【填志願十年後爆炸徵稿】文藝少女不死，只是成了公務員阿姨

文：黎光

考大學那年，正逢第一屆推甄申請，我毫不猶豫，五個申請志願全填上中文系。父親問，「唸中文系可以做什麼？」母親說，「當國文老師也不錯，很穩定。」我想，這應該可以算支持吧。

青春期的我愛看書，也迷動漫，高中時便下定決心要當編輯。為培養日後入行的技能，凡有機會參與相關工作，我都不放過。不只高中加入校刊社，大學也擔任系刊主編。儘管有高中奠定的基礎，整個出版流程算是走過一輪，辛苦難免，終歸有指導老師帶領，這次，一切都得自己來。我們幾個不怕死的菜鳥，憑著一股熱血，竟規劃出環島訪問10位作家的旅行專題，請作家帶領我們走訪其作品中的地景。

看著大夥討論的受訪名單，身為主編只覺頭皮發麻。這份名單頗具份量，而我們只是一個學生團體，連像樣的報酬都給不出，怎能奢望作家點頭。可是，當我們隨原住民作家瓦歷斯．諾幹走在只容一人通過的部落山徑，看著他在前健步如飛，我們後頭跟得步步驚心；和作家愛亞從新竹市區走一個半小時的路，漫遊湖口老街；與作家王盛弘在雙溪遊走，在都蘭山腰與詩人詹澈並肩眺望龜山島，在兩週內接連受十位文人的內涵震盪，我簡直忘了不知熬了多少個夜晚的疲憊。

我想好好紀錄這些靈性飛揚的時刻，傳達在每一位作家身上不可言說的事物。若能成為這些事物與讀者之間的橋樑，成為一個稱職的轉譯媒介，我也心滿意足了。

雖然從前期的行程規劃、作品研讀、作家邀請、交通住宿安排與爭取經費，到後期反覆修潤篇篇長達萬字的稿件，如同一場非正式實習。為瑣事奔忙之餘還要兼顧學業，這都能撐過來，未來入行想必沒問題吧。

畢業前的暑假，幸運找到一份大型出版社的實習工作，一切看似往高中計畫的職涯軌道又邁進一步。「怎會想來實習？」一位前輩問起，我照實答了，編輯部的前輩們竟不約而同笑了，無奈大於喜悅。有人說，「喜歡看書不如多買點書，幹嘛來當編輯。」另一位大姐附和，「跟我說想當編輯的，我一定先勸退。」

幾週之後，我才逐漸體會前輩的無奈從何而來。要做好一本書，該做的遠不止前述的編輯事務，比方說，為提升書籍曝光度，編輯得安排各種公關與宣傳活動，演講、新書發表會、電視台或廣播節目通告，其中免不了人情往來。必要時，攀親帶故之外，還得討價還價，爾虞我詐一番，才能得到將新書訊息印入他人腦海的機會。擁擠的行程隨之漸次膨脹，最終難以收拾。

這還不包括突發的危機處理。記得有天，編輯部為某位名人出版的新書上市，卻因故不得不緊急召開記者會。編輯部乍看颱風過境，實則每個人都以最快速度處理好分內之事，不到一小時即準備完成，大伙東西拿了就往外衝，只留我與另一位編輯「看家」。我終於領悟，在業界，多的是比兼顧編務與學業更惱人的事。

那時的我還不明白，無論從事任何行業，到頭來，處理人的心思總遠大於處理事，只知道，這不是我要的。而且，實習中我逐漸發現，在諸多編務裡，我最愛的還是寫作，在撰寫搭配內文的引言或者文案時，格外有成就感。仔細回想，編印系刊時，最讓我樂在其中的，也是寫訪問稿的過程，只是當時手邊處理的事太多，沒有好好回顧與分辨的餘裕。

我一時陷入茫然，好比有人立志當火車司機，進了公司卻發現想要的其實是修理引擎。那麼，編輯這條路，我還要繼續走下去？

回歸書寫的本質，文字是工具，承載每個人性情與人生的精華，沒有一個人或一條路全然相同，也沒有非要做哪個職業才能寫作不可。反而從擴充內容的角度，我或該踏出舒適圈，去看看以往未曾見過的風景。

只是，編輯這條路如不走，過去幾年的努力豈不付之東流，好似自己背叛了這一路上的體悟與感動。走與不走之間，我一直拿不定主意，直到畢業求職。

這些年為當編輯做的各種準備中，我從沒考量過職缺與待遇。實際投遞履歷的那段時日，有徵編輯的出版社多半是做參考書、英語教材等教育書籍，而且起薪普遍偏低，想高於兩萬五千元並不容易。在台北，我住家裡還能省下租屋開銷，等哪天結婚成家，肯定吃緊。

母親前半生都被貧困的陰影糾纏，靠高學歷與工作翻身。從小我便聽她反覆提及阿公賺錢拿去花天酒地，阿媽屢次與阿公大吵，吵完再對年幼的她訴苦。我雖沒挨餓過，心裡老早被母親植入危機意識，不求大富大貴，至少衣食無虞。在出版業，即使成長為身懷絕藝的資深編輯，或有幸升職小主管，月薪也很可能還不到四萬。在台北，這個數字要撐持一個家，不只要賣命，更需要勇氣。

渾身文學人的浪漫細胞，此時終究抵不過母親自小在骨子裡種下的「務實」。在追求其他事物之前，務必先養活自己。再說，我心知自己火侯未到，單憑一個想寫的念頭，很難寫出好作品。這是一場馬拉松，需要眾多經驗與技術累積，不知要跑多久，也不曉得會不會到終點，唯一能知道的是，如果不踏出步伐，就永遠不會看到結果。

幸好我還保有對陌生事物的好奇，就算不是最想做的事，也樂意摸一摸，看一看。心念一轉，我的潛在工作選項頓時大增，不僅翻譯社、網路廣告公司文案等各類文字工作，全部投了一輪，出身天主教家庭的我，也同步打聽教會的求職網絡。

最後我落腳在一家小基金會。它專做對中國天主教會的經濟援助與人才培育，並向亞洲或歐美的基金會爭取贊助計畫，需要用文字說服他人，藉以幫助需要的人取得資源。面試那天，主事的神父翻看我做的那本系刊，問我要不要來試試？

其實，我當下並未完全清楚自己該做什麼，只覺工作內容好像很有意思，待遇也不錯，又週休二日，便答應了。這時的我還想不到，才過兩三年，自己竟會去考父親口中「沒辦法的人」才去做的公務員。

回想起來，這和相貌平凡且身體贏弱的我，有天竟會和人論及婚嫁一樣不可思議，而且，對方還遠在台灣另一端。母親長年擔任教會的婚姻輔導志工，總結十幾年的輔導經驗，強烈建議我一定要與丈夫一起住。我也很想礙於遠距離，每月只能見一面的丈夫在同一地定下來，可是，我們該住哪？

考量房租與物價，小夫妻在南部相對容易立足。但我不會講台語，適應新環境之餘，還要和婆家打交道，並經營一段嶄新的關係。當時我在基金會工作穩定，假日研究寫作書籍，也上寫作班，和幾個志同道合的朋友一起努力。遷移南部，不只遠離這些朋友，工作也是個大問題。

以南部的薪資行情，想要有穩妥的收入，公職確實是條值得考慮的路。國家考試有「社會行政」職類，主要在政府機構從事社福工作，性質跟基金會業務有部分共通處，但對像從中國教會的教友與神職人員，換成台灣在地弱勢族群。備考時，我還保有幾分天真的欣喜，以為總算能夠為這座島嶼做點事，不知道自己正從一顆行星的迎光面，飛往甚少人駐足的背光處。

我見過有單親爸爸不願工作，帶著母不詳的六、七個孩子，到處向慈善單位與政府索討金錢與物資，實際上只給孩子最低限度的照顧，剩下的都拿來自己逍遙。有家暴加害人自認教子有方，孩子考試成績大幅提升，說社工誣賴他，要去找議員。也有夫妻貪圖單親補助假離婚，審查時被識破，反過來飆罵承辦。

分發前，我始終以為自己要做的是幫助他人。但經過幾年頻受民眾言語辱罵，甚至肢體攻擊的日子，我再也無法肯定。記得初次被民眾咆哮1整個小時的那天，我哭到無法入睡。後來，將近有兩年的時間，我寫不出任何東西。

現在的我，儘管年過30，終於又能重新拿起筆了。即使有些事情在內心深處還沒過去，我還是能在自己的時區裡，一步一步往前進。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航