論盧梭《論人類不平等的起源與基礎》：現代自然權與君權神授

文：布雷思．巴霍芬（Blaise Bachofen）

發表機緣

盧梭的第一部哲學著作

《論人類不平等的起源與基礎》（Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité） 撰寫於1754年，1755年作者四十三歲時出版，這是盧梭的第一本重要哲學著作。這個時間點上的盧梭，已經不是四十歲前那個到處尋找機會的異鄉客，身無恆產，沒沒無名，空有一身抱負。他在音樂界已經小有成就，1752年還在法王面前搬演過一齣自己的歌劇《鄉村占卜師》。更重要的是，他已經以《論科學與藝術》（Discours sur les sciences et les arts, 亦作《一論》）在1750年獲得第戎學院首獎，使他以哲學家的地位享譽歐洲。

不過，《論不平等》（亦作《二論》）才是盧梭首度以深入且論證的方式進行批判，在《一論》裡的批判，大多是挑釁式、雄辯式的。盧梭在《懺悔錄》裡寫道：

不久我就有機會在一部至關重要的作品裡將我這些原理作徹底的發揮；因為，我記得，就在1753這一年，第戎學院公布了以人類之間不平等的起源為題的徵文活動。我被這個重大的題目震懾到，很驚訝這間學院居然敢提出這樣一個問題。不過既然他們有膽提，我自然也有勇氣接招，於是我著手開始寫作。

在開始介紹《二論》裡盧梭所呈現的思考新向度之前，我們不妨先花一點時間認識這部作品的撰寫背景。

第戎學院

盧梭已經有按照第戎學院（Académie de Dijon） 訂立的題目撰寫論文的經驗，《論科學與藝術》就是如此。這間學院其實跟法蘭西學院（Académie française） 沒有一點關係。第戎學院是一間私立機構，1725年由第戎最高法院的一位法官捐出一部分個人資產所成立的。學院主要的活動是在創辨人宅邸裡集結勃艮第的學者與文史學家，鼓吹、宣揚啟蒙思想。實際上，一直到1759年進行改革後，學院裡才終於激盪出一些學術火花（伏爾泰後來也成為榮譽會員），在此之前，這裡不過是一群學養平庸的名流們的聚會場所，這些人靠著學院的名義沽名釣譽，享受由創辨人遺囑賦予的特殊待遇。

1750年將大獎頒給盧梭《論科學與藝術》的「院士」們，顯然並不十分意識到這篇被他們嘉許的文章，本身有多少價值和原創性。這些書讀不多，教養得宜，循規蹈矩的基督徒，從這篇論文裡主要看到它諄諄告誡求知慾和文學中危險的吸引力，這類勸誡十足迎合了外鄉人的保守性格。

因此不應該把第戎學院的比賽看得太過重要，雖然1750年的大獎的確幫助盧梭走出陰霾，一掃他過去懷才不遇之憾。這個獎不僅為他帶來一筆獎金，更重要的是，它能確保為得獎者帶來一定名氣。《法蘭西信使》、《學者期刊》等雜誌會將獲獎人報導給巴黎文化圈，出版社也可能出版得獎作品，《論科學與藝術》獲得的待遇便是如此。不過，盧梭這部作品引起的暢銷無疑是空前的，狄德羅便形容：「真是直衝九霄；這樣的成功還沒有前例呢」。盧梭引發的轟動不單單是獲獎所能解釋的，獲獎頂多是個觸媒，並不是每個學院獎的得主都能享有跟盧梭相同的殊榮。

《論不平等》更證實了這點。這本書的讀者比一論更多，沒多久就被譯為德文、英文、俄文，也立即獲得多次再版，外加不少盜版。但是這部著作並沒有獲得第戎學院獎，評審委員們甚至因為篇幅太長沒有讀完。不過，不用為盧梭抱屈：1750年的盧梭的確渴望得獎；1754年的盧梭，僅僅把學院的徵文比賽當成一個撰文藉口。他主要是利用這個機會發揮和詳述自己的原理與論證，在《論科學與藝術》以及後來他針對其反對意見所回應的文章裡，這些原理與論證已大致勾勒出。他對既有寫作成規的蔑視皆出於有意，他措詞強烈，刻意跟學院規矩格格不入。

寫作《論不平等》的盧梭完全抱著另一重野心，目標早已不放在得獎，他訴求的是另一批群眾。盧梭後來寫道：「它原是為著參加比賽而寫的，我就把它寄出去了，但我早已預料它不會得獎，我深知學院獎的設置，絕對不是為了徵求以這種材料裁出的作品的」。《論科學與藝術》的前言是題獻給學院院士；《論不平等》的獻辭與前言，對象是日內瓦公民，以及整體人類。

「這個重大的問題」

不過這間所謂的學院，至少提出了一個盧梭形容的「重大的問題」。第戎學院原本的徵文題目是（盧梭後來做了些許更動）：人類之間不平等的來源是什麼？它是自然法授權的嗎？（Quelle est la source de l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle?）「不平等」一詞並不是指人類之間因為天生差異所造成的尊卑貴賤，而是指「體制」的不平等，也就是社會所形成的不平等：權利、義務的不平等，政治地位與政治角色的不平等，此外還有財富的不平等，物質生存條件的不平等。至於「自然法」，係泛指放諸四海皆準、可藉此來判斷個別體制具不具有合法性的規則——我們後面會再討論這一點。第戎學院的題目呼應了啟蒙時代那些令人熟悉的辯論，這個時代關於君主體制與貴族階級的合法性越來越常被質疑，卻也被容許了一定程度的言論自由。

君主體制的基礎，也就是特權體系和世襲制度的不平等，可以公開作為徵文題目，畢竟仍令人驚訝，盧梭也注意到了。不過我們也會發現，從這個問題未必會帶出革命性的答案，反而有可能倒過來幫政治與社會的不平等說話。事實上，就是這類論點獲得了1754年的第戎學院獎。由此可以推論，大革命前的君主體制，特別是十八世紀的舊政體，是不應和專制政體混為一談的，也絕不是二十世紀所認知的「極權」政體。不過審查制度還是存在的：狄德羅曾在《論盲人書簡》裡因過分逾越言論自由的尺度，於1749年鋃鐺入獄。盧梭也在1762年出版《愛彌兒》後，被迫流亡外國以逃避拘捕。但大部分時候，多虧一些異議分子的存在，以及權力圈裡受人敬重、鼓勵哲學思辨的主事者（例如馬勒澤布，在他任職期間被伏爾泰形容為作家的「黃金年代」），只要作者不刻意越界，言論審查實際上執行得相當克制。

這在《論不平等》裡表現得十分明顯，論文的批判性絲毫不含糊，但盧梭並不為此感到憂心。書固然是在阿姆斯特丹付印，但出版社長馬克米歇・雷伊已經從「圖書長官」（即審查官）馬勒澤布那裡獲得法國的發行權和販售權。事實上，最嚴苛的政治審查通常是受到教會的鼓動。狄德羅和盧梭擔心的，都不是文章裡的政治論點，而是宗教論點。因此，儘管都是透過話術式的告誡盧梭在這《二論》裡可說是小心翼翼地幫基督教揭示的真理安排一個位置。

其他參賽者

既然盧梭擺明了對政治與社會的批判立場，自然不會對自己的論著在第戎學院名落孫山感到意外。不管是1750年或是1754年，學院選出的都是保守的論文。矛盾就在於，同樣的盧梭思想，在其中一篇論文裡看到的是保守（《論科學與藝術》），在另一篇論文裡卻大膽而具有革命性的（《論不平等》）。後面我們有機會會再討論這個矛盾的深層理由；不過我們先簡單介紹一下盧梭的競爭者針對學院題目的作答性質，兩相對比之下，盧梭思考方式的特殊性和原創性就顯得更加突出。

在學院收到並保存下來的十一篇論文裡，有八篇對題目提出肯定命題的答案：人類之間的不平等，從這些作者看來具有合法性，並且合乎「自然法」的。在這八篇中，有七篇將「自然法」等同於上帝的意志，因此大部分應答者的論點都是宗教性的，而且主要承襲了波舒哀主教（Bossuet） 的思想，他在十七世紀末著有《源自聖經的政治》。獲得學院獎的塔爾貝爾神父觀點尤其如此，第二名同時獲頒佳作獎的艾塔斯，也持同樣的看法。

這兩人都將人類之間不平等的原因上溯到原罪，是它，讓人失去純潔和原始的單純。不平等是上帝的懲罰，是「給罪人的公允刑罰」（塔爾貝爾）。被原罪蒙蔽的人們，沒有能力自己管理自己，沒有能力自行運用權柄、享有平等的權利。反之，社會秩序不能沒有世襲階級制度的存在，必須要透過一位受到神啟的君王來行使主權。所有人固然都能平等享有追求幸福的權利，但真正的幸福並不是人世間的幸福，而在於靈魂的永恆得救。人在世間時既然一定要認知到這個神聖秩序並且臣服於這個秩序，便可推斷，人有義務要服從、臣服於世間既有的權力。如波舒哀所言：「人類皆生而為僕」。艾塔斯呼應聖保羅在〈羅馬書〉裡的名言：「沒有權柄不是來自上帝的」，他寫道：「上帝已經為領袖的權柄封聖，並為我們下了臣服的誡命⋯⋯」。這位作者結語道：「人類之間的不平等，是上天旨意的作品。」

盧梭《論不平等》的特殊處

現代自然權與君權神授

盧梭在《論不平等》裡的觀點，離上述主張實在遠得不能再遠了。他對於教會的教義不過付諸形式上的忠誠，這點我們隨後便會看到，但是他卻從頭就斷然拒絕了人類生而服從的假說。打從《二論》一開頭，他就先把現狀的、被制度化了的不平等，即貴族體制的不平等，是否基於自然的這個問題拿開。盧梭寫道，這樣的問題，讓對主人唯命是從的奴隸們彼此討論，也許是好的。但對於有理性、自由的、追求真理的人來說並不適合。這種不平等已經是擺明的不公不義，唯一還值得問的問題，就是人類歷史對於這種不公不義的出現，究竟是怎麼解釋的。換句話說，盧梭的反思所承襲的傳統，是跟其他大多數參賽者完全對立的另一個思想傳統。

塔爾貝爾和艾塔斯引用的波舒哀，代表了「君權神授」（droit divin）學說的最後一次恢宏展現。君權神授思想又是承襲自基督教以及亞里斯多德、斯多葛學派的「古典自然權」（droit naturel classique）。按照大多數古希臘羅馬以及基督教思想家的看法，人類的意志應當合乎創造萬物的神聖秩序。個體的自由不會是一條基本原理，也不足以作為政治或道德反省的思考起點。人類按照自然隸屬於一個更大的團體，亦臣服於這個團體，從最初一直到永遠，都要服從於他的上位權威和階級制度。

正是為了反對這種既有見解，十七世紀起興起了「現代自然權」學派（droit naturel modern，即「天賦人權」說）。他們論點的基礎是：個體是孤立、自主的，可以自由決定要不要服從法律、服從政權。沒有任何神聖的教條、堅信禮可以取代自由、有責任感個體的自行思辨，構成他必須服從政權或社會秩序的理由。

現代自然權學派對於啟蒙時代的哲學產生了主宰性的影響，盧梭就是在這套理論傳統下檢視不平等的問題。跳脫一切人類歷史的偶發事件對於政治與社會不平等的出現所做的合理化解釋，哲學家盧梭把人類之間應有的尊嚴平等和自由當作一個理性必然的自明之理（axiome）：沒有人生來是為了聽別人的話，更沒有人一生下來就是要發號施令的。盧梭沒有在《論不平等》裡大聲疾呼這項主張，只把它當作理所當然的背景，光是這點，就足以讓他從學院獎資格名單裡除名。

對論證的關注

此外，盧梭還有別的東西跟其他作者不同。其他應試者的申論方式，不外採用早已十分僵化的雄辯話術；至於盧梭，他已經對沙龍寫作不感興趣。他的《論科學與藝術》已經為人所詬病，竭盡一切修辭之能事以說服一小撮學院分子關於藝術與文學的害處——也頗耐人尋味。

在《論不平等》裡，盧梭調整了他的呈現方式。不再使用華麗辭藻，不再文以載道，而是不帶成見地推論，分析，檢驗。我們看見盧梭先討論同時代重要哲學家的觀點，以及學者所做的觀察，最後才提出自己新的解釋和新的假說。這篇《二論》完全將盧梭帶入人文科學與哲學的殿堂。

《二論》裡對當時經常被提到的假設和概念逐一檢視，這些假說和概念在哲學家和文人的小圈子裡多少都已被認真研究過——名列第一的，就是「自然」和「自然狀態」。因此《二論》裡所申論的許多觀念已經被前人提過，也就不足為奇了，盧梭討論這些思想家的觀念，然後又從中獲得啟發。但盧梭突出的地方，是他怎麼應用這些學來的觀念，怎麼將它們改頭換面，如何揭示它們真正的意義、侷限、以及隨之而來的後果。

書籍介紹

本文摘錄自《經典導讀：論盧梭《論人類不平等的起源與基礎》》，開學文化出版

作者：布雷思．巴霍芬（Blaise Bachofen）

譯者：蘇威任

你們這些冥頑者啊，你們總是不斷地埋怨自然，要知道，你們的一切痛苦，都是來自你們自身的啊。

撰寫於1754年的《論人類不平等的起源與基礎》，是應法國第戎科學院的徵文而寫，為盧梭第一本重要哲學著作。此文無論在政治觀點與思想體系上，皆僅次於《社會契約論》，也可直接視為其緒論。在這篇論文中，盧梭指出，社會發展與進步的同時，驅使了人類與原始的良善漸行漸遠，而私有制的產生即是造成人類真正不平等及其後果的關鍵環節。

作者忠實地解析《論人類不平等的起源與基礎》的四個部份：獻詞、序言和主文的兩部份，各自扮演了何種重要角色，以及蒐集了同時期的參賽作品，《論不平等》如何有別於當時的自然法學派，而成為該書的特殊性。藉由本書的引導，我們將一窺盧梭如何一邊檢視人跟自然的關係，一邊製作出一部人的歷史。

Photo Credit: 開學文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航