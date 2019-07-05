《凱爾特・最初的歐洲》書評：遍佈歐洲卻身世成謎的凱爾特人

「凱爾特」是什麼？

依照本書作者原聖從古代文獻與詞源學的考察來看，現今我們使用的「凱爾特」（Celt）一詞，可能源自於西元前五世紀的「凱爾多」（Keltoi），當時人們認為以黑海北岸為界，往東住著游牧民族斯基泰人，而西方的森林地帶則住著凱爾多人。後來隨著希臘人在馬薩利亞（位於今天的法國馬賽地區）建立殖民城邦，與周遭民族更多接觸後，希臘人將馬薩利亞附近的異民族視同與凱爾多人相近的族群，羅馬人則將居住在包含今日義大利北部、法國、比利時的異民族稱為高盧人。從凱薩的《高盧戰記》來看，高盧人與凱爾多人可能是高度同質性的民族，在古代語言裡，有時這兩者指涉的其實是同一族群。

無論如何，在羅馬以前的古代世界，高盧（拉丁語：Gallia）與凱爾多經常相互混用，對當時的希臘、羅馬人來說，這兩者指涉的都是文化習俗相近的歐洲民族，由於他們幾乎沒有留下自己當代的文字資料，根據十八世紀學者的研究，將凱爾特語定調為一種綜合性的語言，並認為高盧語是前者的一個支系，此後在一般研究上，就普遍把凱爾特視為是包含高盧等其他類近語系的母集合。

一般在文化論述上，學者又將歷史上的凱爾特人分成海島系與大陸系，海島系主要是指以不列顛群島（今日的蘇格蘭、英格蘭、威爾斯、愛爾蘭）為核心的凱爾特人，有時也包括法國西北地區的布列塔尼；大陸系的凱爾特人除了前述的高盧人外，也包含伊比利亞系（今伊比利半島北部、東部）、加拉太系（今安納托利亞半島中央地帶）、色雷斯系（今保加利亞南部、希臘北部、土耳其伊斯坦堡周圍地帶）等。在希臘、羅馬的古代地理概念裡，整個歐洲基本上都是凱爾特人的活動區域。

儘管廣義上的凱爾特人分布範圍極大，但後人對他們的認識卻極為模糊，一方面是凱爾特人自己沒有留下太多文獻，另一方面則是隨著羅馬人的征服，很多凱爾特地區也同化於羅馬文化當中，加上後來基督教的傳入影響，凱爾特文化的真實面貌在很長一段時間裡處於晦澀不明的狀態，它的異教形象被認為是基督教文明之前的原初歐洲，但是當中又有多少比例是十八世紀浪漫主義思潮下的想像？本書《凱爾特・最初的歐洲》正是試圖從語言學、歷史學、文化學、人類學、考古學等研究成果，重新爬梳、釐清「凱爾特」這個族群文化的面貌。

作者原聖認為，本書的主要特點在於「透過民族學的手法，來展開對古代痕跡的探索」，因此我們可以看到作者運用不同領域的學術研究，嘗試剖析遺留於近現代社會的前現代歐洲的民俗傳說。從這點來看，筆者不由得想起日本漫畫家星野之宣的代表作《宗像教授異考錄》，這部漫畫透過各種學門知識將古代日本的部分歷史予以新詮釋。本書在寫作上宛如前述漫畫的主角宗像教授，一層一層去回溯凱爾特在基督教、羅馬文化以前的面容，對台灣一般讀者而言，或許這樣的主題與結構稍嫌生硬，但順著作者的思考脈絡去解開凱爾特之謎，肯定是極為難得的閱讀享受。

各種面貌的凱爾特人

異教的凱爾特人

近代歐洲對於凱爾特文化的追溯，最初是著重於其異教形象。我們知道，自基督教在歐洲普遍成為共通性的宗教信仰後，那些在基督教之前所存在的歐洲民俗傳說，就一概被視為是異教文化。根據本書所述，凱爾特的神祇信仰與早先的希臘羅馬諸神有許多相似之處，大多數的凱爾特神靈都能夠於此找到對應的神格，我們很難說究竟是誰影響了誰，但是若從歷史發展的角度來看，當羅馬人征服了凱爾特土地後，凱爾特人將原先祭祀的神靈與羅馬傳來的諸神合體，作為信仰傳統的延續，這樣的例子並不罕見。

於是對習慣基督教體系後的歐洲人來說，凱爾特人的宗教填補了中世紀以來歐洲人的初民想像，他們將許多非基督教的異質性習俗當成是凱爾特文化的一部份。進入十八、十九世紀後，隨著浪漫主義盛行，為了找尋歐洲在理性之外的線索，「凱爾特」成為對抗理性的基督教之利器，雖然在此脈絡下所建構的凱爾特學術，從今天的眼光來看未免過於武斷或後設，但不能否認的是，異教色彩確實是凱爾特文化復興的源頭之一。

傭兵的凱爾特人

在亞歷山大大帝的時代，當時隨處可見希臘人的傭兵集團，從巴爾幹半島到小亞細亞，以至於波斯、埃及等地，希臘傭兵無所不在，而希臘文化在某種層面上，也透過這些傭兵的遷移、定居，隨之遠播各地。在羅馬共和國崛起的時代，隨著凱爾特人入侵義大利、希臘等地，這些戰士逐漸取代原本希臘傭兵的角色，並且在地化。

例如加拉太系的凱爾特人，正是入侵希臘的凱爾特人的後裔，他們從巴爾幹半島一路轉戰至小亞細亞（安納托利亞），最後在當地建立自治國家，羅馬與希臘化東方諸國在爭奪該地域的霸權時，加拉太人有著舉足輕重的地位。迦太基的漢尼拔遠征羅馬時，也有不少凱爾特傭兵在其麾下，而到了凱薩遠征高盧時，他的軍團裡也有不少的凱爾特戰士。凱爾特的勇猛形象似乎隨著其傭兵角色而不斷擴散開來，然而我們也可以發現到，這些凱爾特人較難形成一個大型的統合集團，隨著羅馬霸權逐漸底定於歐洲世界，凱爾特人也逐漸被同化於羅馬社會之中。

文學的凱爾特人

流傳於今的凱爾特傳說裡，最讓人耳熟能詳的莫過於亞瑟王傳說了。在基本故事中，亞瑟王是個五世紀末的凱爾特人領袖，當時羅馬已經喪失對不列顛的控制，面對盎格魯薩克遜人的入侵，亞瑟王率領他的騎士們加以對抗，並留下各種英勇傳說。根據本書的考察，亞瑟王傳說可能起源於西元九世紀的《不列顛人史》一書，而到了十二世紀左右，這個傳說在布立吞文化圈廣泛流行，當時的布立吞人（居住於布列塔尼、英格蘭南部等地的凱爾特人後裔）將亞瑟王傳說視為精神象徵，期待亞瑟王的歸來以對抗不斷逼近的異族勢力。

雖然從學術研究來看，創作出亞瑟王傳說時，古代凱爾特人的文化早已融入羅馬治下的不列顛社會，並且又與後來的盎格魯薩克遜文化混同，但是作為一種在地社會對抗外來勢力所形成的經典故事來看，凱爾特的文化正好提供給時人想像的出口。

Photo Credit: 八旗文化出版 聖約翰之火：1893年法國全國性報紙《小報》（Le Petit Journal）的插圖。圖片下的解說是：「在布列斯的十字架底下，舉行著昔日異教的儀式。」

本書的特色

本書的序言界定了在全書中使用的術語規範，最主要的特徵在於配合不同時期的文獻所使用的專詞，例如五世紀以前可以使用「凱爾特」來指涉當時居住在不列顛、高盧等地的凱爾特人，但是五世紀後，因為這時的文獻多已不再使用這個詞彙，因此作者轉而用拉丁語的布列塔尼亞（Britannia）、海伯尼亞（Hibernia）來稱呼中世紀住在不列顛、愛爾蘭的凱爾特人後裔。同樣地，本書中的布列塔尼地區，在本書中或稱為「阿莫里卡」，都是基於配合時代慣稱的原則。

第一章以民俗學為核心，重新檢視布列塔尼地區流傳的傳說習俗，根據作者研究，這些非基督教元素的傳統與其說是古代凱爾特文化的殘留，倒不如認為是中世紀的歐洲民眾在教會的大傳統下所發展出來的小傳統，或許這些習俗的一部分與過去的凱爾特人有關，但是無法直接認定這些殘留至今的習俗就是原初的凱爾特文化。

第二章則以考古學來探討歐洲的巨石文化遺跡，十九世紀時期的歐洲學者認為凱爾特人與這些巨石遺址具有密切關係，將巨石視為凱爾特文化的表徵，但隨著考古研究的發展，今天我們知道在史前的草原文化地帶中也有不少這類的巨石遺址，因此凱爾特人與巨石的互證關係在今天已被放棄。

第三章則從器物考古與古代文獻來敘述進入金屬器時代的凱爾特人動向，第四章則以凱薩在《高盧戰記》中的高盧人為核心，探討當時羅馬人記錄的凱爾特文化。值得一提的是，根據本書的整理，一般通論的凱爾特宗教祭司「德魯伊」，其實影響力不大，現今的德魯伊形象，大部分是後來不列顛、愛爾蘭等地的咒術、巫術系統的海島德魯伊，而非高盧地區的大陸德魯伊，後者反而可能與希臘的畢達哥拉斯學派有所關聯。

第五章、第六章將焦點放在考察中世紀時期布列塔尼、愛爾蘭等地區遺留的凱爾特文化，作者指出，基督教在當地的傳入並未直接摧毀這些文化，而是透過折衷融合的形式將基督教聖人作為兩種文化的共同載體。

在第七章裡，透過亞瑟王傳說的形成與傳佈，凱爾特成為某種非基督教元素的異教形象集合體。這種情況延續到近代以前，成為第八章的主軸，隱含在歐洲大傳統文化（基督教正統觀）下的小傳統水脈，並激起十八世紀以來凱爾特學的發展。第九章則回到現代視角，重新審視凱爾特在當前學術討論中的定位。

整體而言，本書運用了極其豐富的材料及學術成果，向讀者展示出在我們熟知的希臘、羅馬以前，歐洲世界的住民是什麼模樣，而凱爾特文化又是如何在歷史洪流中潛行於基督教羅馬社會，直到後人再次發現他們的蹤跡。對於凱爾特的歷史或文化感興趣的讀者來說，本書是部涉獵廣泛而立論札實的著作，值得一讀。

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書籍介紹

本文摘錄自《凱爾特・最初的歐洲：被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》，八旗文化出版

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作者：原聖（はら きよし）

譯者：鄭天恩

「最初的歐洲人」——凱爾特，他們建立了西方文明的基底，

卻被羅馬和基督教文明覆蓋，視之為邊陲的「野蠻」文化。

凱爾特不只專屬於愛爾蘭！而是歐洲世界共通的文化遺產。

找尋最原始純粹的異教文化，從民俗學、語言學、歷史學全面解讀歐洲的起源！

一九八○年代後半，歐洲掀起了一波重新發現「凱爾特」的風潮。當時蘇聯勢力衰退，八九年柏林圍牆倒塌，九三年歐盟誕生，在歐洲逐步邁向大團結、重獲新生之時，凱爾特文化被視為是全歐洲共通的遺產，受到各國矚目。

雖然長久以來認為歐洲文明的基礎是羅馬與基督教文明，這點非常具有正統性，但這兩者並非歐洲所獨有。若再往更早之前追溯，在羅馬與基督教出現之前，幾乎遍及整個歐洲，可作為歐洲獨特認同基礎的，正是凱爾特文化。

「最初的歐洲人」凱爾特，在經過漫長時光後，仍在歐洲文化之中深植了某些如今我們依舊熟悉的元素，像是妖精、巫女、小人族、巨石文化、亞瑟王傳說。本書將以布列塔尼、愛爾蘭為中心，掌握其未受時代渲染的真實樣貌，帶領我們踏上尋找歐洲根基的知識之旅。

《凱爾特・最初的歐洲》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

從古代延續至今的「凱爾特文化水脈」，雖然在歐洲史中超脫了國家疆界與民族框架，且被當成建構歐洲共同體的文化基礎，在進入二十一世紀時，掀起重新解釋的熱潮。然而，凱爾特人在漫長的歷史中，一直處在主流文明之外，被視為是「邊陲」的野蠻文化。如今，歐洲似乎又再度面臨分裂的命運，未來凱爾特的水脈，會再度成為團結歐洲的關鍵角色嗎？

本書的啟示是：台灣的地理位置，處在亞洲大陸的外緣，東南亞文明的前線，長久以來也受到中華史觀所桎梏。凱爾特在被無數次的解釋後，不但成為可塑性、包容性極強的文化，當中一些「異教」元素，反過來深深融入主流的西方文明之中。台灣是否能像凱爾特一樣，釋放出自身的文化潛力，同時發揮出中心與外緣、文明與野蠻、大陸與海洋、正朔與悖逆等，彼此矛盾卻又相容的力量？

來自日本講談社的全球史鉅獻

《凱爾特・最初的歐洲——被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第8卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰