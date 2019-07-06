男性分手求生指南：寫給晴天霹靂又挫敗的你

男生很純情，很容易覺得遇到了「真命天女」，將她視為自己生命中的重要部分，沒想到真命天女說走就走，原來她是織女且永不相見。剛分手時的晴天霹靂，男生感到毫無尊嚴、喪失判斷，連生命也缺乏意義如慢性死亡；有些人則性情大變、以命相博，墮轉為危險情人。

本篇指南按部就班解釋分手那令人措手不及又焦慮錯亂的過程，並給予經歷情傷卻不知道該怎麼辦的男性急救與指引。急救2個階段，改變也2個階段。男生進入每階段的時間不定，可以確定的是都很慢，而復原路上時間與關係支持永遠是關鍵。

另外，如果你長時間一直很糟又不吃不睡，請直接考慮尋求專業協助。

第一階段：危機處理

我的高中初戀歷經一年半，約會雖然只有牽牽手，但已一廂情願認定會與她共組美好家庭。高三時準備聯考聚少離多，每天晚自習後我一定在回家6個巷口前的公共電話報到，無論天冷天熱，固定關心她的生活20分鐘。然後，然後就在聯考後的暑假，我接到了分手通知，晴天霹靂。

這個分手通知說，準備考試時有學弟比我更勤快更體貼，她無法決定哪個比較好，特此通告我們，從今起公平競爭看誰能追到她。我呆住幾分鐘，隨即感到憤怒直接掛掉電話。前3天喝了酒，接著狂打電動玩具，整個暑假我都不知道是怎麼過的，打電話給朋友，他說他以前也是這樣，等下會拿酒過來。

男人很容易覺得遇到了「真命天女」，將她視為自己生命中的重要部分，沒想到真命天女說走就走。也許是自尊，男生當下能接受分手，但事後情緒暴漲，低落沉淪、憂鬱痛苦，或者性情大變、以命相博，墮轉為危險情人。

你可能會：被情緒淹沒，用行為抵銷

被分手的挫敗，男生（你）的情緒通常會出現以下四種：

1、憤怒：憤恨不平，我付出這麼多，為何得不到回報？憑什麼由對方決定，憑什麼這樣被對待？憤怒有時是好的，它提醒你不值得為她瘋狂。但有時被憤怒淹沒，不甘心想報復，克制不住衝動就變危險情人，以命相博，出現傷害行為。

2、失落及痛苦：強烈失落引發痛苦，好像被抽走什麼，不知道活著要作啥，生命不再有意義。痛苦無法排解，糟一點則會撞牆、自傷或尋死。失落則讓你想挽回什麼，不自覺對她跟蹤、偷窺、糾纏等騷擾行為。

3、麻木：麻木是壓抑的結果，感受呈現絕緣體，對什麼事皆無興趣也毫無情緒，問什麼都說不知道，生活癱瘓，什麼也不管，不修邊幅，不吃不睡。有時為了更強的麻痺，會依賴上癮行為。

4、以上皆有：男生情緒可以是複選題，前述3種會混雜且循環出現。身體是誠實的，會胸口悶、肌肉緊繃、渾身不舒服，睡眠品質差、多夢。被情緒淹沒後，為了平衡，可能會產生無意識行為來抵銷／抒解，然後清醒後發現自己在牢裡，因此一定要仔細閱讀下列急救原則。

你可以這麼做：情緒急救

1、待在一個讓自己安心的所在：要男生對情緒第一時間作反應相當困難，他的老方式是：「躲起來，躲在自己的洞穴裡自舔傷口」。因此找一個屬於自己，獨處起來會有安全感的地方，讓自己感覺平靜，暫時什麼也不想。不是很建議常待自己房間，因房間仍留有對方物品及回憶，舉目可望，很容易引爆情緒波瀾。

2、允許情緒存在，順其自然發洩：承認情緒存在，接受脆弱，不要太壓抑就可以把多的能量拿來照顧自己。接受憤怒，可以丟掉她的東西來洩恨；承認痛苦，打電話給信任的人請求陪伴；麻木沒關係，看看白爛電視打打暴力電動，自然發洩減少衝動或潰堤。

3、可以自暴自棄嗎：暫時可以。喝酒、抽菸、大吃大喝、連看50集推理劇，請在你身體可以接受的範圍，偶爾一天大醉、同時塞5根菸、吃到飽吃到吐、看到眼睛脫窗勉強可以。但第二天起請恢復常態，至於毒品則絕對別碰。身體是你情緒的替身，偶爾幫忙可以，別什麼都讓它承受。

4、設定時間界線：剛分手有可能根本沒力氣做任何事，有可能根本躺在床上昏睡一整天。為了求生，糜爛墮落及任何宣洩都可暫被允許，但請注意時間限制，前述自暴自棄請限定在一天內。擺爛生活包括請假、不洗澡不刷牙不大便則限定在一週內，之後就要回到基本生活。

5、找朋友抱怨：關係支持永遠是最重要的，不要讓自己處於孤單狀態，打電話給一個夠信任且有包容力的好聽眾，可以同理你毫無章法或總是哽咽狀態的說話。如果被分手是在晚上，一定要約隔天或隔早見面，約定可以hold住你繼續活著。訴說時不知道要怎麼說沒關係，但一定要有「被分手」這個關鍵字，千萬別以為每個人都是心理師可以自然懂你。

若找不到人選，可在通訊錄裡選一個學弟、晚輩，並多作說明只要傾聽。不要找會訓話、指責的人，如果你的父母親友是這樣，那就遠離他們。

6、不跟對方有任何形式的聯絡：保留氣力情緒急救，焦點盡量放自己身上，分手的痛苦別期待對方幫你解套，有這種心態沒關係，但禁止任何形式的聯絡。

第二階段：接受事實

剛掛上分手通知的電話，想著前女友會自相慚愧地回撥，結果沒有。大醉與打電玩時，想著前女友會發現自己錯了回撥求復合，結果沒有。暑假過後上大學，還想著前女友會回心轉意地回撥，結果沒有。

期中考後宿舍電話響起，室友轉給我，竟然是她！她說她有了新男友，不過在台北人生地不熟，希望我們仍保持朋友關係互相照顧。我呆住幾分鐘，隨即感到憤怒直接掛掉電話，前3天喝了酒，接著狂打電動玩具，後半個學期我都不知道是怎麼過的。不過我心裡終於放下，關係真的結束了。

度過危機時刻後，前女友已經從我們的生活圈消失，我們也不敢、不會再去找她（但可能會偷偷地遙望……）現實裡沒有互動，但是心裡對關係的期待尚未結束，生活基本面恢復了，然而心裡尚未平靜，還在強迫症上演孤芳自賞的小劇場。

你可能會：憂鬱小劇場

危機暫緩後，男人會轉回思考的負面，胡思亂想關係裡的細節，一個弄不好陷入憂鬱無底洞沒完沒了。通常會有3種鑽牛角尖的傾向，都希望回到過去，改變未來，但其實還在討價還價，不能接受事實。

1、幻想：常編織突然和好的八點檔，覺得自己沒作錯，對方有一天定會良心發現，發現你的好然後回來。回來時你要怎樣敞開大門，不計前嫌地接納、和好，空想奇蹟降臨。各種結局各種可能，對話都想好了，甚至自言自語。

2、研究女友分手原因：會四處打聽前女友的分手線索，想著前女友會分手也是不得已的，定是為了你著想，定有苦衷，說不定也是哭得死去活來。或者前女友的家世、童年悽慘，導致她沒有愛人的能力，不知道自己在作什麼。此時更應該堅持你的愛，幫助對方才是真感情……

3、責怪自己：總是可以在分手裡找到責怪自己的地方，悲情、自憐、哀怨，自責於萬劫不復，用犯錯所以接受懲罰的思維，在已經夠卑微的自我上再踹一腳。上演罪與罰，實則逃避思考與面對事實。

你要做的是：接受事實，想辦法習慣，回到平靜生活

事實就是，你們的關係結束了，你回到單身。

步驟1：如何接受事實

邏輯演練：要如此相信，你以後一定會找到真命天女，因此會主動離開你的必不是真命天女；是你的跑不掉，跑掉的不是你的；離開的不再愛你，愛你的不輕言離開……可以依此造句演練。 列出關係問題及彼此差異的清單：分手決定不是一朝一夕，試著回想交往中出現的所有問題與爭執，而你已經很努力調整的地方。該做的你都做了，給自己一點肯定。也許你會發現原來你們差異那麼大，當初眼睛是不是被蛤仔肉糊到。 徹底死心的重點：無論她的理由是什麼，拆開包裝後就是「她不愛你」，如果她還傷害你那更糟。你可以潛水去看FB（不可留言），然後很殘酷地發現她沒有你還過得比較快樂，而且還交了新男友。人家有對象了，你就不要再盧了，不用祝福，只要接受關係結束了。 找朋友讓你清醒：把你的委屈告訴朋友，他們會幫你罵她，整群男生一起罵，如果你還執迷不悟幫她護航，他們會把你阿魯巴讓你清醒。

步驟2：想辦法習慣、轉移注意力

情感力量大於理智，理不清的事不如就先轉移注意力吧。設立一個紀律，按表操課，維持生活規律，紀律可以穩定身心、轉移注意力。

身體的紀律：維持日常穩定，建立運動習慣，打籃球是很好的宣洩，年紀大體力差的可以選擇快走散步。培養身體放鬆，如泡熱水澡然後舒服睡一覺、犒賞自己一杯品質好的咖啡、去給小姐師父精油推拿，感受一下被服務。 心靈的紀律：將重心逐漸回到你身上，從事一些平靜活動，如書寫、藝術、放空、靜默，讓你回到自我控制，主導自己。

要注意的重點：

仍然不要與對方聯絡，任何形式都不行。 萬一她表示想要和好，不要急著答應，晚幾天再決定，並進行第三階段的感受及思考。太輕易答應只會重蹈覆轍，分分合合上演同樣劇情。要保護自己，想好你要的，再決定是否給你們機會。 不要談新感情，尤其不要去碰愛慕你但你並不愛的人，那只是逃避，而且傷害對方。

急救兩階段到此為止，不必根性改變也能繼續生活，但下次感情有可能重蹈覆轍，若想要在關係裡有所學習，第三階段很重要。愛情是門當戶對的，當你成為更好的人，未來伴侶也會與你相匹配。從第二階到第三階男生並不會輕易進入，也不知道門在哪裡。但我想你難得遇見轉機（危機就是轉機），相信自己，為了未來更好的願景，請繼續第三階段。

第三階段：拾穗

分手4年後，研究所的心理學課程需要自我覺察，我才有機會重新理解其中感受，重新敘說整件事的來龍去脈，以及我對感情的想法及期待。我很想面對這未竟事宜（我那麼忠誠為何還是得到背叛？）於是千辛萬苦找到電話，換我回撥給她。

這麼久沒見，她當然懷疑我的目的，我坦言說一方面為了課業，一方面也是為了自己。我們並沒有侃侃而談，頂多只是客套噓寒問暖，不過這樣也夠了，因為撥這通電話就已經讓心裡的未竟完成了。一年後她寄給我結婚請帖，我當然不會去，因所有的都已經過去。

這段感情還沒整理前，我發現儘管我也談戀愛，但其實都在重覆同樣的模式，會覺得自己沒錯，於是想重複證明自己是對的。重複行為是潛意識運作，根本無暇也無門路去整理什麼是愛，什麼是自己想要的關係。

你可能會：「害怕情緒」

進入第三階段對男生來講通常很久很久，純情的你只會一次梭哈，沒有人教導男生如何撿拾及修補破碎一地的心，特別是情緒，特別是被分手後的悲傷。

男生情緒歷程是這樣：任何情緒的先期反應都是「憤怒」。憤怒會掩飾其他情緒，尤其是挫折、悲傷，必須冷卻後其他情緒才會出現，而且是混雜的出現。男生通常無法處理，待時間再久一點，就慢慢麻木，藏到潛意識去了。整件事原封不動保存，直到下次戀情再自動重複經歷，而沒有跨越的部份成為陰影，影響決定。之所以無法處理情緒，除了不懂，也恐懼情緒中的標籤。最主要有下列3種：

害怕寂寞：寂寞很可怕，漫漫長夜萬籟俱寂，一個人的孤單會令人聯想很多負面與恐懼。 害怕失落：失落是相對的，從兩人回復單身，不僅僅是一段感情而已，失去為她奮鬥的動力，也失去對家的期盼、生命向前的動力。 害怕失敗：失敗跟羞愧相連，在男性世界裡我們極力避免被取笑。

你要怎麼做：拾穗（敘說、感受、思考）

其實害怕是正常的人類情感，是人活著的感覺，不需羞恥也不必恐懼。但我知道真的很難，需要練習。情緒是引導我們如何認識自己的管道，也許並不熟悉，但練習多了就可以上手。你就把它當成在學某項新技能吧，像開車一般，一開始是新手上路，慢慢地人車一體會又順暢又方便，但不可違反交通規則。

拾穗也是如此概念，讓自己整理、感覺並思考分手這件事，到底發生了什麼，慢慢恢復和世界接觸。心碎之痛會讓你對周遭世界有重新的理解。如果跨越了痛苦，這段經驗將會為你帶來新的視野，你會發展出同理心，對那些有相同經歷或者世界上受著各種苦難的人，有更多的寬容及情感。

步驟1：敘說你的愛情故事

敘說你的愛情故事，試著將這段關係弄清楚，找信任的人好好說一說，在故事裡她的問題不要研究太深，多轉回對自己的認識，例如你的期待、你作了什麼、你的感受。

步驟2：感受悲傷，為自己哭

世界有時候就是這樣，努力卻沒有回報，然後你有相對的情緒，在憤怒後你會難過、傷心、悔恨，它提醒了你曾經付出。如今不要瘋狂而要歇息照顧自己，這就是情緒的意義。

男兒有淚不輕彈，只是未到傷心處。現在就是時機，感受悲傷，感受失去。你可以哭，為自己哭，因為那是真實的，沒有人比你更清楚那些痛苦。哭完了就會產生力量，壓抑反而消耗能量。

步驟3：思考你要什麼

整理前項的故事與情緒，進行思考。

1、從故事裡找出愛情的主題，並擴展描繪你整個人生：家庭背景、成長經驗、父母關係、生涯神話皆會影響我們的愛情故事。整理關係模式，自問你在關係裡通常扮演什麼角色，期待的又是什麼。有時候我們期待感情／對方來肯定我們，而不是先肯定自己。這與社會中的「照顧文化」（註1） 有關。

2、練習情感覺察與表達：由於「純情文化」（註2）影響，通常對自己越自卑的越不敢對關係有所要求。此刻藉由情緒專注你內在的療癒與需求。所謂的「照顧」，指的是除了安撫，還要能客觀地給予真正需要。我們可以對別人如此，也要練習對自己如此。

情緒是我們的先驅指引，若能好好與之對話，你會知道它決定我們相信什麼價值；理智則幫助我們如何表達、如何行動才能達成情緒所望。至於如何練習，可先用「句型」結構來幫忙，如：「我感覺到某個情緒，因為某個事件，讓我想到了某某。」闡述從情緒、事件到認知。

重新思考你的愛情建立與關係角色，自問為什麼會這麼認為愛情就是某種樣版，有機會多了解文化傳承了什麼，會知道自己受了什麼限制，而找到限制就會找到自由。生活穩定後開始拾穗，並注意不要過度卡死在情緒裡，這需要一點平衡，多找朋友支持。

第四階段：新的冒險

愛情是門當戶對，當你成為更好的人，未來伴侶也會與你相匹配。新的價值與關係出現，你們會平等相待、互相照顧。關係學習是動態的，將一直持續下去，這個階段會重複進行 「價值－行動」的驗證與修正，遇見衝突也會試著溝通。如同開車一般，整體狀況會越來越好。

最後，避免文章過長了，新的冒險就交給你囉，細節部份有機會再談。

註釋：

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航