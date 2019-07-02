新黨推「新世代」楊世光選總統：每年引進1萬中國人可賺8億

新黨今（2）日召開記者會，正式推出43歲的資深媒體人，也是新黨前秘書長楊世光角逐2020年總統，新黨主席郁慕明說，推出候選人就是要在混亂的社會中，說明清楚新黨的立場，以及讓年輕人有發展空間，楊世光則直言，自己的立場是「支持統一」，並強調上任後要將蔡英文「繩之以法」，以及引進1萬名中國「投資移民」來台灣居住，所得補助台灣青年的學貸和房貸。

郁慕明在記者會上表示，新黨推出總統參選人，就是因為這社會太亂，這社會亂成只能說「獨」，不能說「統」，站在「和統保台、兩制台灣」方案的基本立場上，新黨認為在混亂的大環境當中，應站出來，說明清楚立場與理念；而另一個用意就是要告訴社會，年輕一代應該要有發展的天地，落實真正的世代交替。

郁慕明也強調，有網友說新黨又要出來亂，但新黨作為一個合法政黨，推出參選人是理所當然的事，今天所推出的人選，不僅站在新黨的基本立場上，也符合專業。

楊世光是誰？

《中央社》報導，現年43歲的楊世光就讀台灣大學EMBA財經組、中國廣州中山大學金融學系學士，是新黨前秘書長，曾任東森財經新聞台主播、主持人，2014年時代表新黨參選台北市議員選舉高票落選。楊世光也是資深財經媒體人，曾擔任東森財經台《57金錢爆》節目主持人，2017年後在上海主持《金錢爆》節目。

在記者會上，楊世光表示，台灣的困境與未來，不僅是民生、經濟、外交等問題，最核心的是兩岸議題，這不只讓台灣對外發展發生困難，內部更造成民眾間的矛盾和衝突；台灣民主墮落，所有的政黨、政客都不講實話。

「我是統派，我支持統一，我是楊世光，我是男人，我很想知道，對手是男的還是女的，到底支不支持獨立？今天台灣有一個不是男人的蔡英文，把一個敢講台灣獨立的台灣男人賴清德給幹掉；而一個不會是女人的韓國瑜，和可能是男人的郭台銘，在進行黨內競爭，還有一個應該不會是女人的柯文哲，在隔山觀虎鬥。」

他也暗指國民黨參選者韓國瑜日前競選時的說法，指有人說台灣「又老又窮」，但台灣其實一點都不窮，分配的問題，又批評另外一個對手鴻海董事長郭台銘說「小孩國家養」，但他認為台灣問題並非在奶粉、尿布，真正問題是房價太貴，導致民眾不敢生，台灣新生代的痛苦，不是住5億豪宅，家裡有全台僅有兩台的120吋螢幕電視的人能體會的。

他也重批現任總統蔡英文，「蔡英文沒資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代，20年以後就死了，所以沒有資格、能力、經驗去談下一代，只有下一代的楊世光有資格。」他談及學貸議題，淚訴許多人一輩子繳完學貸、房貸沒有了夢想，自己有幸還完學貸、房貸，更加入了新黨。

楊世光說，蔡英文不知道8歲小孩很擔心尿床，18歲小孩擔心訂不到包廂，28歲朋友擔心學貸何時還完，38歲民眾擔心房貸何時繳清，48歲的人擔心中年失業，58歲的人擔心退休生活，68歲的人卻只擔心選不上總統。

楊世光的政見是什麼？

如果明年當選中華民國總統，楊世光第一件要做的事情就是把「台灣毒瘤」蔡英文繩之以法，徹查蔡英文違法違憲的作為，並批評蔡政府推動潛艦國造非常荒謬，質疑台灣守3天和守3個月「有什麼差別」，他當選總統後，對美軍購都打8折，談不到他就下台。

另外楊世光也說，每年要大量引進1萬名中國的投資移民人才來台灣，發給他們居住證，按一個人800萬元，1萬人1年就有8億元，所得可以補助台灣年輕人沉重的學貸、房貸。

新黨發言人王炳忠表示，關於新黨提名人選參選總統，根據《總統副總統選舉罷免法》第23條規定，新黨在2016年立委選舉得票數，未達選舉有效票總和的5%，因此必須透過「人民連署」方式參選，連署人數應達立委選舉選舉人總數1.5％，2016年立委選舉共1869萬2217選舉人，即連署人數需達28萬384人，才可登記為候選人。但要9月登記為被連署人，才能開始連署。

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新聞來源：新黨推楊世光選總統 世代交替宣揚基本立場（中央社）

核稿編輯：羊正鈺