由年代，竟還有老師給高中女生立下這種八股班訓？

文：東燁（穹風）

為了讓你們此後只剩下好風景，我現在就要開始折磨你們了。

很多朋友與我聊起教育，都會感到不可思議，他們萬難相信，一個撒野慣了的寫作者，竟會忽地搖身一變，成為高中老師；更無法想像，這樣一個高中老師，帶著一群女學生（其實我們班上也有男生啊！）時，將會呈現一種怎樣的畫面？

有人說，可能會像日本漫畫《麻辣教師GTO》的鬼塚英吉那樣，完全不把規章教條放在眼哩，放肆胡來地只做自己，還帶著學生一起胡鬧；也有人從我曾讀過中文系的背景出發，認為我會秉持孔老夫子的風範，或戮力發揚韓愈先生的觀點，做一個以傳道、授業與解惑為畢生職志的老派教書匠。

但他們後來都發現自己無法完全猜中，因為，我既是鬼塚英吉般，會跟學生打鬧的老師，也是一篇一篇文章，慢慢慢慢教著，從不能允許自己怠惰的那種龜毛老師，想在游老師的國文課裡看影片？可以啊，看「中文名家100位」好嗎？從韓非到韓愈，從白居易到白先勇，保證應有盡有，看到欲哭無淚都可以。

他們問我，這種反差的根本原因在哪裡，我說：第一，我小時候最討厭擺臭架子的老師，自己也不想成為這種老師，而且學生又單純又好笑，想不陪他們玩玩都忍不住。比如說，平常從不遲到的我，有一回難得晏起，到校時已經接近八點，副班長范美問我是不是睡過頭，我義正嚴詞地告訴她，身為一個優秀的導師，怎可能發生這種事？

「妳早上沒有聽說嗎？有一顆隕石掉下來了，雖然沒有很大顆，但是卻剛好砸在高速公路上，造成雙向交通中斷，結果我就被卡住了。」我煞有其事地說：「還好那顆隕石沒有打在我車上，不然今天妳們可就要換班導師了呢！」

當我在瞎唬爛這些鬼話時，心裡完全沒有任何劇本，純粹只是信口開河，沒想到范美睜大眼睛，很認真地點頭，還陪我說了幾聲「好險」，然後她又問我，這顆隕石後來怎麼處理，是不是要叫吊車來把它吊走……

「噢，不用啦，因為就在我們大家都下車，走過去看那顆隕石的時候，它忽然從中間裂開，原來這顆隕石其實是外星人的太空船所偽裝，有兩個綠色的外星人走出來，跟我們打招呼，然後它就自己又飛走了……」說到這裡，我已經笑彎了腰，范美也終於恍然大悟，知道自己上當受騙，她羞著臉大叫，差點在辦公室外面把我活活打死。

至於反差的第二個原因，那更簡單了，我認真教書上課，那叫做天經地義，人家付我薪水，要的不就是我努力工作嗎？所謂「十年樹木，百年樹人」固然冠冕堂皇，但說起最根本的原因，只是我覺得老師的職業道德非常重要，一個沒良心、散漫怠惰的老師，應該會下地獄而已。

猶記得兩年多前，我這群孩子才剛入學，小高一的新鮮表情寫滿臉上，在見面第一天，我這個菜鳥班導師，對他們說了一個真相，同時也包含期許：你們來到高中，是來準備轉型的，三年之後畢業，你們會從小孩變成大人，但很遺憾，大人的世界非常醜陋，大人們經常隱藏真心，往往都戴著面具在演戲，而我非不得已，得教會你們這種演戲的本領。無論是否真心願意，請你們從現在起，努力地在學校裡扮演好學生、在家裡扮演好子女、在同學面前扮演好朋友，也在你生活的世界裡，扮演一個好人。當有那麼一天，你演著演著都演成習慣，演到完全入戲時，你的日子就會很好過，因為你已經讓自己變成那樣的好人。

那時他們還有些茫然未解，而我很努力扮演一個好老師，盡量催促自己，去做每件「好老師」該做的事，哪怕再不情願，也不敢輕易偷懶，一路以來，已經演到今天。

我的手機裡頭，存著不少張教室裡的照片，朋友們看過後，最為詫異的，是粉刷得猶如幼兒園一般粉彩繽紛的教室裡（那還是我一刷一刷，親手刷出來的教室），在另一側的公佈欄上，卻斗大寫著我們的班訓：「榮譽、信念、驕傲、傳統」，而升上三年級後，另外奉送兩個字，還不另收費，叫做「自律」。

那十個字，我請全班寫字最好看的江寶代為揮毫，龍飛鳳舞，鐵劃銀鉤，任何人都不能隨便塗改或擦拭，它明晃晃矗立在白板旁邊，全班同學上課時，眼睛不用瞥，都能時時被警惕著。

但為什麼是這十個字呢？曾有很多人問過，他們不能理解，在自由年代裡，竟還有老師會八股成這副德行，給高中女生們立下這種班訓？我告訴他們，當然更告訴過孩子們無數次，這種宛如軍事化的班訓，想訓練或陶冶的，其實不是教條式的生活管理模式，因為我們都清楚，這不是一個以升學為最主要導向的學校，比起榜單的亮眼與否，我們更希望一批又一批的孩子，從職科體系畢業後，能成為技能或品格都優秀的人才，很快投入職場，去跟其他學校的畢業生一起競逐。因此，就算讀書本領略不如人，那至少他們的生活品德不能缺乏，這是一種生活態度，也是一種對自己應有的期許──我們可以輸光一切，但不可以輸掉志氣。

況且，我們還是幼保科，幼保科的學生，將來無分男女，誰都可能當保母；一個當保母的人，要是連地板都掃不乾淨，玻璃也擦得亂七八糟，誰還敢把小孩託付給你呢？

「首先，『榮譽』是一種隨時不忘，要恆常保持的想法──簡單來說，就是不服輸。」

「然後，『信念』就是具備正向的思維，相信自己有『贏』的能力，然後培養『贏』的實力。」

「接著，『驕傲』就是一種『贏』了之後，才能獲得滿足感與成就感，但千萬不能自大。」

「最後，當你贏成習慣，它就是『傳統』。」

我告訴朋友，也告訴學生，當兩年多來，生活榮譽競賽的獎狀，已經成為我們班多到貼不完的壁紙時，這就是傳統的奠定；而最後一年，老師將不再那麼機車，也不再那麼囉嗦，我只希望他們在即將成年，也即將畢業之前，趕快學會「自律」，這是我想給孩子們的最後一課，這樣就好。

朋友們聽完之後，大多都是瞠目結舌的，他們怎麼也想不到，十多年的自由生活中，已經把「從心之所行，即是正道」的鬼話給活成座右銘的我，居然會拿「榮譽」、「信念」之類的字眼來要求學生。

但我笑笑，再告訴他們，其實我們班的座右銘是另外幾句，而那幾句已經變成歇後語，班上人人會唸──當老師哪根神經不太對，發派下什麼工作，又或學校看重咱們班，多派給我們幾場黑光劇的巡演，讓大家面面相覷，互有難色時，我會清清喉嚨，說一句：「伸頭是一刀」，他們就會嘆口氣，回答我：「縮頭也是一刀」，於是我滿意點點頭，再問他們：「孔子說？」孩子們則會回答那句孔子不可能說過的話，叫做：「『做人要甘願』。」

所謂的座右銘，並不是搬一座沉重如山的鬼話，壓在你的頭上，提醒自己根本不可能做到。這種隨時品嘗失敗感的作法，是傻子才會幹的蠢事。

我不希望他們這樣自我侮辱，相反地，我更希望他們勇於面對，去翻越每一座可能翻不過去，或其實不想翻越的山；我會騙他們，說山的另一邊有多少美景，哄著他們爬上去欣賞。

但如果山的那邊，什麼屁也沒有，那怎麼辦？沒關係，那我就再找下一座山給他們去爬，反正三年時間，永遠有爬不完的山，總有幾座，是翻過去會看到風景的。

三年來，在十字班訓的驅策下，全班學生早已習慣，他們不是在追求榮譽競賽的分數，只是一如往常地過日子而已；事實上，我們班早已不稀罕什麼整潔或秩序的獎狀，當他們畢業時，就算每個人從牆上撕兩張回去當紀念，只怕都還撕不完。雖然沒有經過查證，但我相信這個生活榮譽競賽的累積得獎次數，應該打從創校至今，都罕有能與我們匹敵的班級了吧？

不過我也明白，對這群孩子而言，他們未必特別重視榮譽或驕傲，而且長存什麼信念，更不太可能自發性地保持傳統，且時時自律，那是因為凡人都有惰性，哪怕老師也不例外。

他們之所以如此優秀，能得到許多評分老師的一致好評，其實有一大半原因，都是班導採取比較強制的管理措施，才在半被迫的狀況下，逐漸逐漸累積而來的，而我在罵完人後，則必須一次又一次提醒他們：如果高三畢業後，你們就要投入職場，那我希望你們求學生涯中，最後一個班導師，是非常機車的。要是你們在這麼機車的班導的帶領下，都能順利熬過三年，如願離開學校，那麼接下來的幾十年，你們將會發現，人生路上所遇到的每個老闆或主管，都仁慈可愛得像小天使。

看著如喪考妣般，非常苦悶地孩子們，我心裡跟他們同樣無奈，卻也只能硬著口氣，說：為了讓你們在過我這關後，從此都只剩好風景，現在，我要開始折磨你們了。

我由衷、由衷地，是真的這樣希望著，所以我也並不介意被學生討厭，因為我相信這是值得的，讓他們在惡魔的砥礪下，茁壯成不畏風雨的勇者，總好過把他們變成溫室裡的花朵，好看、愉悅，但卻不堪一擊，不是嗎？

直到今天，偶爾在進出教室時，我會側眼看看那十個字，看著看著就想，倘若再過二十年，我們班開起同學會，屆時我發下一張空白考卷，叫他們寫寫班訓，不知道大家是否還能寫得出來？也許，范美可能一個字都想不起來，但我猜她一定會記得被老師唬爛，說高速公路上出現綠色外星人的屁話。而我真心希望，希望當年那五個經常逼得他們痛不欲生的字詞，真的有把他們推往更好的路上去。

至於老師在十分鐘前，才剛假裝非常生氣，又吼又叫地罵完人，讓大家膽戰心驚，杯弓蛇影地惶惶無措後，忽然又不小心就露出本性，開始搞笑胡鬧，完全忘記剛剛裝兇裝狠的事情，讓范美翻著白眼說：「班導導（我沒有打錯字，也不是編輯校稿不認真，范美真的都叫我「班導【ㄉㄠˊ】導【ㄉㄠˇ】」），要不要這麼人格分裂啊！」的時候，我也就只好尷尬一笑，趕緊溜出教室了。

相關書摘 ►《這個國文老師不識字》：學會測試老師的底線，是學生時代最重要的任務

書籍介紹

《這個國文老師不識字：我和那些奇形怪狀學生們相處的日子》，時報文化出版

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作者：東燁（穹風）

你遇過這樣的老師嗎？──

他曾跟認真念書的學生說過：「我拜託妳們快去談一場真實的戀愛！」

跟和父親處不來的學生說：「其實你只要一天演好十分鐘的好兒子就夠了。」

面對在園遊會烙人嗆聲的學生，他的反應是：「XX的我都還沒死，妳就給我找一堆人來胡鬧，是不是活得不耐煩了？」

反正苦口婆心沒有用，幾句髒話學生可能還聽得進去，30篇老師與學生你來我往的真實案例，如有雷同，就是真的。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航