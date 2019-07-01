【插畫】別罵人無腦Ｘ粉，學學「非暴力溝通」

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

人是獨立的個體，再親密的家人、伴侶，也可能因為觀念不同而爆發衝突，但當我與所在乎的人對話時，能在不先入為主評判對方的情況下，表達自己的感受，讓這段對話的目的不會因為情緒性的字眼而有所曲解？

「為什麼他們都不懂我？」有時候，可能是溝通的方式出了問題，而美國心理學博士提出的「非暴力溝通」，希望能從四個不同的要素，來改善無意造成的語言暴力，增加人與人之間的連結。

首先，以「觀察」為出發點，不以批評指責或主觀方式，盡可能傳達事實，避免話題開始前就引戰；再來，充分表達自己的「感受」，讓對方帶入你的角度看問題，而非直接破口大罵；接著，精確提出自己的「需要」，告訴對方自己的期望，而非落於一面的批評。最後，明確的提出「請求」，而不是先入為主覺得對方一定會懂自己。

最重要的是，在溝通中尊重對方的決定。

希望我們可以理解彼此的需要、擔憂、理想，然後一起變成更懂得尊重、更平等、更好的人。

►媽媽又在碎念了⋯⋯其實她想跟你「溝通」

本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航