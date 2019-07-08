《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》：預先看出財報地雷——企業做假帳的六特徵

文：張明輝

預先看出財報地雷——企業做假帳的六特徵、六警訊

假帳在財報上常見的特徵

製造假帳公司的財務報表通常會有下列一至六項特徵，以下我們就一一加以介紹。

特徵1：過高的應收帳款天數

一家公司要創造利潤，最主要的方法就是透過創造營收。為什麼是透過創造營收？第一個原因是因為營收是企業產生利潤的主要來源：企業本業的獲利主要透過「營收－成本－費用」來的，製造假帳如果是透過減少成本或費用來創造利潤，會因為成本率或費用率異常而啟人疑竇。透過創造營收及成本讓帳上產生「合理的正常營業利潤」，最能吸引投資人。

第二個原因是因為收入是判斷企業未來發展的重要指標之一：股票價格有很大的一部份是建立在夢想上，這個夢想就是公司會繼續成長，獲利會繼續增加。而營收是否增加？增加多少？是判斷企業是否繼續成長的主要關鍵。因此主管機關特別規定，上市櫃公司必須在每月十日前在公開資訊觀測站上公告其上個月之合併營收數。所以做假帳如果不透過創造營收的話，還真對不起受騙的投資人。

創造營收的方式通常是先找一批不存在或是呆滯的存貨，然後安排幾個人頭公司來交易這批貨。比如甲公司先以100萬元向B公司購入一批貨（這批貨可能不存在或存在但卻是呆滯品或瑕疵品），然後將這批貨以120萬元賣給A公司，A公司接著再以120萬轉回給B公司，從而完成營收增加120萬、利潤增加20萬的艱困但漂亮工程。接著甲公司再以120萬元向B公司買回這批貨，再以140萬元賣給A公司。如此這般不斷重複，就可以創造出要多少營收與利潤就有多少營收與利潤的財務數據。

這種作法的倒數第二步是透過一筆現金將應收帳款與應付帳款對沖，對沖之後在應收帳款只會留下一個痕跡，這個痕跡就是利潤，以上例第一筆交易來說就是20萬（120萬－100萬）。除非老闆拿錢來填利潤這個缺口，否則這個利潤會永遠留在應收帳款裡銷不掉。

這個作法的最後一步就是老闆拿錢出來把利潤這個缺口給堵上。老闆為什麼願意拿錢出來？原因有二。一是做假帳的刑期是一至七年有期徒刑；二是做假帳的目的是要藉此拉抬股價賺錢，如果老闆真的因此賺到錢，他從賺的錢中拿一部份出來把洞補上，是以免東窗事發後被關的應有之舉。

做假帳導致應收帳款大增的原因有二：

一、利潤沖不掉：老闆若沒有即時拿錢來填虛假利潤這個洞，藏在應收帳款裡的虛假利潤金額就會愈來愈高。

二、應收帳款被挪用：炒股票需要巨額的資金，當老闆資金不足時最簡單的方法就是，透過早付假交易中的應付帳款、晚收應收帳款方式，來挪用公司的資金去炒股。挪用金額愈多，應收帳款金額就愈高。

當應收帳款愈墊愈高，透過「（期末應收帳款/ 營業收入）×365 天」這個公式，所算出來的應收帳款天數就會很高。在第三章中我們提過，公司的整體帳齡超過三個月（90 天），除非有特殊原因，不然有可能是有巨額呆帳未承認或是存有假帳。圖6-1是假交易以及挪用公司資金的流程圖。

Photo Credit: 商業周刊提供

2015年六月中旬，上櫃公司揚華科技爆發假交易掏空案。經調查局調查，該公司涉嫌在2012年三月起，與宇加、友旺、駿熠、佳營、百徽等二十餘家公司聯合，進行虛假交易數十億元，以此營造公司業績大幅上揚的假象，再以不實財務報告，陸續辦理現金增資及發行可轉換公司債，向投資大眾募集資金。表6-2中可見揚華科2012、2013 及2014年應收帳款金額及帳齡異常。

特徵2：過低的存貨天數

作偽交易的公司在虛增營收之時也會虛增成本。比如前面所舉的偽交易中，甲公司的第一次偽交易會為它創造120萬元的營業收入，同時也為它創造出100萬元的營業成本。

企業通常不會為了做假帳而去買一大批不需要的存貨進來，所以公司帳上的存貨還是真正可以出售的存貨，以致期末存貨與銷貨成本比起來，期末存貨就會變得很小。如此，將「（期末存貨 / 銷貨成本）X 365 天」所得出來的天數就會比同業低很多。

我們在第三章中有提過，除非是特殊行業或是採豐田式生產的公司，正常公司的存貨不宜超過二個月，但也不能太低，以免造成沒有原料生產或無貨可賣的情況，所以即便是統一超的存貨天數都將近30天。當公司存貨天數不合理的低，例如5 天、8天的，通常表示假交易做的太火熱所致。

據報載上櫃公司仕欽科技在2005年間受到將遭仁寶電腦併購的消息影響，客源縮減、營業收入下滑。

Photo Credit: 商業周刊提供

當時由於銀行籌資額度告罄、營運資金日益短缺，該公司於2006至2008年，虛列與日商富士通、APEX公司的不實交易，總計虛增不實銷貨63億8600萬餘元。該公司再以不實交易憑證向大眾銀行、中國信託銀行詐貸超過40億元。從表6-3中可以看到仕欽科2005、2006 及2007年平均售貨日數介於三到八天，顯示相關人員實在是太投入假交易這個偉大的事業中，以致產生連自己的名字都忘了的現象。

Photo Credit: 商業周刊提供

如果一家公司與同業相較，同時有「應收帳款天數過高」與「存貨天數過低」這兩個指標，做假帳的機率高達九成。

以上這兩個異常指數是最基本的判斷依據。大多數做假帳的公司都是犯這種「低級錯誤」的。但也有少數做假帳的公司會從事一些「高級的」作法，做得比較隱諱，讓投資人無法在第一時間很直覺的判斷出來。

特徵3：過高的不動產、廠房及設備

應收帳款過高除了可能被懷疑做假帳外，也可能被懷疑是否有巨額呆帳費用應承認，會引起查帳會計師及主管機關的注意及嚴查，這對於製造假帳以提高帳上獲利這項偉大志業者而言，是不能接受的。解決的方法主要有三種：將應收帳款轉成「不動產、廠房及設備」、「長期投資」、「現金」及雜項資產。我們先講轉入「不動產、廠房及設備」。

如果一家公司的應收帳款不合理，但應收帳款突然在某一個時點消失不見，而「不動產、廠房及設備」卻大幅增加，有可能是該企業以高於市價方式購入資產（例如設備），迂迴的將過高的應收帳款轉入此科目了。複核的方法是比較營業額相當之同業，其「不動產、廠房及設備」之金額。

特徵4：過高的長期投資

做假帳的公司也可能藉由高價投資股票方式消化應收帳款或掏空公司資產。這交易如果占被投資公司50％以上的股權，這家被投資公司就會被編入合併報表，其過高的價格就會反應在商譽上。依財報的編製規定，商譽會表達在合併資產負債表的「無形資產」或「商譽」科目上。這筆交易如果占被投資公司不到50％的股權，依財報的編製規定，大多會表達在合併資產負債表的「按權益法之投資」這個科目上。

土地、廠房或設備大多有市價可參考或推算，要追查價格是否太高比較容易。未上市櫃公司的合理股價就比較不容易推算，曾有著名的外資投行告訴我「股價的主要依據是未來的獲利假設，對於傳產事業，例如銀行、保險、食品、通路、化工及汽車等等，他們的獲利比較容易預期，其合理股價也就很容易推算，但對於電子、遊戲、生醫等企業的合理股價就很難推算了」。

樂陞未爆發弊案前曾從事幾個大型併購案，這些併購案的價格有沒有過高我不清楚，其在出事後重編之2016年財報中，曾對相關長期投資打掉約26億元的商譽及其他無形資產。

特徵5：過高的現金

轟動一時的博達案，有上萬名投資人受害。博達科技自1999年十二月，以每股新台幣85.5元在台灣證券交易所上市後，股價一路上揚，2000年四月股價飆漲至368元，登上股王寶座，2002年更被媒體評為是「不景氣時的投資瑰寶」。

但其實該公司自1999 年起即以循環交易的方式美化財報，製造160億元的假交易及1.7億美元假存款。2003年該公司本業於當年度第一季首度出現虧損，據媒體報導過去一直存在的應收帳款過高問題，第一季更加嚴重，平均收款天數達到347天，本業未見轉機。

到了2004年，就爆發出做假帳的醜聞，引起市場一片嘩然。檢調發現，博達科技在葉素菲擔任董座期間，透過虛增營業額、以境外交易套取公司資金、發行不實海外公司債等手法，掏空公司資產63億元。

在整個假交易及假帳醜聞中，博達為了減少應收帳款金額，將幾十億元的應收帳款「賣」給國外銀行，為了讓銀行願意收買這批應收帳款，博達與銀行協議，在銀行尚未收到應收帳款的錢時，銀行支付這批應收帳款的錢，博達不能動用。

換句話說，搞了半天這個交易有做等於沒做。博達因此在交易帳上虛減應收帳款、虛增現金。我們可以從表6-4中看出博達2002年「現金及銀行存款」，再加上「短期投資淨額」合計高達47億元，可供該公司正常營運超過八個月。但另一方面，我們可看出該公司當年度之長短期借款超過92億元。

Photo Credit: 商業周刊提供

或許一般投資人不了解博達背後的數字遊戲，但隱約還是可從財報上看出端倪。根據博達2002年財報數字顯示，當年度該公司有92億元的長短期借款，而手上現金卻高達53億元。另一方面，眾所皆知，把錢放在銀行生的利息低，但是向銀行借款的利息卻很高。

我們從表6-5中可以看到，博達因為債台高築，導致2002年利息費用超過四億元，但利息收入卻不到二千萬元；支付高額的利息費用，也是當年度純益僅剩1.5億元的主因之一。試想在這種情況下，一家公司既然手上有那麼多現金，為何不趕快把負債償還掉，以減少利息支出呢？

Photo Credit: 商業周刊提供

十幾年前我還是執業會計師時，有家公司增資二十幾億元，某天公司老闆來找我，他先是抱怨了友所的簽證會計師，希望委託我來簽證。老闆說，辦理的現金增資存放在瑞士，要函證沒問題，還會額外給我一千萬。我並沒有接下此委託，主要在於為什麼辦理增資的錢要放在瑞士? 還要額外給我報酬? 果不其然，幾年後該公司就爆發經營危機。

其實，現金高沒有關係，但是，如果一家公司的現金不合理的高，且現金與銀行借款兩者都很高，就是不合理的現象。

（未完）

書籍介紹

本文摘錄自《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》，商業周刊出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：張明輝

以為帳面數字有賺錢就好，卻不清楚公司真實的財務狀況？

只看消息面卻對數字冷感，不知道高EPS不等於高投資價值？



如果你閱讀財報就像看天書，看完繼續憑著經驗和直覺管理公司、做投資，可就令人捏把冷汗了！曾任全球四大會計師事務所資誠（PwC）所長、執業數十年的大會計師─張明輝，查核過無數上市櫃公司，執業三十多年來看到不少企業主或專業經理人，因為不懂財報數字的意義而吃大虧，許多投資人誤觸財報地雷而血本無歸。



現為EMBA和CEO學院名師的他，以超清楚的邏輯、宏觀及微觀的角度，深入解讀台積電等知名上市櫃公司近年財報，讓你對數字馬上有感，看懂好企業應該要具備的：

乾淨的「資產負債表」

具結構性獲利能力的「損益表」

高品質的「現金流量表」

會計，不是一堆生硬的數字，財報的意義更不是帳面數字有賺錢就好。本書作者告訴你，解讀財報數字就算不用加減乘除，一樣能從：

資產負債表——評估企業的真實身價

損益表——判斷公司在產業內的競爭力

現金流量表——檢視真賺錢，或只是帳面數字好看？

特別收錄——企業做假帳的6特徵、6警訊

千金難買的「投資早知道」，剖析歷年來股市假交易、掏空案等上市櫃公司的真實財報，幫助投資人預先看出財報地雷，及早趨吉避凶。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航