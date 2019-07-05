專訪周思齊：大家都喜歡從失敗邁向成功的故事，這個最熱血了！

文：犁客

「賽季裡頭，一週要打四到五場、一天練習，所以有六天在工作。」周思齊算著，「早上我有私人的體能訓練課程，然後吃午飯，到球場練習──如果是主場就要提早開始，然後把時間空下來給客隊練習，趁那段空檔去吃飯、開賽前會議，再來就比賽了，平日六點半開賽，假日五點零五。」

周思齊是知名職棒選手，工作行程聽起來倒有點像平凡上班族──或許，許多職業運動員在學生時期就已經在過這樣的日子。

「高中的時候，中午就要開始練球，一直練到晚上。然後因為練球很累，所以隔天上午的課堂上都在打瞌睡，都沒在唸書。」周思齊收起笑意，「但這是不對的。」

對國內體育教育有點了解的人，大約都會聽聞一些誇張現象，例如家長把「體育班」當成托兒所，或者早早就有各方勢力涉入比賽。周思齊並沒有談這些牽扯層面更複雜的問題，只專注講一件事，「學校會告訴你：你進了校隊，未來要當職業球員，打棒球比較重要，唸書不重要。問題是，大多數學生時期的運動員會被各種原因刷掉，成為職業球員的人很少。在學校的時間全用在練球上頭，書沒唸好，也沒有別的一技之長，沒打上去的話一切都要從頭再學。」

高中畢業時，周思齊也面臨直接朝職棒之路前進、或者以體育保送生的身分就讀大學兩種選擇。

周思齊選了後者。

「打棒球和唸大學，在我的原生環境來說都是很屌的事。像王光煇回嫏的時候，好像總統回來一樣，受歡迎的程度很誇張，還會斜背個紅帶子、坐吉普車遊街、有人獻花；」周思齊說，「如果你高中畢業考上大學，家裡就會殺雞殺豬、慶祝放鞭炮。我的原生環境就是這樣，所以我對這兩件事都充滿憧憬。能進大學，覺得超級光榮，像做了什麼了不起的事一樣。」

周思齊沒想到：家裡開心把他送進大學之後，他就遇上了麻煩。

「教育」可能帶來的力量

高中三年都沒唸書，進了大學，周思齊發現自己不知道怎麼寫報告交作業，而且還發現：和他一樣是體保生但來自其他明星高中的同學，在唸書這方面的技術比他強多了。

周思齊並不是沒有閱讀習慣的人，事實上，他的閱讀習慣與對棒球的愛好幾乎是同一回事。「小時候就是因為棒球新聞讀《民生報》的，」周思齊說，「那時我們鄉裡只有一家漫畫出租店，我可以點一杯飲料就待在店裡把一整套漫畫看完，那時看的幾乎是棒球漫畫。」

不過讀報讀漫畫的習慣，在面對大學課業時沒有發揮太直接的作用，周思齊只好跟著他眼中那些「很會讀書」的同學，看看人家都在做些什麼。「然後我才發現他們都在圖書館找資料，他們還告訴我，學校哪個圖書館哪類的書比較多，可以去找資料。」周思齊跟著同學到圖書館翻書查資料，剛開始是為了應付課業，後來自己讀出了興趣，「像是運動心理學領域的資料，還有歷史；當時『富爸爸』那系列的書剛出來，除了講財務槓桿之外，更重要的是那個『財富教育』的觀念。」

自己培養的閱讀興趣讓周思齊更清楚地看透過去體育教育的問題，在職業棒球逐步轉變的現今，也比別人更容易適應變化。同時，周思齊也明白「教育」可能帶來的力量。

教育才是最根本的方法

「職棒比較注重數據，大概是這五年才比較明顯，我早期在打的時候，傳達的方式就很模糊不清，憑感覺。」周思齊舉例，「你上場打了下來，我就問你，你告訴我說投手很喜歡吊外角高球，但到底是外到哪裡高到哪裡，就只憑感覺。但現在就會用九宮格的方式，說『投手很會控三七九、捕手偏好配九、進壘角度多少、落幅多少』，透過數字溝通，會準確很多。」

從美國引進數據化的運動科學研究，讓球員之間的訊息傳遞更精準，也讓教練團更有辦法擬定戰術，「大家常以為台灣的職棒沒進步，事實上我們的確在進步。不過美國職棒已經有超過百年的歷史，中華職棒才三十年，我們還在追趕。」周思齊說，「球團現在有專門的情蒐部門，教練的溝通指導也更具體。」

周思齊認為，台灣職棒不僅歷史還不長，而且無論是打球的還是看球的，對台灣棒球的歷史都不夠了解，「例如有多少球迷知道『能高團』？對我出身的花蓮光復鄉而言，他們是口述歷史裡頭、神話一般的存在，讓我認為自己血液裡就有打棒球的基因，但有多少看球的球迷知道這些歷史呢？大家只在意輸贏。」周思齊感嘆，「不然就是說，『啊這種球都接不到，一定是打假的啦』，中職2008年的假球風波，現在仍是職棒的原罪。」

當時的假球簽賭事件，重創職棒形象、改變職棒生態，也讓很多職業球員一夕之間失業。「2008年之後國家有幾次補助計劃，」周思齊說，「但我覺得教育才是最根本的方法。」

這個最熱血了！

閱讀興趣讓周思齊明白：球場上遇到的問題，可以透過閱讀尋找答案。而更大一點的、關於國內職業運動環境的種種問題，周思齊認為也該從教育著手。

「『球芽基金』是其中的一部分，」周思齊說明，「我們提供家境不好的國中選手奬學金，然後定期追蹤他們的狀況──有時透過學校，有時透過教練。如果孩子表現得好，父母也有意願，那我們基金會就會出錢，全額贊助他去日本唸書。」周思齊謙虛地表示，自己能打進職業隊有部分是運氣好，而這些經濟環境不好的孩子，把一切都押在棒球上，但只要中學大學階段受了傷、無法成為職業選手，這輩子就很慘。「現在有很多退休的職棒前輩回鄉執教，他們自己走過這些，所以很清楚。透過他們追蹤孩子的狀況，對我們幫助很大。」

同時，周思齊不但認為能高團等過往棒球傳奇，應該要以口述歷史的方式整理出來，先前的放水風波，也應該要正視。「紅葉、金龍那個時代，棒球被當成一種『宣揚國威』的工具，簽賭案的時候，職業球員好像又成為社會負擔。」周思齊想了想，「我到美國時參觀過小熊隊的春訓，光是訓練就幾萬名觀眾，有一區專門讓觀眾做紀錄，那是在訓練球迷啊。小熊隊終於得冠軍的時候，有些人到祖父母的墓前向他們報告，在墓地放煙火慶祝。又或者像王貞治，為什麼要一直去當推廣大使？他能讓新球迷因為他去了解一段過去的歷史，文化會因此延續。」

有了歷史、形成文化，看球為的就不只是輸贏的結果，它有時代變化的觀察，也有國家的、社會的、地區的，或者鄰里家族的各種情感傳承。而正視那段「打假球」的過去，也可以將負面包袱轉為正面，顯示現在吸收了錯誤、避免再次出錯，從失敗中重新站起來的姿態與決心。

「大家都喜歡從失敗裡邁向成功的故事呀，」周思齊笑了，「這個最熱血了！」

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核稿編輯：潘柏翰