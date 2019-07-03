給台下的畢業生：請不要將單一人事物，當作永遠的信仰

文：陳雯莉

畢業季才剛結束不久，陸陸續續看見了許多屬於這個季節特有的產物──畢業致詞。回想2年前，我仍擁有學生身分，當時的我看見學校徵稿畢業生致詞，便興沖沖地跑去投稿，只記得最後得了第三名，連稿子的演說內容也竟然在畢業之後的2年多就朦朧模糊了。

我不想去翻找那個年紀我寫給自己的話，也停止幻想認為自己的思想能獲得廣大的共鳴。如今，我越是去想，便越覺得怎麼可能有一種獨白或對話，能獲得全部人由衷的共振呢？

我們每個人都如此不同又獨特，他告訴我的故事也許正巧與我類同，因此我能幸運地能撿到幾個碎片，短暫地拼在自己人生的某個片段。但也或許他的遭遇我壓根兒沒遇過，除了出生，其實人生還有許多經歷都是我們無法真正自己作主的，例如生離死別、生老病死和貧窮。

正因為這些我們無法自己選擇的經歷，造就了我們成為不一樣的人，所以想要用一種說法告訴這麼多不一樣的人：「世界有一種或三種成功的方式，或者這樣想、這樣做會比較好喔！」實在很為難，也很怕出錯呢。還好，當年畢業致詞沒選我上台，不然現在的我可能會因為當時的多嘴，才真正開始承受起那樣的責任感。

但說也奇怪，我很愛聽畢業演講，從大學時期，還沒畢業就開始了這樣的蒐集癖好。我在一堆畢業致詞的大海中，企圖尋找依歸，有時能正巧攀上一個浮木，剛好適用在我那個年紀也就足夠。我每次都很著急地想知道「成熟的大人們」到底想告訴我們這些迷惘的小毛頭什麼？幾年之後，似乎輪到我該成為成熟大人的年紀，但我卻依然對於許多的事物感到迷惘。

我這才明白迷失並不屬於未畢業學生的權利，不同的人生階段遇到的人生課題，都將成為我們不同的人生導師，因此更不需要偏廢地把某種言論或單一的人事物，當成永遠的信仰，當你打開心裡的界線，你會遇見更多有趣的人事物和冒險，並在其中學習包容和對生命的尊重。

我在學生時期，尤其是要畢業的那年用力地想著：「未來我要成為一位怎麼樣的人呢？」我的答案總變來變去，卻不曾受到世界嚴厲的譴責。因為那終究是我的事，只要不覺愧對那個當下，又何須向誰交代我是誰？

我曾經想成為一位有用的人、善良的人、溫暖別人的人，還有先療傷自己的隱形人。後來我才真正明白人是如此複合的，我想成為的，原來可能是生命裡曾經遇見的那些好人，也很可能單純地只是我自己。

在我目前遭遇裡最徬徨的一年，我拼命地問著自己：「人生在世，存在的使命是什麼呢？」我想著其他人是不是也和我一樣困惑？那他們的答案又是什麼呢？我們都曾經歷過想把別人人生當作參考的時期，但也正因為遇過那樣的不可行，所以明白了去追尋自己的直覺。

人的使命其實是很個人化的自我風格，也許你認為人生在世只要能再去溫暖一個人就算不虛此行，也或許你覺得要對社會有所貢獻，無論如何，請專注地享受你的使命感，somebody和nobody在追求夢想的過程中都是一樣偉大的。

我深信每個人都曾很努力過，但無知的我們是不是都有過「因為別人努力的面向和我們不一樣」而覺得他們不夠努力？人通常都很用力感受自己，卻無法真正地感受別人，想想那好幾個在圖書館熬夜讀書的夜晚，那些時刻，別人也或許正為了電動升等徹夜難眠啊。如果你覺得難以接受，那麼說那些時刻別人或許正經歷了家人的離別，而無法選擇和你做出同樣的努力，你還會在心裡默默指責他們的不是，而感到自己的努力很高尚嗎？

一件事情有許多切入的面向，有時我們很難斷定一件事的是非對錯，但也別因此忘記自己可以選擇立場和保持同理。世界可以學習和感恩的面向很多，重新思考「努力」一詞對你的定義，我個人覺得努力是一個全方位的發展，包含生活、身心和照顧情感等。

看過小說、電影或別人的真實人生，如果你夠認真融入，你會找到能夠溫暖你的地方，當我們覺得自己很慘澹的時候，再想想你看過的那些，就會明白苦痛、責難與不幸的事，從來就不是只有找上你而已。停止抱怨和無意義的比較，不用比誰慘。當然聰明如你，也不會反向操作去比誰好。

如果你現在很難過，不用催促自己馬上不哭，如果你覺得自己現在或過去傷痕累累，那麼請花點時間替自己療傷，忙碌可以短暫麻痺苦痛的感知，但你的身體狀況未必能長時間替你承受這些。接受自己身上的疤成為圖騰，並和自己和解，這些年我體會到很重要的一點，就是請不要把自己的弱點當成限制或武器，因為那並不會使你進步，也不會治好你心裡的傷。放下那些不快樂的記憶，停止在當下假設自己是個受害者的想法，我們需要的是一對翅膀，不是保留一把兇刀。

文末還是得回到我寫這篇文章的本質──我不覺得一篇演說或一本書籍是全然有用或無用的，因為有沒有用一直以來都是一個很主觀的判定。而我們本來就活在自己的主觀世界，即便我們有多嚮往活得客觀一點，也無法全面。但那也沒有不好，所以不需要停止對社會的質疑，那是讓這個世界進步的動力。

但記住選擇做有意義的批判，而非沒有建設性的批評。選擇你想成為的價值觀，並真誠地對自己的慾望誠實，你想要成為萬眾矚目的巨星？還是一個人待在房裡孤獨寫作的作家？在不使他人受傷的前提下，人生的路本來就沒有標準SOP。我一直覺得人類是一種會很努力完成心願的物種，所以至今我們可以不必鑽木取火，正因為這種物種的天性很強大，所以我們更要注意自己的所思所想，並更謹慎地對夢想許願。因為你的夢，將決定明天的你成為怎麼樣的人。

社會需要專業，不需要更多權威的賣弄，對我而言，演講不是以上對下的說教，即便大多數演講人都得站在台上，但那大概是非不得已吧。不然人類實在太渺小了，看不見誰在世界的角落發聲，想要找人回應或對峙也很難尋見該去的方向吧。

與其說演講，我覺得演說更像同時多人線上聊天，我的視窗在這，你的視窗也有你最獨特的故事，相信自己，不一定要乖乖聽話。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航