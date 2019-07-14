投資有沒有可能「低風險」卻又「高收益」？

文：黃琛為

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前集提要：在裝備庫領取收益率、流動性、風險三大裝備後，我們一行人啟程前往海拔3000公尺。魔法森林的征途......（延伸閱讀：理財絲路2：收益率、風險、流動性三件裝備）

山路很陡，手腳並用，像猿猴一樣。想起小時候的課文，裡面講到攀爬「疾如柔猿」，覺得很強悍，暗自得意，只是指甲縫裡全是泥。每每一抬頭，山頂小屋還是那麼遠。

隊友E大說：你看，我們已經爬了三分之一了，照這個速度我們很快就到山頂了。一會兒又說：Riva，你看越來越近了。

一個鐘頭後，他不太說話了，因為離山頂的小屋還是很遠。

Riva可能心肺功能不是很好，臉色煞白，落在最後都望不見。但好險E大體能狂好，幾次爬到高處，大聲唱歌給下面的同伴打氣。魔法森林海拔近3000米，又有「迷霧森林」之稱。雨後的森林明亮，雲靄從山谷上升，蒸騰向上，非常壯觀。

10分鐘後成功登頂，山頂小屋近在眼前。

降低風險、同時提高收益率的三種魔法是什麼呢？

早點開始，就能躺著贏：複利

魔法師小賈剛做好土豆糌粑，熱情邀我們共進晚餐。一邊吃一邊閒聊，得知我們的目的，就給大家說個故事（畢竟好多人都在上山過程中被「盤絲洞區塊鏈」、「期權亡子」等妖魔鬼怪給拐走了，他老人家孤單寂寞覺得冷）：

我有兩個徒弟：



A在20歲每個月就投資500元買基金，假設平均年化回報是10％，他投資10年後就不再扣款，然後讓本金和獲利一路成長，到60歲時本利合是180萬左右。



另一位B從25歲才開始投資，同樣每個月投資500元買基金，平均年化回報是10％，他花了整整34年持續扣款，到60歲時本利和只有172萬。

A：20歲開始每個月投入500元，平均年收益10％，定投10年，到60歲時總資產180萬。

B：25歲開始每個月投入500元，平均年收益10％，定投34年，到60歲時總資產只有172萬。

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同樣的每月投資金額與投報率，相比之下B的投資出發晚了5年，但哪怕他持續多投入了20多年，最終獲得的投資收益也沒趕上A，追趕了幾乎一輩子。

這其實就是複利效應的體現，猶太魔法師愛因斯坦把它稱之為世界第8大奇蹟。

提高收益，降低風險的秘密：資產配置

第二項魔法，和我們的3件裝備有些關係。

投資中有一個經典的「不可能三角」，意思是收益率、風險和流動性，三者要素不能兼得。不過這個不可能是針對單一產品而言的，透過資產配置的魔法，能降低風險，又能提高整體收益。

怎麼做呢？重點關注兩個方面，一是空間維度上，選擇什麽樣的資產來做組合效果更好。二是時間維度上，不同經濟環境下，如何挑選合適的產品。

此外，利用投資商品的不相關性，舉個例子：有a、b兩種資產，其中一個上漲10％，另一個就會下降10％，兩者為完全負相關，它們的波動剛好可以互相抵消。

資產配置之所以可以降低風險，就是利用了資產間的不相關性。在現實投資中，我們很難遇到完全負相關的兩類資產，但是我們可以選擇兩個相關性小，甚至是負相關的投資商品做資產配置，就能降低整體波動風險。

美麗卡森林的魔法師巴菲特曾說：「普通投資者可以參考，50％資金配置股票，剩下50％買入債券。」這樣的一個搭配組合，本質上就是利用了股票和債券相關性較低的特點。

Photo Credit：懶人經濟學 各類資產彼此間的相關係數。依序為：美國S&P500指數（VOO）、台灣股票指數（EWT）、投資等級公司債（LQD）、垃圾債（JNK）、中國上證50指數（OF510850）

懶人必學魔法：被動投資

什麼是被動投資？簡單說就是：降低進出場頻率，長期投資。

對於沒有時間研究股票、分析產業的新手來說，指數基金（ETF）是十分好用的選擇。怎麼說呢？因為指數基金跟隨的標的為台灣0050、那斯達克指數、S&P 500指數的成分股，這些被選進指數裡的公司，通常都有著行業優勢以及豐富的現金流，而且因為嚴格的篩選機制，會不斷汰弱進強。（延伸閱讀：為什麼美國股票是全球最成熟、汰弱留強的市場？）

而ETF的種類有相當多樣，有指數ETF、產業ETF、國家ETF、債券ETF等等，又有著管理費比基金更加便宜的優勢，讓投資人能以一個ETF帳戶，輕鬆買下全世界。

以上，就是你們在理財路上一定要學會的3種魔法。不管你最後買入了什麼標的，都不要忘記這3項魔法能帶給你的益處。

時候不早，我老人家要去睡了，你們早點下山，繼續往財富自由之路出發吧！

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航