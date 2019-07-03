都是國民黨的陰謀？韓粉應對初選民調不利的心態與策略

文：發達資本主義時代的打油詩人

韓國瑜近來民調不甚理想，和郭台銘差距縮小不說，甚至有些民調已經死亡交叉。對局外人來說這沒什麼好奇怪的，因為韓國瑜本來就一直在自爆。對於政治理念幾近於宗教情懷的韓粉們來說，要如何接受這件事則是一個周折艱辛的過程。根據我過去幾週在韓粉社團裡的粗略觀察，這個過程大致有三個階段。

一開始數據看起來不利時，韓粉沒什麼危機感。他們指稱民調數據被操弄，並引用對韓有利的數據還擊。比較有趣的是他們很愛用YouTube上的街訪民調影片。對，就是那種一個人走在馬路上問遇到的人支持誰的影片。

其實韓粉們不只是覺得有人操控選前民調而已，操控選前民調是更大的陰謀的一部分。自從國民黨初選辦法公佈以後，就一直有一個理論，說國民黨會讓人在初選前先做一輪民調，然後把支持韓國瑜的電話號碼從抽樣名單裡刪掉，暗助郭台銘。為了讓初選時的作票看起來自然，國民黨必須從現在就開始做假民調，不然到時候郭一下子贏太多看起來會很假。

「國民黨用民調蒐集韓粉電話號碼，然後把他們從抽樣名單刪掉」這個說法引發了不小的慌亂，韓粉們到處轉貼這個陰謀論，呼籲大家在初選正式開始以前接到民調電話一律回答支持郭台銘（諷刺的是這其實會墊高郭的民調）。直到後來挺韓五虎將之一的陳清茂出來闢謠，大家才重新決定遇到民調要非韓不投。

其實也不能說陳清茂出來闢謠，至少他並沒有解釋為什麼那個說法是謠言。他只是出來說那個是假的，然後大家都信他。這個陰謀論一開始就那樣毫無根據地流行起來，後來又因為一個五虎將成員的一句話毫無根據地就被「闢謠」了。

附帶一提，雖然大家相信選前民調不是操弄抽樣名單的技倆了，但「國民黨會透過韓粉對電話的反應標記他們」這個觀念卻仍然深植於許多韓粉心中，並且造成了一些後遺症。最近郭台銘開始一直打拜票電話了，於是韓粉又開始害怕「掛掉郭台銘電話會被標記成韓粉」並從抽樣名單裡刪除，所以這些韓粉接到郭台銘拜票電話都忍著聽到結束。

我猜韓粉們這樣聽完郭台銘的拜票電話應該是蠻痛苦的。至少要是我應該會很痛苦啦。

Photo Credit: 中央社

接下來，民調持續出現不利的徵兆，一些人開始有危機感了，但另一些人則認為這是持續增加的「證據」，證明國民黨操弄民調。我不確定哪一種人比較多，但在七月七號要不要上凱道的話題發酵以後，後者在聲量上就佔了多數。

國民黨提出七月七號上凱道，韓粉認為這也是國民黨初選陰謀的一部份，甚至是進階版。一方面，韓粉把這個活動看成是國民黨幫郭台銘造勢；另一方面，不要忘了，韓粉仍然相信國民黨準備在初選做假把韓國瑜「做掉」。把這兩個條件結合起來，七月七號就是一個韓粉忠誠度的測試：如果韓粉去了，那就表示韓粉對韓的忠誠度不足，或者說對國民黨還有點忠誠度。因此，國民黨可以在初選作弊做掉韓國瑜，然後郭台銘還是可以接收韓粉的票。

「七月七號凱道是試水溫，想知道韓粉會不會轉投郭」，這個假設是大家普遍接受的。那怎麼辦呢？簡單點的辦法就是不要去，但是這又和全黨團結對抗民進黨的「大義名份」衝突，因此即使在鋼鐵韓粉內部也無法說服所有人。因此，很快地又有了進階版：大家都去，但是穿韓粉的招牌國旗裝。這樣一來，就可以一面讓人知道遊行群眾裡有多少是韓粉，一面也可以宣示韓粉支持韓國瑜的決心。可能是怕國旗裝還不足以表明非韓不投的決心，後來又有人建議：

「能否請韓總以行程緊湊為由，先說好七月七號當天幾點到場幾點離開，然後韓粉就跟韓總同進同出！」

要是真能做出這個效果，那場面應該還蠻震撼的。這個主意一出，許多人都按讚叫好，只是幾天過去了，也不知道韓總看到了沒。

Photo Credit: 中央社

高雄市副議長陸淑美宣佈挺郭台銘這件事，似乎反倒對韓粉們產生了衝擊。民調可以當成是假的，但是好好一個大活人自己跳出來宣告挺郭這總假不了。韓粉們似乎一下被迫正視真的是會有人棄韓投郭的，於是焦躁了起來。

對於棄韓投郭的這些人，韓粉一般的解釋就是說因為郭有錢，用錢打廣告、用錢收買人心。對於這種攻勢，庶民們當然沒辦法用一樣的方式反擊回去。那怎麼辦呢？

一、聲討陣前倒戈者，例如陸淑美。除了義正詞嚴的檄文以外，更宣示要在立委選舉中給她的女兒、高雄市第二選區的候選人黃韻涵好看。更進一步地，已經有人在建議五虎將之一、曾經在第二選區當過彌陀鄉長的文山伯出來在第二選區和黃韻涵對打。

二、加強動員，希望之後的造勢能把聲勢拉起來。

三、發展對外論述，對倒戈的前韓粉喊話。最近聽到的一個論點是，台灣需要的是行銷人才，而韓國瑜是行銷人才，郭台銘不是。郭台銘的商業帝國建立在代工上，會行銷的不是他，是蘋果。

四、拉攏年輕人。其實韓粉對於年輕人不挺韓已經焦慮很久了，雖然近日來青年軍成立、總召陳品宏幾乎天天開直播，或許多少舒緩了這種焦慮，但這幾天以來隨著局勢變得嚴峻，這種焦慮又回來了。

623反紅媒活動當然也讓一些人痛心疾首，韓粉們現在很擔心「無知」的年輕人「看到一個滿身刺青滿嘴髒話的人就盲目崇拜他」。社團裡三不五時出現對館長的聲討以及如何與年輕人溝通的心得分享，甚至在討論6月30號的新竹造勢大會時，有人提出來要找吳宗憲上台唱歌。

年輕人喜歡吳宗憲，這位韓粉說。

Photo Credit: 中央社 非當事人，僅為示意圖。

無論採用了哪個辦法，韓粉們現在好像有點急了。從去年勝選開始，韓粉們一直到現在才真正開始思考怎樣「幫韓總交朋友」，甚至怎樣，用我們的話講，「突破同溫層」。在此之前他們一直做的主要是發展口號和GIF貼圖，不斷出征，不斷在各藍媒粉專嗆人反對者敗選了輸不起。到了現在，韓粉們可能第一次意識到韓國瑜也會告急，在醞釀反制之際，看起來難免有點手忙腳亂。

然而韓粉並不是毫無反思、沒有適應新形勢的企圖，只是距離國民黨初選剩下的時間不多了。

在剩下的時間裡，韓國瑜能不能穩住陣腳，維持到目前為止可能還存在的優勢到初選結束，甚至靠動員顧電話擴大差距，固然是一個懸念。而更大的懸念是：如果他輸了，韓粉會怎麼樣？

到目前為止，韓粉之間有兩種理論來解釋「為什麼韓國瑜可能輸」。一種是國民黨密謀作弊做掉韓，一種是政治人物及選民或貪財或盲目跑去依附郭。後者可能正在慢慢取代前者，但是，again，距離國民黨初選剩下的時間不多了。在初選結束前，有足夠的時間讓陰謀論沉澱嗎？如果韓國瑜沒有出線，而韓粉傾向用陰謀論解釋之，那會發生什麼事？

我很好奇，但也有點擔心。

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本文經發達資本主義時代的打油詩人授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航