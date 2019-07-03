給絕望的泛藍支持者：不正常的國民黨初選，還有「正常」的選項嗎？

最近這段時間，台灣政壇最吸睛的風景就是國民黨總統初選。目前各種民調數字滿天飛，但一致的趨勢就是韓國瑜和郭台銘兩人選情膠著，光看民調很難判斷誰會贏。

韓國瑜這陣子的新聞版面不少，不過多半不是正面消息，例如為了高雄登革熱向行政院要預算，後續引發的輿論效應確實不利於韓國瑜初選。即便如此，韓國瑜的支持度也沒有明顯重挫，這是為什麼呢？

因為他有別的政治人物沒有的東西：韓粉。

韓粉的「不理性」，源自四年來的冷嘲熱諷

韓粉有兩種，一種是原本國民黨認同者的「泛藍韓粉」；另一種是只支持韓國瑜，不支持國民黨，只要不是韓國瑜被提名就不會去投票的「單純韓粉」。

我打探了一下身邊的韓粉，多半立場堅定，不管什麼負面新聞都難以擊退他們對韓國瑜的支持。雖然大家都喜歡嘲諷韓粉不理性，若只看韓粉當中的泛藍韓粉近幾年的心情，我倒認為不是不能理解。

2014年的九合一大選，國民黨空前慘敗，2016年不但丟掉從沒輸過的立法院，政權也交給民進黨，直到2018年韓國瑜旋風出現之前，泛藍群眾毫無政治熱情，整整悶了四年，在政治壓力上一直沒有宣洩的出口。

而打開這個壓力鍋的人，就是去（2018）年競選高雄市長時的韓國瑜；壓力鍋噴出來的氣流，就是所謂的「韓流」。

也因此，韓國瑜成為這群泛藍韓粉四年來政治壓力的破口，讓這股支持力道不容易被取代；在韓粉當中，這種性質的泛藍支持者又是主體，才會導致韓國瑜民調沒有持續下滑。

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沒人敢打郭董？只是在等他贏得初選而已

相對而言，郭台銘就沒有這種鐵粉，但為何郭台銘民調可以跟韓國瑜並駕其驅？除了支持群眾的結構不同之外，很大的一個原因就是媒體效應。新聞媒體上打韓的多，還是打郭的多，應該是很明顯的事實。

再來看看民進黨目前的操作手法，韓國瑜幾乎每天都面對來自府院黨的攻擊，但對郭台銘的力道似乎不成正比。明明兩個人都有可能成為國民黨候選人，為何民進黨對郭台銘相對比較安靜？

從選戰邏輯觀之，我認為民進黨在等，等什麼？等郭台銘贏得初選。

從歷來民進黨操作選戰的習慣和手法，說郭台銘沒有把柄在民進黨手上，恐怕難以令人相信。想想2016年國民黨副總統候選人王如玄的遭遇，等到郭台銘獲得提名後，包括民進黨、綠媒，所有的攻勢很有可能傾巢而出，到時候恐怕就不是郭董指著記者的胸口罵人可以帶過去的。若真是如此，郭台銘被砲彈洗禮後也不可能「換郭」由韓國瑜上陣，因為他早就在初選傷痕累累。

初選滅韓，大選滅郭？

若真是如此，初選將毀了韓國瑜，大選也毀了郭台銘，藍軍一口氣在一次選舉葬送兩個政治明星。國民黨怎麼會把一手好牌，打到變相公？

主要原因，還是出在韓郭兩邊的支持者互不相容，即便韓郭兩人可以在初選後握手高喊大團結，但韓粉或郭粉做得到嗎？也就是說，兩人的支持者在對方獲得提名後的選票轉移才是最大問題，以《美麗島電子報》6月28日公布的民調來看，雙方的轉換率大概僅45％至52％，因此而不投票的韓粉更高達三成以上。

但郭台銘的支持者輪廓，從TVBS在6月24日發表的民調來看，僅獲得國民黨認同者約一半的支持，中間選民則有19％，這個比例跟《美麗島電子報》所做的幾乎一致。

綜上所述，以及韓郭兩人支持者平時展現的特性來看，如果郭台銘初選落敗，可預期他的支持者會默默離開，不會完全轉移給韓國瑜；相對而言，「非韓不投」的韓粉則會敲鑼打鼓詔告天下他們要離國民黨而去，深怕其他人不曉得他們對結果有多不滿。

但無論是哪一種離開的方式，對國民黨都是不可承受之重。

國民黨支持者若還想贏，不妨思考「楊文科模式」

韓郭兩人的支持者，目前看來沒有整合的空間，兩台火車對撞已是箭在弦上，而這個劇本其實去年才發生過。

去年國民黨的新竹縣長提名，民調較高的立委林為洲堅持參選，但新竹縣地方派系對他並不買單，由時任副議長陳見賢為首的勢力反對到底，幾度協商都以破局收場。

隨後國民黨被逼得捨棄民調初選辦法，改採徵召沒沒無聞的副縣長楊文科，黨主席吳敦義為此承受龐大罵名。但綜觀當時的情勢，兩強互不相讓，且都表態若對方被提名會脫黨參選，屆時國民黨一定會輸掉新竹縣長寶座，才會折衷由第三候選人出馬角逐，即便不是各方最滿意的結果，但也勉強吞得下去的最佳安排。

最後證明，即便民調長期落後給民國黨主席徐欣瑩，楊文科依然替國民黨守下勝利。若把「楊文科模式」套用到這次國民黨總統初選，那個第三人是誰呢？就是被稱為「正常倫」的朱立倫。

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「正常倫」有機會上演驚奇逆轉？

去年九合一選後，朱立倫是最早表態要參選總統的國民黨候選人，支持度一開始也確實遙遙領先。但朱立倫之所以會被邊緣化，主要還是他的選戰打法和言論太過「正常」的緣故，話題性不比韓國瑜，也遜於郭台銘的新鮮感。

朱立倫被邊緣化的程度，連目前有把他放進去做的民調都沒幾份，能舉的例子有限。來看《聯合報》7月1日公布的民調，朱立倫落後給台北市長柯文哲三個百分點、領先蔡英文四個百分點，並沒有落差非常大，即使是藍綠對決，也領先蔡英文多達九個百分點。

另外TVBS在6月24日公布的民調，朱立倫雖然在三人對決中落後給蔡英文和柯文哲，但這份民調做的時間點是民進黨初選後與香港反送中運動之際，蔡英文有所謂的「慶祝行情」，國民黨數字比較低算合理現象，但內部的交叉分析還是有參考價值。朱立倫獲得國民黨認同者約一半的支持，中間選民是15％，這個比例和同份民調的郭台銘也是相差無幾。

從這些長期且固定做民調的機構所做的調查來看，無論是黨外對比到黨內互比，朱立倫都保有一定程度競爭力，沒有想像中的弱；而在前兩場國民黨舉行的國政願景發表會上，朱立倫的政策嫻熟度也是參選人之最，對新北市、桃園縣的政績更是如數家珍。

無論是《聯合報》或TVBS的民調，朱立倫若能掌握「未決定」的選民、甚至是部分的韓郭支持者轉向，確實仍有一搏的機會。

這在實際上可行嗎？我問了身旁的幾位韓粉兩個問題。「如果是郭台銘出線會去投票嗎？」每個人都毫不考慮說投不下去；「那如果是朱立倫呢？」沒想到他們竟然都說可以。

雖然沒有民調把朱立倫放進初選支持者選票轉移的調查中，但從韓粉的回答，以及韓朱兩人的互動並未有過度交鋒的狀況下，可以合理推論泛藍韓粉對朱立倫的負面情緒較少，選票轉移也會比轉給郭台銘多。

另一方面，郭台銘的支持者有相當程度的中間選民，這些人在政黨意識不高的狀況下，比較會依照政見合理性來投票，而這方面又是朱立倫的強項，選戰開打後有很大機會拓展票源。而且朱立倫經過2016年的大選洗禮，能被攻擊的點相對也比韓國瑜、郭台銘要少。

朱立倫在極度被邊緣化的情況下都還能保有這樣的支持度，若他真的爆冷門贏得初選，民調數字絕對有繼續成長的空間。加上朱立倫是檯面上唯一打過全國選戰的人，中南部地方派系對他也不陌生，種種條件都讓朱立倫成為最能平復韓郭初選傷痕的選項，也是兩邊支持者的最大公約數。

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初選不是徵召，朱立倫正常能量釋放也不會贏

然而，眼下朱立倫支持度排在韓郭之後是事實，況且去年新竹縣長之爭的解決方式是徵召，初選走到現在已經沒有徵召的可能性，朱立倫若想獲得提名，就必須要在國政願景發表會全力以赴。

但即便國政願景發表會口若懸河，朱立倫總是少了些熱情。身為落後者，就要打大膽的選戰，不管是政策或砲火都要能讓人眼睛為之一亮，要把自己2016年參選的經驗化作優勢，直攻蔡英文來凝聚更多泛藍群眾支持。

例如在6月29日的發表會，朱立倫談及2016年的大選：「上次辯論的時候，蔡英文主張長照要用預算；搞了三年，最後終於證明，當時朱立倫主張的長照要保險，因為世代不要對立。」這種政策對比式的說明，很容易展現「朱立倫比蔡英文會執政」的氛圍。

朱立倫在7月3日最後一場的發表會如果能改變佛系打法，才更能凸顯「正常倫」在不正常的國民黨初選中該有的價值。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航