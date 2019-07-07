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《Google人不疲倦的工作術》：生產力兩倍增！進入心流狀態的17個條件
我們想讓你知道的是
日本慶應大學對心流進行研究的世羅侑未女士的研究藉由調整上述條件，特別是個人心理條件，歸結出即使是「非嗜好課題」（亦即自己並不喜歡的課題或作業），也可能打造心流狀態這個全新的結論。
文：彼優特・菲利克斯・吉瓦奇（Piotr Feliks Grzywacz）
如果一天當中，有九十分鐘的時間進入心流狀態，生產力會提升為兩倍
心流狀態雖然有數不盡的好處，然而一旦中止，想再度回到心流狀態，最短需要十五分鐘。
我想大家應該都有過這樣的經驗，難得工作正做得起勁，卻被交派其他工作，結果節奏就被打亂了。
理想上，要展開某些計畫的知識工作者，一天當中最好可以有三十至五十％的時間是不受任何干擾的。
但是，大家應該也會覺得，很難有這麼多可以集中精神的時間。
根據心流基因體計畫研究主持人史蒂芬‧科特勒（Steven Kotler）博士的研究，每位商務人士一天平均只有五％的時間可以進入心流狀態。換言之，假設一天的工作時間為八小時，只有不到三十分鐘的時間可以進入心流狀態，甚至有很多人連這三十分鐘的時間都沒有。而且，根據美國微軟公司的調查，人類專注力可以持續的時間在二○○○年平均為十二秒，到了二○一三年卻變成八秒。
科特勒博士假設，如果一天中有十五％（若工作時間為八小時，大約是一個半小時，即九十分鐘）可以進入心流狀態，相較於前述五％的例子，「工作生產力便可以提高兩倍」。
因此，是否可以打造出不受干擾進入心流狀態的情境，對提高我們的生產力有關鍵性的影響。
進入心流狀態的十七個條件
雖然可以透過心流狀態提高生產力，但或許有人會說「如果那麼簡單便可以集中注意力，就不用這麼辛苦了！」有的時候，太急著想要集中精神，反而會更無法專注。
到底該怎麼做，才能進入心流狀態？
在日本，有愈來愈多人注意到心流研究，也逐漸瞭解進入心流狀態的條件。
剛剛提到的科特勒博士，針對進入心流狀態的條件，依照個人（七個條件）與團體（十個條件）分述如下。
個人進入心流狀態的七個條件
- 心理條件：為了將意識集中於眼前狀況所須做的調整
一、訂定明確的目標：具體察覺「現在，正在進行什麼事」、「為什麼要進行這些事」
比方說，關於目前正在進行的工作，光是意識到「為什麼要做這工作」，就可以提高注意力。如果能寫在行事曆或代辦事項中，就會更加明確。
二、即時回饋：對於明確的目標，即時掌握「如何可以把事情做得更好」，瞭解結果與行動的因果關係
在學習等領域，已經融入了遊戲化（Gamification）般的機制，寫出答案後，馬上就能得到回饋，若能知道答錯的理由，就會自發性地想要下更大的功夫。
而在工作上，只要自己定期檢討行為和結果即可。
三、難易度和能力的適當平衡：將工作的難易度調整到不足以畏懼，只要「稍微努力一點就可以做到」的程度
若老是做些簡單的事，會覺得無聊，反而無法集中精神。
工作時，偶爾要將目標設定得稍微高一點。比方說，在四十分鐘之內完成平常總需要一個小時的工作。
- 環境條件：調整周邊環境
四、影響甚鉅的課題設定：設定高風險‧高回報的挑戰
愈是挑戰高風險‧高回報的工作，就愈能提高緊張感。若有機會，不妨試著主動嘗試這類工作。
五、打造滿心期待的環境：創造極具「嶄新性」、「不可預測性」、「複雜性」這三個要素的環境
新穎又無法預期或複雜的工作，應該會讓人更有成就感。相較於從事例行事務，每天接受不同刺激的人會懷著滿心期待的心情，而且也會因為尚未熟練而維持滿檔的專注力。
比方說，位於小田原地Hamee這家公司的辦公室，便實踐了「如玩耍般地工作」，會議室以港都為意象來打造，而取名為「杜拜」的房間則屬於阿拉伯風格，名為「卡薩布蘭加」的房間，採取了度假別墅般充滿趣味的設計。光是身處在這種讓人滿心期待的環境，就可以激發想像力。
六、創造可以全身投入的環境：打造可以一邊活動全身，充分使用五感，一邊投入工作的機會
思考時，若能一邊書寫一邊思考、嘴裡一邊唸著一邊思考，或是一邊走路一邊思考，好點子應該會更加源源不絕。
不要光是思考，若能展開行動，便可進一步提高專注力。
- 創造性條件
七、發現模式、破壞模式
當我們想找出當下發生之事的模式時，就會提高注意力。不過，一旦知道模式為何，就會因為不多加注意也無所謂而開始怠惰。
可以找出日常事物的一般性模式，以及足以解決問題的模式，並加以打造，也可以不侷限於此地刻意嘗試其他風格，這是讓心流狀態長期持續的祕訣。
團隊進入心流狀態的十個條件
- 社會性條件
八、明確的共同目標：所有員工都很清楚地理解整個組織的共同目標
關於社會上的觸發因素，會在後續描述團隊的篇章再次說明。在Google，每週五所舉行的活動，是由全球員工共同參與的，氣氛總是非常熱烈。「社會會發生什麼樣的轉變」、「為什麼是由我們來做這件事」經營者充滿熱情的演說，可以讓團隊融為一體。
九、活絡的溝通：定期相互給予回饋，進行活絡的溝通
在後面的章節也會介紹，飲酒聚會與職場上的良好小型溝通，可以讓大家感到安心，是專注投入工作的基本。在Google，「給對方好的影響」這件事，是進公司第一年就應該意識到的本分之一。
十、掌控感：擁有選擇自己相信的事，並加以挑戰的自由，同時也有為了達到這個目的而提升技術的成長機會
可自己掌控工作的要素是絕對需要的。如果無法獲得掌控感，就會有愈來愈多「不會自行思考的員工」。
十一、風險的存在：從事有風險（失敗的可能性）的事
身為團隊成員，必須有一起承擔風險（失敗的可能性）的心理準備。
從事沒有風險的工作時，人的潛意識就無法盡情發揮，團隊中，只要有一個成員認為「與自己無關」，而不去追求風險，團隊的心流狀態就會瞬間被破壞。最重要的是，所有員工擁有一起追求風險的緊張感。
十二、嚴格：不是互相習慣，而是在嚴格的環境中創造出自我
如果團隊就像家人一樣，發生事情時，只靠著彼此依偎、互相取暖的親密關係，將無法有最佳表現。必須互相要求一定的成果和行動標準，無法達到時，就要建立一個特意嚴厲以待，有如專業運動團隊般的關係。
十三、平等的參與：團隊的每一分子在專案中必須擔負同等的任務
不滿來自不平等。這是在管理時應該注意到的問題。
十四、共同語言：基於團隊中的共同語言、知識基礎與相互瞭解的特定溝通風格
比方說，在Mercari這家企業，公司的價值之一「GO BOLD（放手去做！）」這句話會經常出現在日常對話中，當眾人猶豫不決時，他們習慣做出比較大膽的選擇。所謂共同語言，簡單說，就是想法可以溝通，宛如暗號般的東西。有了共同語言，能夠感受到自己是團隊中的一員，就可以安心投入工作，也不需要花時間特別討論許多細節。
十五、超越自我：整個團隊都變得謙虛
成員會在自己的表現，與如何獨占成果這種「自我」上彼此競爭的團隊，是絕對無法進入心流狀態的。重要的是要拋棄自我，學會謙虛，專注在整個團隊的成果上。為了達到目的，成為具有即使不刻意提出意見或相互競爭，也會打從心裡認同彼此的存在的這種具有高度心理安全感的團隊，是一切的基礎。
十六、傾聽：養成互相專心聆聽眼前對話的習慣
人在「對方願意專心聆聽自己說話」時，便能全心投入想法或意見的陳述。因此，首先，若團隊中可以形成不管何時都專心聆聽彼此意見的基礎，新的點子就會源源不絕從成員嘴裡湧現。
十七、Yes and……：對話時，一定要從「確實如此，除此之外……」開始
傾聽之後，就是如何採取尊重對方的溝通方式。這麼一來，不管是誰說了什麼話，都可以加以活用並導出結論。自己的意見一定會被採用的安心感，可以帶動積極的態度。
「竟然有十七個這麼多！」或許有些人會感到驚訝。而且，可能也有人覺得自己已經非常努力了，還是無法進入運動員的心流狀態。說到心流，一般來說都會被視為非常高尚、可望而不可及，就算努力也無法達到的境界。
但是，在日本慶應大學研究所系統設計・管理研究科針對心流進行研究的世羅侑未女士推翻了這個想法。她的研究藉由調整上述條件，特別是個人心理條件，歸結出即使是「非嗜好課題」（亦即自己並不喜歡的課題或作業），也可能打造心流狀態這個全新的結論。
她證明了這十七個條件中，就算很難全部進行調整也沒關係。即使環境不能改變，也無法馬上改變團隊的狀態，還是可以靠著個人的努力，有目的地達到心流狀態。
演講時，我在開場時一定會說的就是，重要的是「懷抱好奇心，然後全神貫注」。只要每個時刻都能懷抱好奇心、全神投入，就會出現好的循環，而非壞的循環。在那個時候，選項也會跟著增加。
書籍介紹
本文摘錄自《Google人不疲倦的工作術：在Google上班的人，如何聰明運用能量，達到10倍的工作成果》，如果出版
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作者：彼優特・菲利克斯・吉瓦奇（Piotr Feliks Grzywacz）
譯者：吳怡文
為什麼Google要求10倍的工作成果，員工上班時卻在打排球？
新世代的菁英工作方式跟你想的不一樣，
花愈多時間工作，只是你效率低下的表現！
光是坐在辦公桌前，就覺得很疲倦？
每天加班累得像條狗，還是沒有成果？
學習Google人的工作術，讓你工作時間縮短，也能有10倍的工作產出
前Google亞太地區人力高階主管，告訴你最具效果的「心理與身體」調整方式，讓你維持短時間高效率的工作狀態，實現游刃有餘的高品質生活。
新世代菁英的超效率工作術，讓Google人來告訴你
「專注力」管理
- 學習進入「心流」狀態，一口氣將生產力提升到兩倍以上
- 調整姿勢和呼吸，搭配適當音樂，打造維持專注力的環境
- 練習「正念」和「冥想」，有效提升你的專注力
「能量」管理
- 依照當天的身心能量狀態，決定自己的工作行程
- 以90分鐘為單位，用「衝刺」狀態打造工作節奏
- 透過認知心理學，管理負面情緒，避免錯誤的決策
「健康」管理
- 飲食計畫不用照本宣科，要用自己的身體經驗來規劃
- 運動不用刻意，工作中融入運動元素也有相同效果
- 「補眠」無法消除疲勞，維持每天相同的睡眠模式才是王道
隨時保持最佳狀態的自我管理，才是新世代職場的核心能力
即使不在Google上班，你也能實踐Google的工作方式！
擺脫永遠疲累的工作狀態，現在就跟低產出的工作方式說再見
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航