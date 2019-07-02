31年後恢復「商業捕鯨」今年要抓227隻，日本人還吃鯨魚肉嗎？

日本於6月30日正式退出國際捕鯨委員會（IWC），事隔31年首度恢復「商業捕鯨」，昨（1）日有5艘捕鯨船出海，並於下午捕獲2隻灰色小鬚鯨，雖然引發國際保育團體的撻伐，但日本當局仍力挺漁民捕鯨，並強調捕撈額度今年為227隻是經過謹慎評估，捕100年也不會過度捕撈。曾以鯨魚肉為主要肉類的日本民眾是否會恢復「吃鯨魚肉」的習慣，目前仍待觀望。

（中央社）日本去年12月宣布退出國際捕鯨委員會，如今即將生效，漁民計劃捕鯨的區域雖不大且遠離國際保育水域，仍讓部分國家不滿，說捕鯨行為過時且有害無利。

日本捕鯨人士則對恢復捕鯨大聲叫好；東京當局也強調捕鯨為日本傳統一部分，外界不應干擾。

多年來，捕鯨議題一直是日本外交上的難題，日本船隻屢屢因利用國際捕鯨委員會漏洞，以「科學」名義捕殺鯨魚而受到撻伐。批評人士說捕鯨毫無科學價值可言，指控日本這麼做幾乎等同是在秘密捕鯨；東京則是持續爭許可來全面恢復商業捕鯨。

日本退出國際捕鯨委員會後，過去以科學研究名義出海的捕鯨船，將自日本西部山口縣下關港出航捕鯨。

反捕鯨團體重批，捕鯨人士歡欣鼓舞

反獵鯨國家與倡議人士批評之際，當地捕鯨團體卻歡欣鼓舞，來自日本各地的5艘小型捕鯨船昨天在北海道釧路港集結，舉辦儀式送船隻出海，展開一週的小鬚鯨獵捕活動，象徵性的慶祝恢復捕鯨活動。《法新社》報導，這5艘獵鯨小船在響亮喇叭聲下，帶著捕鯨叉出航。

Photo credit:AP/達志影像 日本北海道釧路港，舉辦許多儀式和演出，盛大歡送捕鯨船出海。

這幾艘船將與從日本南部山口縣下關港出航的船隻會合，這個夏季大多時間都將忙著獵捕鯨。

5艘捕鯨船清晨從北海道釧路出海，並在下午捕回2頭灰色小鬚鯨。其中一頭小鬚鯨身長超過8公尺，被從船上吊起、放入卡車後，運送到倉庫。捕鯨漁民用水管沖洗小鬚鯨，並在牠身上淋日本清酒，不僅象徵儀式上的淨化，也慶祝本次漁獲。

隸屬以獵捕鯨豚聞名的和歌山太地町漁業合作社的日本小型捕鯨協會會長甲斐（Yoshifumi Kai，譯音）在啟航前說：「今天是最棒的一天。我們對恢復商業捕鯨感到非常興奮，我的心充滿希望。」

日本人還吃鯨魚肉嗎？

鯨魚肉是第二次世界大戰後，貧困日本社會的主要蛋白質來源，但攝取量近幾10年來顯著下滑，1年之中，日本人所攝取的所有肉類，鯨魚肉僅占0.1%。

對於恢復捕鯨，北海道當地一名66歲計程車司機酒井（Sachiko Sakai，音譯）說：「若有更多鯨魚肉能吃，我們會吃更多，這是日本飲食文化的一部分。國際社會反對捕鯨，怎麼不去說說陸地上飼養、被我們殺來當美食的動物？」

23歲的捕鯨漁民安倍秀樹（Hideki Abe，音譯）則說：「我不認為現在的年輕人知道如何烹煮或食用鯨魚肉。我想要更多人至少品嘗過一次鯨魚肉。」

恢復捕鯨關鍵：日本政府的支持

日本水產廳表示，已將今年12月底前的捕鯨上限設為227頭，包括52頭小鬚鯨、25隻塞鯨及150頭布氏鯨。

《路透社》報導，根據業界人士說法，日本水產廳的捕鯨上限將每年進行調整。由於捕鯨將侷限於專屬經濟水域，日方將不再如近年般獵捕約330頭的南極小鬚鯨。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺