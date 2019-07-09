【填志願十年後爆炸徵稿】15歲的我是如何從想當麵包師變成護理師？

文：游筑涵

算算時間，從我決定踏上這條「天堂路」也差不多十年了。如果時間能倒轉的話，選擇成為凡人或惡魔，也沒什麼不好。

這項職業有多種尊稱，像是：白衣天使、南丁格爾等，也有通俗的暱稱，如：小姐、欸等，不過現下已經有正式的稱呼，護理師。

有聽過寶O夢吧，成為護理師的道路就有點像玩寶O夢——白色巨塔版。

成為天使的第一步——自願或非自願，總之就是拿起護士帽

「我以後要當護士！錢賺得多，到處都有醫院，不怕沒工作！你要不要跟我一起來當護士？」

我選擇得早，受到好友的吹鼓，十五歲時猶如一匹脫韁的野馬，十頭牛也拉不回，用2B鉛筆畫下我人生第一次的重大抉擇，而最終那位說要陪我當護理師的友人，如今已奔向友愛的社工道路，一去不回頭，我只想說國中時期同儕影響力真是可怕。

成為天使第二步——術業有專攻，內外產兒加精公

在抵達白色巨塔一共有八個道館要打，我選擇五專加二技，所以一共讀了七年的護理，這七年來讀的書疊起來都快達到我的身高一半，海量的知識砸來，努力幫自己練等後，就是去醫院小試身手，打各種道館，拿到徽章後，就可以開啟下一關試煉，在見識到白色巨塔的冰山一角後，中途不免有脫隊的隊友，越打到後面道館，剩下的隊友還不見得會跟著衝向最後一關白色巨塔，我只想說這遊戲好難玩……

成為天使第三步——先自我毀滅，重整人生價值觀

好不容易進入白色巨塔裡，但你還不是天使，請記得周圍的天使等級都是破一百等，而身為新手天使的你還有得練，各式各樣的考驗將迎向你，雖然學校有教過病人發燒、吐血、沒呼吸心跳等等，該如何處理，但是你會突然發現學校教的跟現實遇見的差距有點大，紙上談兵果然比不上臨床的真槍實彈來的寫實，此時便是你是否可以進化的契機，若撐下去你就會成為一位護理師。我只想說護士帽不好戴，請問離職，要付多少違約金？

恭喜成為天使，還有下一步——笑著揮灑血汗錢，你的人生無法作主

光越明亮，陰影越暗，白色巨塔裡面其實血流如柱，此話血腥又符合事實。生離死別、人間冷暖等類似八點檔劇情也會發生，差別在於你是看戲者還是當事人。當前一床生命消逝後，還得重振精神照護手中六、七床，就此獲得新技能——情感麻木，但不是真的不難過或痛苦，而是還有其他人需要照護，必須集中精神做事。

時常聽見有人嚷嚷：「我媽很痛！你的職責不是要視病猶親！有沒有同理心啊？」容我說明一下，同理心就是站在當事人的角度和位置上，客觀地理解當事人的內心感受，例如：「我知道你母親現在因為疾病原因覺得疼痛，而我剛才已經施打止痛藥物，藥效大約要半小時才會發作，請你稍等一下藥效，但也請同理我還有其他病人要照護，無法一直待在你病房這裡。」，又有新技能——高明的說話技巧，即使不善言辭，也要學會幾招，雖然還是會有被投訴態度不佳的機會。

一個月你有可能會迎接白班、小夜班、大夜班三種班表，如何調整睡眠就是自己的本事，生理時鐘都無法好好調整，時常上白班時，午夜四、五點就醒來睡不著。又有一技能——別懷疑，能睡就是福。

近來護理總被當成服務業，常有病人按鈴，開口大多是：請幫我拿遙控器、我覺得很熱，幫我調整空調溫度、電視怎麼壞了等等，又得新技能——十項全能的雜工，人生好難，除了照護病人生命，還要修理電器。

更別說同行間的背後捅刀、放冷箭事件，以及來自上頭的施壓，隨處都是VIP病人，又得一技能——不要相信任何人、人生來就是不公平的。

此外，最最令人困擾的就是醫院評鑑，隨時有委員出沒、各種新條文公布、參與病房會議或者各組行政會議、晉升職等所需的報告還有累積換護理師證照的學分等等，護理師，不只有護理這項工作還有各種報表要做、各類雜事要學會。我只想說拜託，放假就讓我好好睡一覺！

成為天使後，最後一步——升天或是墮天

此步我尚未踏足，不過可藉由觀察學姊們得知一件事——能力越大，責任愈大，除了學會十項全能，還要有足夠機智才能晉升主管，不然就選擇當個小職員，或者另尋高就，勝利人生，端看人脈和運氣。我只想說人生苦短，不想待這麼久！

回首這十年，當上護理師後，我對於人生的追求越來越低，現在只求身體安康，吃喝玩樂都可自理，能滿足我最低層的生理層面，我就會覺得開心。

記得國小時寫的〈我的志願是當麵包師〉文章，我親戚還曾打趣的說：「從麵包師變成護理師，這八竿子也打不著的職業，你究竟怎麼辦到的？」，其實我也很想知道，十五歲的我怎麼能一頭熱栽進這個大坑？

無法否認的是護理確實是鐵碗，就如轉身當社工的友人所說：「護士錢賺的多，到處都有醫院不怕沒工作！」，我比較認同後句話。職缺多，但成為天使的道路不是一般人可以忍受得下去。

如果時間能倒轉，我無法百分百肯定我不會再次選擇當護理師，我不討厭「護理」這項工作，但煩人的是與護理無關的雜事。不過我確實達成十五歲時的我的目標——成為護理師，與他人相比，我完成人生目標的路途顯得簡單，也因此讓我可以邁向下一個目標。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航