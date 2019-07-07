《Google人不疲倦的工作術》：生產力兩倍增！進入心流狀態的17個條件

文：彼優特・菲利克斯・吉瓦奇（Piotr Feliks Grzywacz）

如果一天當中，有九十分鐘的時間進入心流狀態，生產力會提升為兩倍

心流狀態雖然有數不盡的好處，然而一旦中止，想再度回到心流狀態，最短需要十五分鐘。

我想大家應該都有過這樣的經驗，難得工作正做得起勁，卻被交派其他工作，結果節奏就被打亂了。

理想上，要展開某些計畫的知識工作者，一天當中最好可以有三十至五十％的時間是不受任何干擾的。

但是，大家應該也會覺得，很難有這麼多可以集中精神的時間。

根據心流基因體計畫研究主持人史蒂芬‧科特勒（Steven Kotler）博士的研究，每位商務人士一天平均只有五％的時間可以進入心流狀態。換言之，假設一天的工作時間為八小時，只有不到三十分鐘的時間可以進入心流狀態，甚至有很多人連這三十分鐘的時間都沒有。而且，根據美國微軟公司的調查，人類專注力可以持續的時間在二○○○年平均為十二秒，到了二○一三年卻變成八秒。

科特勒博士假設，如果一天中有十五％（若工作時間為八小時，大約是一個半小時，即九十分鐘）可以進入心流狀態，相較於前述五％的例子，「工作生產力便可以提高兩倍」。

因此，是否可以打造出不受干擾進入心流狀態的情境，對提高我們的生產力有關鍵性的影響。

進入心流狀態的十七個條件

雖然可以透過心流狀態提高生產力，但或許有人會說「如果那麼簡單便可以集中注意力，就不用這麼辛苦了！」有的時候，太急著想要集中精神，反而會更無法專注。

到底該怎麼做，才能進入心流狀態？

在日本，有愈來愈多人注意到心流研究，也逐漸瞭解進入心流狀態的條件。

剛剛提到的科特勒博士，針對進入心流狀態的條件，依照個人（七個條件）與團體（十個條件）分述如下。

個人進入心流狀態的七個條件

心理條件：為了將意識集中於眼前狀況所須做的調整

一、訂定明確的目標：具體察覺「現在，正在進行什麼事」、「為什麼要進行這些事」

比方說，關於目前正在進行的工作，光是意識到「為什麼要做這工作」，就可以提高注意力。如果能寫在行事曆或代辦事項中，就會更加明確。

二、即時回饋：對於明確的目標，即時掌握「如何可以把事情做得更好」，瞭解結果與行動的因果關係

在學習等領域，已經融入了遊戲化（Gamification）般的機制，寫出答案後，馬上就能得到回饋，若能知道答錯的理由，就會自發性地想要下更大的功夫。

而在工作上，只要自己定期檢討行為和結果即可。

三、難易度和能力的適當平衡：將工作的難易度調整到不足以畏懼，只要「稍微努力一點就可以做到」的程度

若老是做些簡單的事，會覺得無聊，反而無法集中精神。

工作時，偶爾要將目標設定得稍微高一點。比方說，在四十分鐘之內完成平常總需要一個小時的工作。

環境條件：調整周邊環境

四、影響甚鉅的課題設定：設定高風險‧高回報的挑戰

愈是挑戰高風險‧高回報的工作，就愈能提高緊張感。若有機會，不妨試著主動嘗試這類工作。

五、打造滿心期待的環境：創造極具「嶄新性」、「不可預測性」、「複雜性」這三個要素的環境

新穎又無法預期或複雜的工作，應該會讓人更有成就感。相較於從事例行事務，每天接受不同刺激的人會懷著滿心期待的心情，而且也會因為尚未熟練而維持滿檔的專注力。

比方說，位於小田原地Hamee這家公司的辦公室，便實踐了「如玩耍般地工作」，會議室以港都為意象來打造，而取名為「杜拜」的房間則屬於阿拉伯風格，名為「卡薩布蘭加」的房間，採取了度假別墅般充滿趣味的設計。光是身處在這種讓人滿心期待的環境，就可以激發想像力。

六、創造可以全身投入的環境：打造可以一邊活動全身，充分使用五感，一邊投入工作的機會

思考時，若能一邊書寫一邊思考、嘴裡一邊唸著一邊思考，或是一邊走路一邊思考，好點子應該會更加源源不絕。

不要光是思考，若能展開行動，便可進一步提高專注力。

創造性條件

七、發現模式、破壞模式

當我們想找出當下發生之事的模式時，就會提高注意力。不過，一旦知道模式為何，就會因為不多加注意也無所謂而開始怠惰。

可以找出日常事物的一般性模式，以及足以解決問題的模式，並加以打造，也可以不侷限於此地刻意嘗試其他風格，這是讓心流狀態長期持續的祕訣。

團隊進入心流狀態的十個條件

社會性條件

八、明確的共同目標：所有員工都很清楚地理解整個組織的共同目標

關於社會上的觸發因素，會在後續描述團隊的篇章再次說明。在Google，每週五所舉行的活動，是由全球員工共同參與的，氣氛總是非常熱烈。「社會會發生什麼樣的轉變」、「為什麼是由我們來做這件事」經營者充滿熱情的演說，可以讓團隊融為一體。

九、活絡的溝通：定期相互給予回饋，進行活絡的溝通

在後面的章節也會介紹，飲酒聚會與職場上的良好小型溝通，可以讓大家感到安心，是專注投入工作的基本。在Google，「給對方好的影響」這件事，是進公司第一年就應該意識到的本分之一。

十、掌控感：擁有選擇自己相信的事，並加以挑戰的自由，同時也有為了達到這個目的而提升技術的成長機會

可自己掌控工作的要素是絕對需要的。如果無法獲得掌控感，就會有愈來愈多「不會自行思考的員工」。

十一、風險的存在：從事有風險（失敗的可能性）的事

身為團隊成員，必須有一起承擔風險（失敗的可能性）的心理準備。

從事沒有風險的工作時，人的潛意識就無法盡情發揮，團隊中，只要有一個成員認為「與自己無關」，而不去追求風險，團隊的心流狀態就會瞬間被破壞。最重要的是，所有員工擁有一起追求風險的緊張感。

十二、嚴格：不是互相習慣，而是在嚴格的環境中創造出自我

如果團隊就像家人一樣，發生事情時，只靠著彼此依偎、互相取暖的親密關係，將無法有最佳表現。必須互相要求一定的成果和行動標準，無法達到時，就要建立一個特意嚴厲以待，有如專業運動團隊般的關係。

十三、平等的參與：團隊的每一分子在專案中必須擔負同等的任務

不滿來自不平等。這是在管理時應該注意到的問題。

十四、共同語言：基於團隊中的共同語言、知識基礎與相互瞭解的特定溝通風格

比方說，在Mercari這家企業，公司的價值之一「GO BOLD（放手去做！）」這句話會經常出現在日常對話中，當眾人猶豫不決時，他們習慣做出比較大膽的選擇。所謂共同語言，簡單說，就是想法可以溝通，宛如暗號般的東西。有了共同語言，能夠感受到自己是團隊中的一員，就可以安心投入工作，也不需要花時間特別討論許多細節。

十五、超越自我：整個團隊都變得謙虛

成員會在自己的表現，與如何獨占成果這種「自我」上彼此競爭的團隊，是絕對無法進入心流狀態的。重要的是要拋棄自我，學會謙虛，專注在整個團隊的成果上。為了達到目的，成為具有即使不刻意提出意見或相互競爭，也會打從心裡認同彼此的存在的這種具有高度心理安全感的團隊，是一切的基礎。

十六、傾聽：養成互相專心聆聽眼前對話的習慣

人在「對方願意專心聆聽自己說話」時，便能全心投入想法或意見的陳述。因此，首先，若團隊中可以形成不管何時都專心聆聽彼此意見的基礎，新的點子就會源源不絕從成員嘴裡湧現。

十七、Yes and……：對話時，一定要從「確實如此，除此之外……」開始

傾聽之後，就是如何採取尊重對方的溝通方式。這麼一來，不管是誰說了什麼話，都可以加以活用並導出結論。自己的意見一定會被採用的安心感，可以帶動積極的態度。

「竟然有十七個這麼多！」或許有些人會感到驚訝。而且，可能也有人覺得自己已經非常努力了，還是無法進入運動員的心流狀態。說到心流，一般來說都會被視為非常高尚、可望而不可及，就算努力也無法達到的境界。

但是，在日本慶應大學研究所系統設計・管理研究科針對心流進行研究的世羅侑未女士推翻了這個想法。她的研究藉由調整上述條件，特別是個人心理條件，歸結出即使是「非嗜好課題」（亦即自己並不喜歡的課題或作業），也可能打造心流狀態這個全新的結論。

她證明了這十七個條件中，就算很難全部進行調整也沒關係。即使環境不能改變，也無法馬上改變團隊的狀態，還是可以靠著個人的努力，有目的地達到心流狀態。

演講時，我在開場時一定會說的就是，重要的是「懷抱好奇心，然後全神貫注」。只要每個時刻都能懷抱好奇心、全神投入，就會出現好的循環，而非壞的循環。在那個時候，選項也會跟著增加。

書籍介紹

本文摘錄自《Google人不疲倦的工作術：在Google上班的人，如何聰明運用能量，達到10倍的工作成果》，如果出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：彼優特・菲利克斯・吉瓦奇（Piotr Feliks Grzywacz）

譯者：吳怡文

為什麼Google要求10倍的工作成果，員工上班時卻在打排球？

新世代的菁英工作方式跟你想的不一樣，

花愈多時間工作，只是你效率低下的表現！

光是坐在辦公桌前，就覺得很疲倦？

每天加班累得像條狗，還是沒有成果？

學習Google人的工作術，讓你工作時間縮短，也能有10倍的工作產出

前Google亞太地區人力高階主管，告訴你最具效果的「心理與身體」調整方式，讓你維持短時間高效率的工作狀態，實現游刃有餘的高品質生活。

新世代菁英的超效率工作術，讓Google人來告訴你

「專注力」管理

學習進入「心流」狀態，一口氣將生產力提升到兩倍以上

調整姿勢和呼吸，搭配適當音樂，打造維持專注力的環境

練習「正念」和「冥想」，有效提升你的專注力

「能量」管理

依照當天的身心能量狀態，決定自己的工作行程

以90分鐘為單位，用「衝刺」狀態打造工作節奏

透過認知心理學，管理負面情緒，避免錯誤的決策

「健康」管理

飲食計畫不用照本宣科，要用自己的身體經驗來規劃

運動不用刻意，工作中融入運動元素也有相同效果

「補眠」無法消除疲勞，維持每天相同的睡眠模式才是王道

隨時保持最佳狀態的自我管理，才是新世代職場的核心能力

即使不在Google上班，你也能實踐Google的工作方式！

擺脫永遠疲累的工作狀態，現在就跟低產出的工作方式說再見

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航