《亞瑟不一樣》：到底是亞斯孩子太奇怪，還是我們眼光太狹隘？

文：王意中（王意中心理治療所所長／臨床心理師）

我依然是一個孩子，只是我有亞斯伯格症的特質。

亞斯伯格症不等同於孩子的全部。

亞斯伯格症孩子的困擾，主要在於固著性（刻板、侷限、重複的想法、行為與興趣）與社交困難。

這些孩子在看待周圍的人事物，自有一番解釋系統，迥然不同於別人的看法。然而，當中的差異，並沒有絕對的對與錯。我們先不要否定、批判，而是試著接納亞斯看待事情的獨特方式。

在面對社會情緒訊息的解讀與判斷上，例如對方的眼神、表情、語氣、肢體動作、說話音量、字眼內容等，亞斯伯格症孩子很容易失真、誤解，往往造成自己和他人之間的摩擦與衝突。同時，因此感到困惑、不解、焦慮與茫然。

亞斯伯格症孩子很容易被刻板地形容為「怪胎」、「怪咖」。有時，當大家說他們怪，一時之間，也讓孩子覺得自己真的和別人不一樣。但人和人之間，又有哪兩個人，是真正的一樣？

到底是孩子太奇怪？還是我們眼光太狹隘？

到底是孩子太奇怪？還是我們心門未打開？

世上，存在著許多的異質性，也因為這些不同的人事物，為人世間帶來各種排列組合、繽紛與美好。只是，我們對於「與眾不同」這件事，依然還有許多學習接納與欣賞的空間。

青少年對自我認同、自我概念的拼湊，除了自己的外觀、興趣、能力、所認識的同儕朋友外，當中有一大部分，很關鍵的，來自於別人如何評價自己。然而殘酷的是，亞斯伯格症孩子總是得面臨著周圍的人，對於自己不甚友善的指指點點。

如同一般青少年，亞斯伯格症孩子依然會有情愫、心儀與愛戀。只是對於這份微妙的情感與心動，自己很難形容與捉摸。在感情上，沒有什麼灰色地帶，往往陷入黑白二分，不是接受，就是拒絕，像開關一般切換。對於眼前所喜歡、心動的對象，很是執著與鍾情，也因此，在感情這條路上，很容易跌撞而受傷。

圖片來源：臺中國家歌劇院提供 《亞瑟不一樣》劇照 ©Compagnie For Happy People & Co

《亞瑟不一樣》一齣台法合作的戲劇作品，以15歲亞斯伯格症少年亞瑟自述歷程，在舞台上，透過亞瑟角色的詮釋，立體的呈現出亞斯伯格症真真切切的樣貌。以戲劇為媒介，引領觀眾走入亞瑟的內心，近距離感受亞斯伯格症孩子所經歷的奇幻世界。同時，思索人與人之間的獨特性及與眾不同。

在《亞瑟不一樣》戲劇中，無論是燈光、布景的搭配，道具的選擇與擺放，音樂旋律、曲目的呈現，搭配著主角亞瑟在舞台上，細膩的動作、走位與情感呈現，將寫實地呈現出亞斯的內心世界，令人期待。

圖片來源：臺中國家歌劇院提供 《亞瑟不一樣》排練照 ©Compagnie For Happy People & Co

同時，創作者從亞瑟的內在對話與獨白中，讓我們有機會來關注亞斯孩子如何以他獨一無二的方式，來解讀與感受自己與周遭人事物的關係，以及在成長過程中，需要迎合社會的制式標準與期待，在適應上的挫折與困惑。但也欣喜於看見亞瑟勇於面對和接納自己的所有。

讓我們試著感同身受，這些孩子如何嘗試適應這複雜的社會。看待亞斯伯格症孩子，我們需要拋開批判性，試著欣賞、尊重與接納每一個人的獨特性。

每個人的心中，或許都住著一個亞瑟。我們心裡面，多少都存在著，想要獨一無二，盡情做自己，想要與眾不同，卻也害怕與別人不一樣的亞瑟。

《亞瑟不一樣》，讓我們懂得欣賞這份獨特的美好。

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圖片來源：國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

本文經臺中國家歌劇院授權刊登

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航