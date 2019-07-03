以「公主、金釵」等厭女用詞，側面打擊這場女性罷工

很多年前，我在長榮擔任空服員的女性友人曾善意提醒我，不要用「空中小姐」或簡稱的「空姐」用詞，應該改稱為「空服員」，強調其勞動與專業。多年來，我偶而也會在網路上看到有人呼籲空服員正名。遺憾的是，每當有女性空服員的新聞出現時，媒體和公共討論還會不假思索地稱她們為「空姐」。

或許有人會說，「空中小姐」一詞並沒有明顯的貶抑，講話的人也未必是出於惡意。然而，「空姐」的用詞暗示女性空服員只是端茶送餐的「空中小姐」，而非具備專業知識與訓練的勞動者。當我們在討論嚴肅的勞資爭議時，使用「空姐」一詞，將會繼續隱藏其勞動身份和專業能力，並同時放大其性別位置。

在最近長榮空服員的罷工事件中，媒體依然普遍使用「空姐」一詞，甚至一方面用負面的方式報導罷工，另一方面帶頭消費女性身體。舉例來說，日前聯合報有一篇新聞標題〈一個比一個辣！長榮張景嵐、賴琳恩 『最美』罷工是真的〉。這篇文章一開頭就負面描述罷工衝擊旅客，再引用網路討論指稱空服員是「一群不知感恩的小公主」，接著再誇獎其外貌身材出眾。在這則新聞報導裡，記者完全站在異性戀男性的立場，凝視和消費女性身體，並同時否定她們的勞動與抗議。

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網路上的公共討論，還有更多貶抑勞動、歧視女性的用詞，甚至以性羞辱的方式反罷工。日前，我為了瞭解網路討論風向，特地觀察新聞媒體臉書的讀者留言。我只看了三則新聞討論，就發現密集的厭女語言。其中許多發言者都被標記為該新聞媒體臉書的頭號粉絲，他們都是活耀的網路新聞討論者。部分新聞報導、媒體臉書小編也在標題或內文，直接或間接稱呼罷工的空服員為「18金釵」、「公主」。推論之，不是少數的網路討論者才會講出厭女的語言，專業新聞媒體工作者也沒有意識到的這些語言的厭女問題，甚至帶頭以厭女的語言討論罷工。

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如同「空姐」一詞抹除勞動並強調性別，這些臉書留言也把空服員暗示為成傲嬌、不工作的「公主」和「金釵」，或是幼稚、任性的「小公主」。空姐、公主、金釵等用詞，看起來只是穿插在罷工討論中的政治不正確用語，但這些用詞共同顯示出，反罷工者系統性地引用社會性別偏見與性工作污名，側面打擊這場以女性為主體的罷工。

在罷工抗爭中，空服員最重要的身份就是勞工。然而，「公主」、「金釵」這些用詞就是以性別化的標籤，抹除空服員的勞工身份，進而忽略她們身為勞動者的抗議。這些用詞非但沒有把空服員當勞動者對待，更將她們貶抑為有問題的女人，甚至化約成可供異性戀男人使用的女性性器官。

對比今年初的華航機師罷工，當男性勞動者抗議時，他們被看做是純粹的專業勞動者，可以直接討論勞動問題。然而，當女性勞動者發動抗爭時，她們卻被貶抑到只剩下有問題的性別身份，甚至是女性性器官。在這些模糊勞動身份的厭女語言底下，我們又如何正視空服員的勞動處境？

最後，我要呼籲，不論我們個人是否支持長榮空服員罷工，我們都必須將空服員視為勞動者，回歸勞資爭議和勞動法規。同時，我們還要反對厭女、性羞辱等用詞，避免社會的性別偏見、性污名繼續壓迫所有女性和勞動者。媒體報導也應該更具性別意識，正名使用「空服員」、「勞工」等用語報導罷工，幫助閱聽大眾回歸聚焦勞動爭議。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航