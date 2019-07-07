黃小柔：不要跟別人比，跟自己比「今天有沒有比昨天開心」

採訪：張詩華／攝影剪輯：弗利登／照片提供：黃小柔

藝人黃小柔自出道以來，一直予人爽朗、陽光的形象，但她曾經跌跌撞撞，高中畢業就北漂從事高壓的演藝工作，情感路上也不乏各種路障，更曾看了三年多精神科。如今她好像「突然」成為人生勝利組：有事業、有愛她的先生、更有三個可愛的孩子，還重建了與母親的關係，她在新書《跟過去的每次跌倒說謝謝》赤裸地揭開自己的故事。

是藝人、品牌經營者、三個孩子的媽媽，最近還晉升作家。多重身分的她，竟只花半年的時間就完成新書，書中娓娓道來自己過去的種種跌倒；原來她不是「突然」獲得幸福的，每一次跌撞，都如同生命之手的柔捏，讓她更有韌性，靈魂更有層次。

我今天有沒有比昨天開心？寫書鼓勵女性

黃小柔出身單親家庭，從小是爺爺奶奶帶大，爺爺奶奶疼愛她，但人生總有些課題只能自己摸索面對，曾經遍體鱗傷，這也是她想要寫出這本書的初衷：「想要告訴所有女孩、女人，妳不是孤單一人，我也曾經這樣過。我從小生長的環境中，很少人告訴我，我遇到這些事情是正常的、遇到事情該怎麼處理，以及我的情緒要從哪裡找到出口，我是一個血淋淋的例子，我說出我的經歷，如果妳正覺得孤單，看一看我，或許能舒服一點。」黃小柔也提到，雙十年華的她曾經非常死心眼，總是不停地問「為什麼？」心中的情緒難以排解之下，就會用各種方式傷害自己。

「所以我想鼓勵正在面對挑戰的女性們，不要去跟別人比，跟自己比就好了，而且不是跟自己比有多厲害，而是比『今天有沒有比昨天開心』。開心是很大的動力，假如你做一件事情是這麼不開心的話，表示你的方向是錯的。」如今的黃小柔，真的是不一樣了，她不只幸福、懂得享受幸福，還不諱在新書中分享自己的過去，希望自己的經歷能拉人一把。

半年就寫完新書 孩子讓她更有力量

只是寫書談何容易，更別說她有工作、有孩子，光想像就讓人覺得分身乏術。黃小柔說「時間真的像人家說的，是擠出來的！」每每她總是等到夜晚，結束一天工作、孩子上床睡覺後，才能坐下來寫書，有時甚至從半夜寫到早上；寫書期間也不乏遇上孩子生病、或者是自己卡關等等的停滯期，但是自言個性喜歡按部就班的她，仍舊達到出版社要求，只花了半年就寫完新書！

孩子夜晚需要陪睡，但黃小柔不滿五歲的大兒子，懂事地對黃小柔說：馬麻你要工作嗎？我知道你今天很累，你可以先去工作，我會自己照顧自己。這讓黃小柔不禁激動地說：「太感人了！自己生出來的小孩講這句話，就會覺得更有力量，暖到心坎裡。」

「讓他感受到當哥哥的好處」教出暖男兒子

其實有這樣的暖男兒子，也是黃小柔花過心思的。在大兒子後接連生了妹妹、弟弟，儘管各種預防爭寵的小祕訣都用上了，大兒子還是一度出現失序行為，後來黃小柔心想，每個孩子都希望自己是特別的，於是黃小柔徵求母親的協助，每週有一天讓自己的母親帶著大兒子出門，向大兒子營造「只有我能出門、弟弟妹妹都不行，我跟阿嬤的感情最好」的「專屬感」，就這樣兩三個月後，大兒子心中的不平衡也就消失了。

此外許多父母煩惱的「如何教孩子分享」，黃小柔也有自己的一套。她和先生明確讓大兒子知道，只要是犒賞禮物時，大兒子獲得的一定比妹妹弟弟多，大兒子疑問：為什麼我能得到比較多？黃小柔向他解釋：「因為爸爸媽媽希望你能當一個分享的哥哥，而且是從你分享給妹妹弟弟，但是不急，慢慢來，等你想分享的時候再分享。」久而久之，大兒子總是感受到身為哥哥的好處，開始主動分享給妹妹弟弟，這時黃小柔與先生即時給予讚賞，讓大兒子「感覺良好」，之後更願意持續分享。甚至現在大兒子與妹妹弟弟玩捉迷藏時會假裝「看不見妹妹弟弟躲在哪裡」、逗妹妹弟弟開心，完全就是超級暖哥！

黃小柔心目中的「媽媽力」

黃小柔自言自己曾是不喜歡小孩的人，沒想到生了孩子「這麼可愛！」孩子更讓童年有些缺憾的她，重新被彌補。每當在孩子身上發生與幼年的自己一模一樣的經歷，曾經想要被溫柔對待的迷你黃小柔，現在用渴望過的溫柔來愛孩子，「他很開心的笑，於是我小時候的那件事情就沒了，我被療癒了。」黃小柔也為了要身教，從一開始不敢在孩子面前亂發脾氣，到後來，脾氣也就真的變得更溫和了。

「當媽媽最開心的一件事情，就是小朋友能讓你一直保持童真，讓你在最簡單的狀況下開心。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰