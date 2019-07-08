《搞定》：頭腦大掃除，你需要「雜事狩獵」搜尋這三個空間

文：大衛．艾倫（David Allen）、邁克．威廉斯（Mike Williams）、馬克．瓦勒斯（Mark Wallace）

搞定一切的三套工具

捕捉工具

雜事有時是有形的東西，可以直接放進桶子裡，像是筆記、信件、表單、帳單、便利貼等；然而很多時候，雜事會以別的形式出現，像是一段對話、老師的口頭指示、一個念頭、點子或一項任務。這類雜事是只存在於腦海裡的想法，你可以用捕捉工具把它們寫下來，讓它們變成實體的存在，放進桶子裡，以後再處理。

捕捉工具必須隨時隨地唾手可得、方便使用，才能獲得最佳效果。

在決定哪種工具最適合自己的時候，可以想想看，你最常隨身攜帶什麼東西。是在手提包裡放個記事本？還是在皮夾裡塞一支短鉛筆和一張紙？手機上的待辦事項清單軟體？只要花一點工夫設置好，就可以把這些東西變成非常有效的捕捉工具。

如果你願意花少許時間準備幾個桶子和捕捉工具，然後用這些工具捕捉所有出現在你世界中的雜事，你的大腦就能學會相信所有雜事最後都會處理妥當，就不必再為開放迴路牽腸掛肚。

在這個過程中，你進入了「準備好捕捉的狀態」。

這是通往掌控的第一步。

所以，你該做些什麼才能進入準備好捕捉的狀態？

你有哪些現成的工具？

你還需要什麼？

試試看！

測試捕捉這個步驟時，可以試著在臥室裡放一項捕捉工具，或許只是簡單地將一本便條紙和鉛筆放在床邊。

下次碰到無法入睡的時候，就拿起捕捉工具，把心裡面想到的各種事情寫下來。這個階段不需擔心該怎麼寫，只要你能看懂自己在寫什麼能引起自己注意的事就好。持續寫到記錄下所有事情—凡是跳進你腦海裡的事，全都寫下來就對了。

有一項專題作業需要花心思去做？寫下來。擔心某個考試？ 寫下來。和朋友吵架了？寫下來。有個機會嘗試新東西？寫下來。

我的床是個神奇的地方，一躺上去，我就會忽然想起所有該做的事。——比爾．莫瑞（Bill Murray，喜劇演員）

準備好開始捕捉

為了讓大腦學會真正信任「捕捉」這項程序、放寬心不再惦記，你必須養成習慣，用你的捕捉工具和桶子去捕捉每個開放迴路和每件雜事。要嘛就做到徹底，要嘛乾脆不做。如果你的大腦懷疑你沒有捕捉到全部的東西，就會維持高度戒備的狀態，到處掃描，尋找雜事。

好消息是，「捕捉」實際做起來沒有聽起來那麼困難。剛開始的確要花些額外的工夫，但是一旦養成習慣，你就會發現自己以前試圖把所有事存在腦袋裡實在太傻了。

現在心裡感覺清爽無負擔，說多棒就有多棒。

讓我們實際走一遍捕捉的流程。第一步是盤點到目前為止，你的世界中累積的所有雜事。根據你的年齡和到此刻為止的舊習慣，你可能已經累積了不少陳年雜事，我們稱之為「積壓的事務」（backlog）。

你可能會有實體的雜事、數位的雜事、心理的雜事需要捕捉。讓我們先從實體環境著手。

首先來到你的臥房。無論你有自己的房間，或是需要和別人共用，這裡都是你結束一天的地點，所以就用這裡做為你的基地吧！看一下四周，你的房間可能很整齊，也可能很亂，這一點現在並不重要，因為你可能在整齊的房間裡有一大堆需要關注的雜事，也可能在混亂的房間裡沒有太多需要關注的雜事。

你現在要進行的是「雜事狩獵」（stuff hunt），在這項活動中，你要搜尋下列區域：

實體空間 數位空間 心理空間

雜事狩獵是指張大眼睛審視你身處的實體空間、數位空間或心理空間，找出不是參考資料、設備、裝飾品和用品，而且可能需要你注意的所有東西。

雜事狩獵——實體空間

在雜事狩獵中，你唯一要做的，就是蒐集符合「雜事」定義的所有東西，放進桶子裡。你要找出所有可能需要你注意的東西，例如可能需要採取行動，或是被放錯位置，或者只不過是垃圾的東西。不管找到了什麼，這個階段還不需要做任何事，只要把所有東西蒐集起來，放進桶子裡就好。

警告！小心！在雜事狩獵中隨時可能出現「分心」這個絆腳石。保持專注，把雜事放進桶子裡，就是你的任務。

掃描房間的時候，你要注意5種類型的東西。為了幫助記憶，你可以記住下面的英文字母縮寫：REDS（紅色的東西），R、E、D、S 這四個字母， 分別代表參考資料（Reference）、設備（Equipment）、裝飾品（Decoration）和用品（Supplies），分別說明如下：

參考資料：現在暫時用不到，但以後可能有需要的資訊或資料，像是書籍、雜誌、駕照等。 設備：固定會用到的有用工具或東西，像是時鐘、電話、電腦、家具、充電器等。 裝飾品：裝飾品不具備實用的功能，但是可以反映出你的個人特質，像是相片、藝術作品、紀念品、布告牌等。 用品：你會用到而且會用完的東西，像是紙、筆、便利貼、螢光筆等。 雜事：不屬於以上REDS 的所有東西都是雜事，必須放進你的桶子裡。

掃描你的房間，找出不屬於REDS的所有雜事。形形色色的雜事可能包括了未完成的家庭作業、需要家長簽名的回條和髒衣服。如果因為大小或地點的限制，讓你沒辦法把某樣實體的雜事放進桶子裡，就寫在一張紙上做為代表（例如「櫃子裡的死老鼠」、「壞掉的椅子」、「媽媽的生日」），然後把那張紙放進桶子裡。原則上，當你之後再看到那張紙時，要能夠知道這項雜事是位在哪裡的什麼東西，而且每一件雜事要寫在單獨的一張紙上（這對之後要進行的步驟2 很有用）。

不要急，慢慢來。進行雜事狩獵時，一開始可以很快巡視過房間一遍，捕捉顯而易見的項目，再深入挖掘比較不顯眼的地方，像是抽屜、櫃子裡、工作檯面、地板、架子上、背包裡，或是可能包含雜事的地方，尤其是第一次進行時，更要鉅細靡遺，涵蓋每個角落。

等到把所有雜事放進桶子裡，通往掌控的旅程就正式開始了。

在捕捉的過程中，你有什麼感受？不論你的感覺是正面還是負面，別擔心，在這個階段都是很正常的反應。你只要注意自己的感受，這樣一來，當你繼續試用這些工具和方法，才能注意到有哪些改變或變化，當然最理想的情況是你體驗到極大的進步。

經過雜事狩獵，需要關注的所有雜事都已經放進桶子，現在你的房間裡應該只剩下REDS，對你的大腦而言，這就是最整齊、最有條理的狀態。房間可能看起來不算整齊清潔，卻是真正整理完善的狀態，因為每一樣東西都放在符合其意義的正確位置。你真正「清理」了房間，而你所做的只不過是把雜事統統捉進桶子裡而已。

現在看一下你的房間，這就是我們所說的「清爽」，因為沒有其他東西需要你付出注意力，你已經把所有需要處理的東西都放進桶子，我們將會在步驟2進行處理。

現在，這已經是步驟1整理完善的狀態。

好啦，別急著慶祝或是擊掌拍肩，因為你的桶子可能呈現滿出來的嚇人狀態。沒關係，我們才剛開始。第一次的雜事狩獵很可能會捕捉到超大量的雜事，等到你養成固定捕捉的習慣，雜事的數量就會降下來。

完成臥室的雜事狩獵後，想想看，在你的實體世界中還有哪些其他地方可以透過雜事狩獵而變得更好？廚房檯面？書包裡？學校置物櫃或裝運動用品的袋子？衣櫃？車上？

雜事狩獵——數位空間

接下來，讓我們進入數位世界，進行另一種雜事狩獵。有些人的數位世界可能輕易就能掃描完畢，有些人的可能很複雜，要比實體空間付出更多力氣才能完成。捕捉所有數位雜事可能是一項艱困的任務，因為雜事非常容易躲進層層資料夾、應用程式或雲端。不過呢，看不見的雜事仍然是雜事，你的大腦同樣會牽掛這些雜事。

以下是數位世界的攻略法：

首先確認你的數位雜事目前從哪些地方產生，比如傳送與接收訊息的帳戶、學校網站、手機和電腦的相簿，或是社群媒體的動態消息。

一旦知道該在哪裡去做數位雜事狩獵，下一步就是決定怎麼捕捉數位世界的雜事。之前在房間進行雜事狩獵時使用的實體桶子和捕捉工具，現在可以繼續沿用，準備工作就是把捕捉工具放在電腦或手機旁邊，在桶子的附近坐下，然後開始檢查。一看到需要關注的雜事，就用一張紙記下來，再把這張紙放進桶子。需要回覆的訊息、需要整理的檔案、要購買的東西等，都是數位雜事。

你也可以在電腦或行動裝置上建立一個資料夾或清單，當成你的數位桶子和捕捉工具。如果你決定採用數位的方式，記得找一個好用的程式或軟體。網路上有很多清單管理程式可供下載，說不定你的行動裝置本來就有內建程式，像是Reminders、Notes、Tasks等。

現在不需要為選擇桶子和捕捉工具想太多，並不是做了決定就不能改變。經過第一次的嘗試之後，你應該會發現有些部分很順利，有些則不太順利，你可以視情況調整。這是「搞定」這套方法另一個很棒的優點，你可以隨時改變或替換所使用的工具。你用的桶子和捕捉工具可能改變形式，但是功能是一樣的。

請徹底檢查每個數位收件匣、桌面、舊檔案和資料夾，找出所有雜事，這些雜事可能有某種重要性，需要你關注或是採取行動。仔細查看你的硬碟、相簿、訊息、Google雲端硬碟的檔案、社群媒體的訊息串、班級網站、行事曆等。

你可以把這些項目一一拖放或捕捉到事先設定好的數位收件匣，或者用實體的捕捉工具把它們寫下來，放進桶子裡。

想一想，在數位世界捕捉雜事的經驗，和你在房間裡進行雜事狩獵的感覺相比，有什麼一樣或不一樣的地方？

雜事狩獵——心理空間

把實體和數位的雜事全部蒐集起來，是邁向獲得掌控的一大步。不過，還有一個地方需要深入掃描搜尋，那裡是出了名的雜事堆積大倉庫，甚至會產生成千上萬的開放迴路，就是：你的大腦。

大腦可能是最不好搜索的一個地方，因為看不見也摸不著；但同時也是最方便搜索的地方，因為隨時隨地都可以進行。你的大腦永遠跟著你，永遠在掃描你的世界，尋找可能具有意義的相關資訊，對於接踵而來的雜事永遠超級敏感，甚至會自己製造雜事，其中有些可能是開放迴路。

舉個例子，假設你看到一張公告寫著駕訓班的報名截止日期，提醒你必須找爸媽談一談報名的事。對於這個新產生的迴路，有兩個選擇：(1) 你可以寫下來，提高順利完成這件事的機會，或是(2) 你可以假定自己之後會記得這件事。如果你選擇不捕捉這個念頭，或許可以省下5 秒鐘的時間，但要知道，後果是你有可能忘記這件事，然後小杏子會在最糟糕的時間跳出來提醒你，像是正準備專心用功的時候，或是凌晨3 點正努力讓自己入睡的時候，又或者是在截止期限過了一天以後。說到底，最安穩的路就是把它捕捉起來。

挖掘腦袋裡深埋的雜事，是為了讓你能在自己想要的時間，用自己想要的方式處理。在做這件事的時候，記得放慢腳步，暫時把手機收起來，讓你的思緒隨意漫步⋯⋯然後思考。當你的心靜下來，會往哪裡去？

不論你的心去到哪裡，都很可能因為遇到某個開放迴路或某件雜事而停下腳步。在這裡，我們要介紹一個有助於挖掘腦內開放迴路的活動，也就是在大腦裡面進行的雜事狩獵，稱為「頭腦大掃除」（mind sweep）。

頭腦大掃除就是捕捉出現在你腦袋裡面或是吸引你注意的每件事。

你騙得了每一個人，卻騙不了自己的心。——大衛．艾倫

進行頭腦大掃除

頭腦大掃除的功效，有點像是幫助堵塞的大腦排泄。

運用頭腦大掃除這個活動，可以展露出在你腦袋裡堆積的雜事。首先，拿一疊紙做為捕捉工具—我們建議至少在頭兩次進行時用紙，而不是使用其他裝置做為捕捉工具，這樣可以避免應用程式和各種通知導致分心。如果能找到一個不被打擾的空間、讓自己獨處幾分鐘會更好。

準備好開始了嗎？你只要注意是什麼東西吸引了你的注意。你心裡出現了什麼？你的大腦叫你注意什麼？你在想什麼？

不管你在心裡發現了什麼，把它寫在紙上，能讓你的大腦卸下追蹤那件事的擔子。不用擔心寫得好不好，也不用煩惱該去做什麼，現階段只要用某種方法、某種形式把它記下來就好。

在這個階段，你不是在試著決定把注意力放在哪裡或決定怎麼做，而只是在找出引起你注意的所有東西。如果這件事出現在你的心裡，表示這件事可能需要你花一些力氣思考。

你寫下的清單可能會像這樣：

期末考

駕照

畢業舞會

暑假打工

媽

衣櫃

校外教學

排球

零用錢

新衣服

紙是用來寫下我們需要記住的東西，大腦則是用來思考。——愛因斯坦

書籍介紹

本文摘錄自《搞定：未來最需要的人生管理工具，專注力、思考力、學習力一次升級【青少年入門圖解版】》，商業周刊出版

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作者：大衛．艾倫（David Allen）、邁克．威廉斯（Mike Williams）、馬克．瓦勒斯（Mark Wallace）

譯者：葛窈君

【全世界都在用的GTD管理法，青少年版終於上市】

親愛的孩子：

你是不是一邊寫功課，一邊想著IG要放哪張照片、朋友的LINE還沒回？有好多事必須做，卻不知從何開始？都要睡了，腦袋還是停不下來？

親愛的爸媽和老師：

你的孩子是不是容易分心、拖拖拉拉、因為雜事太多而感到壓力很大？

運用「搞定」5步驟，就能花更少力氣做完更多事

Step 1 捕捉：清空大腦，把雜事存在大腦以外的地方。

Step 2 理清：將雜事分成檢查清單、下一步行動、參考資料、垃圾等類型。

Step 3 整理：利用行事曆、專案清單等追蹤預計完成的事情和決定。

Step 4 回顧：進行每日檢視和每週檢視，確實推進每件事。

Step 5 執行：採取有效行動，去做真正重要的事。

「搞定」教你學會專注於當下，並清楚知道下一步該做什麼，當事情感覺失去控制時能夠臨危不亂，不管是在學校、工作、人際關係、運動、追求各種目標和夢想，甚至是打電動時，都能充滿創意，為生活中的種種可能性預作準備。

本書特色

1.工作效率大師為青少年量身打造的人生管理工具書

根據美國心理學會調查，有三分之二的青少年覺得壓力中等或壓力很大，思考能力因此降低。面對24小時在線的社群媒體、鋪天蓋地的資訊、排得滿滿的行程，腦袋塞了太多雜事，有很多青少年開始失眠、焦慮、分心、經常拖延。大衛．艾倫將造福數百萬人的GTD進一步圖像化，讓孩子透過「預先思考」，節省「重複思考」的時間和力氣，面對一長串待辦事項依然思路清晰。

2.善用GTD三大工具，再多挑戰都可以從容面對

大腦天生有追求「有始有終」的傾向，如果事情沒完結，腦袋裡的雜事會保持「開放迴路」的形式，大腦會掛念著這個開放迴路，直到結束或完成。GTD三大工具，包括「搞定」5步驟、專注高度、規畫地圖，能有效控管大腦的「開放迴路」，不再沉溺於讓人分心的事物，專注於更重要的事；並贏得更多時間和空間，用更有創意的方式實現願望。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航