罷免韓國瑜突破第一階段門檻，韓粉也發動「罷免黃捷」反制

不滿高雄市長韓國瑜的施政表現，幾個團體包括台灣基進黨、Wecare高雄、公民割草行動聯盟、韓國瑜罷免連線等，上月27日正式發起罷免韓國瑜行動，並於昨（1）日宣布，第一階段的2萬2814份提議連署書「可說達標成功」，目前已經回收約3萬份，接下來要為第二階段「成案60天內超過30萬人連署」做準備，呼籲民眾持續連署，韓國瑜對此則表示「尊重」。

（中央社）「Wecare高雄」團隊指出，這半年來韓國瑜、市府團隊的市政荒廢、荒腔走調的各種政策或是城市觀光操作，以及「韓天」、「韓時」等媒體的荒謬造神、瘋狂抹黑污衊的新聞操作，團隊認為，尊重89萬人的選擇，讓他做做看高雄市長，然而現在連曾投下支持票的89萬人都開始後悔。

「Wecare高雄」批評，在高雄市長的職位上，韓國瑜屢屢犯錯，甚至毫無遮掩的無心市政、也施政無能，「Wecare高雄」團隊認為，很多人在等國民黨總統初選結束，看結果才來思考要不要、什麼時候啟動罷免韓國瑜，但罷免是條要從3萬到30萬到60萬甚至更多人的漫漫長路，為了罷免成功，需要許多的時間準備，但罷免韓國瑜不能等、不用等。

團隊也說，為了能夠成功罷免，他們不斷討論評估，更諮詢法律界專家學者，並多次拜會曾發起罷免、公投的團隊學習經驗，謹慎思考與規劃，準備挑戰這個越級打怪的困難任務，這次至少需要30萬人一起響應，呼籲大家站出來。

台灣基進黨發言人陳柏惟則指出，「愛高雄是一輩子的事，不會昨天嫌棄、今天追求、明天拋棄她」，高雄人值得一個不變卦的承諾，未來將會發動罷免遊行。

陳柏惟也說，無論中國國民黨的初選結果為何，罷免韓國瑜不該停歇。市民有責任提醒台灣人民，韓是失職的市長，也沒資格角逐總統，「罷韓」是長期抗戰，重頭戲是接下來第二階段的行動。

公民割草行動的李姓發言人強調，公民割草行動靠幹部自掏腰包，雖然遇到許多問題和瓶頸，盼團結把餅做大，創下全台史上第一例的市長罷免案。高雄好過日理事長洪立則批評韓無心市政，放任登革熱蔓延爆發，市政缺乏經驗，籲市民罷韓也要拒絕韓流。

民眾熱絡響應，網路上持續發酵

台灣基進黨昨天在中央黨部召開記者會，同時間不斷有民眾現身來索取罷韓連署書，也有民眾繳回已經連署的書表，參與罷韓行動的民眾很踴躍。

住在三民區的林先生送回10份連署書，他說幫忙繳回收集大樓住戶的連署書，其中有不少是去年選舉投給市長韓國瑜的民眾，如今後悔了，決心罷韓。林先生說，自掏腰包花了新台幣數百元付印連署書分送親朋友好，強調罷韓行動、救高雄「要靠民眾自醒」。

楊小姐騎著機車帶小朋友來索取連署書，她拿10餘份連署書，其中有部分是要分送同事。她說「看不下去韓國瑜才當市長幾個月，就要選總統」，讓她覺得在高雄看不到希望。

至於「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」部分，發起人前高市府文化局長尹立今天受訪表示，估算罷韓連署書數量會以嚴謹的方式處理，和基進黨部分採各自運作的方式進行。

依規定，第一階段法定提議人只要有2萬2814人連署提案即可。「Wecare高雄」團隊指出，第一階段法定提議人雖然已經達到，但考量中選會進行查核時會剔除資格不符者，因此至少要有3萬人的連署書。

另外幾個民間團體也強調，要一鼓作氣將連署書衝到30萬份，因為真正困難的，是在通過第一階段提議之後，必須在短短60天內完成第二階段的連署，以本次罷免行動共需要3️0萬份來計算，平均每7個有投票權的高雄人就要有1個人完成連署，而且每天都得連署5000份以上。

如果現在就能將數量衝刺到30萬，其中3萬份將成為第一階段的提議人，而27萬人則轉成第二階段連署預備軍，在第一階段提議確定通過後，立即由預備軍以最快速度達成第二階段連署，然後邁向罷免投票。

以高雄市選舉人數228萬1692人（2018年11月統計）為例，

・第一階段：提案人數需超過原選舉區選舉人總數1％以上：2萬2千人

・第二階段：連署人數超超過原選舉區選舉人總數10％以上：22萬8千人

・第三階段：罷免投票同意人數超過原選舉區選舉人總數25％以上，且同意多於不同意：57萬423人

韓國瑜：尊重表達意見自由，但覺得「有影武者」

韓國瑜對此受訪指出，韓國瑜說，民主社會大家都可以表述對民主政治的看法，包括選舉罷免，他尊重權利，另外不同民意，不管年輕的也好、中年人、老年人也好、罷免等，他都是尊重，自由民主社會，大家都有表達意見的自由。

但他也說「始終覺得背後有影武者」，這種感覺不太好，因為新的市政團隊已經上來了，如果真的是這樣子，希望當事人不要過度涉入，很容易給人有不當的聯想。

同為罷免發起人的前高雄市文化局長尹立受訪則強調，「我沒有任何政黨、沒有公職，是一名大學老師，罷免是公民權利」，該檢討的是韓國瑜，「他該自問（市長）做得如何」。

韓粉發動罷免議員黃捷

為了反制罷韓風潮，韓國瑜的支持者也創設「罷免高雄市議員黃捷」臉書不公開社團，表示將發起罷免時代力量市議員黃捷做為反制，黃捷今天說，韓粉需要宣洩出口，能理解成為箭靶。

雖是政壇新人，黃捷在監督韓國瑜及市府團隊不手軟，砲火猛烈，在市議會定期大會質詢自經區，因不滿韓的答覆，氣到翻白眼，黃捷因而被網友封為「新鄉民女神」，網路知名度飆升。

面對網路社群發起罷免，黃捷今天在服務處受訪表示「尊重行使公民權利」。她說，在議會盡監督責任，相信市民眼睛是雪亮的。

成為被罷免的對象，她說，韓粉需要宣洩的出口「把我當成箭靶，可以理解」，不過她不會因此退卻，呼籲大家理性討論議題勿人身攻擊。她坦承面對罷免提議是有點訝異，心想要進入2020是一場總統選舉，不應該停留在她的層次上。

被問到是否擔心被罷免或要擬定策略，她說「尚未和黨討論此事，靜觀其變」，不過她說能理解成為宣洩出口的集合體，有在蒐證、保留截圖。

根據《選罷法》規定，以罷免黃捷所在鳳山區市議員為例，罷免第一階段要1%以上選民簽署、第二階段要10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意得票。鳳山區的選舉人數是28萬7829人。

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核稿編輯：羊正鈺