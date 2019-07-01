將空服員從註記「罷工」改記「曠職」，長榮航空：因調派中心不了解罷工範圍

長榮空服員原本可望在6月29日與長榮公司達成協議並結束罷工，現在卻一路往後延。發起罷工的「桃園市空服員職業工會」（桃空職工）指出，長榮不願意接受「禁止秋後算帳」的訴求，尤其不願撤銷18名在罷工首日「合法罷工」空服員的曠職處分。桃空職工今日召開記者會，強調18名空服員並非「曠職」而是合法罷工，長榮也開記者會表示，組員報到時間並不在工會所發佈的報導範圍內，應為曠職。

長榮航空29日發布新聞稿指出，6月20日罷工首日當天，有「18位空服員於工會所宣布的罷工行動開始前，即罔顧乘客權益，擅離職守，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職。」長榮航空並表示，「對此類嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為，長榮航空絕不寬貸。」

到底，這18名空服員是「合法」罷工還是「曠職」？有沒有造成飛安疑慮？

說好是「合法罷工」，公司卻又改為曠職？

6月20日，桃空職工2點宣布，當天下午4點開始罷工，根據桃空職工在臉書粉專的罷工聲明指出：「16:00以後『報到』之勤務，均不得提供勞務。」而當時，在桃園機場準備起飛的BR722（表定下午4:30起飛）、BR871（表定下午4:40起飛）、BR180（表定下午5:30起飛）共3班航班，服務這3班航班有24位空服員，雖然已經在4點前報到，卻在4點後參與罷工，最後被記曠職。（原本長榮僅針對BR722、BR871兩班航班共18名空服員記曠職，事後證實BR180也有空服員在4點前報到但參與罷工，總計人被記曠職人數24位。）

根據桃空職工新聞稿，這24名組員均先提早告知公司4點起將依工會指令參加罷工行動，公司知情後緊急調派待命人力支援，在第一時間將組織班表註記為「STI」(罷工)，卻在事後反悔改記「曠職」。

長榮航空也在今日下午的記者會證實，18名空服員一開始確是記罷工而非曠職。但長榮航空空服本部副協理馮美莉說，當天下午，調派中心的同仁因為不了解工會實際罷工的範圍，才會記錄為罷工，當天晚上發現，這些組員報到時間並不在工會所發佈的報導範圍內，所以改成「暫列曠職」。

空服員「丟包」旅客，是真是假？

此外，長榮航空也指責這18名空服員「罔顧乘客權益」、「影響飛安」，也有媒體報導，若發生乘客們還在飛機上，空服組員就離開機艙，則違反《航空器飛航作業管理規則》（AOR）中「機組人員不得把旅客留在機艙先離開」的規定。

但桃空職工新聞稿也強調，機組員4點離開前，乘客也還未登機，並沒有丟包旅客的狀況。桃空職工也提出BR722台北飛上海班機出發前的狀況說明：

下午3:20－機組員抵達機場。

下午3:30－會員告知事務長將參與罷工行動，管理人員亦即早開始調派人力。當班事務長詢問公司調派課：「如果現在組員離開的話，算什麼？」公司回覆算是「罷工」（班表註記為STI）。

下午3:45－因為地面作業時間延遲，該機仍未靠空橋，組員都在候機室等候。旅客也都還未登機。

下午4:00－原訂旅客開始登機時間，但因地面作業時間延遲，旅客尚未登機。也是罷工開始時間。空服員此時離開候機室、停止提供勞務、正式開始罷工。

但長榮航空在記者會中對此表示，BR722和BR871兩班航班，乘客沒有如表定時間登機，是因為組員沒有登機、有延誤，才讓旅客無法準時登機。

長榮新聞稿指出，在下午3:00搭車出發前往機場之前，公司特別詢問BR722班機的空服員是否會服勤，經由事務長回報當班全體空服員都會服勤。依正常作業應BR722組員該於15時30分登機做飛行前準備，但該班機部分空服員抵達登機門後，表達不確定是否服勤，遲遲不上飛機做飛行前準備，致使旅客於登機門苦等。直到下午4:06共有12名空服員決定不執勤。

BR871航班，該班機空服員於當日下午2:40報到，空服員報到中心也特別在前往機場之前，特別詢問該班機的空服員是否會服勤，經由事務長回報當班全體空服員都會服勤。該班機13名空服員依正常作業程序，於下午3:52前做飛行前準備，但於下午4:17有6名空服員決定將進行罷工不服勤，也才致使旅客於登機門苦等無法登機。

《聯合報》報導，長期關注勞權的交通大學科法所助理教授邱羽凡認為，工會於當天下午4時才取得合法罷工權，空服員不能以「我等等要罷工」為由，下午2時就不去報到，否則有曠職之虞。但既然下午4時到了，且旅客尚未登機，未有飛安疑慮情形下，當然可合法罷工。

桃空職工預計明天將再度與長榮航空進行協商，而6月29日讓協商卡關的「禁止秋後算帳條款」，公司也提出對案。如果明天協商成功，有望結束罷工。

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核稿編輯：楊之瑜



