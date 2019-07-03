農曆七月「中元普度」供桌上的菜色，有什麼學問？

文：Kaiting

基隆早期是一個移民社會，基隆中元祭的由來最常見的說法，是清代咸豐初年發生於基隆魴頂的大型漳泉械鬥，造成無數死傷後有志之士建老大公廟，但基隆除了移民社會的眾多死傷外，還因為天災地形等發生過無數次的海難、礦坑災難，歷史上多次的戰爭，如清法戰爭、乙未戰爭等等，都為基隆帶來許多死傷苦難，為了安撫這些死難的孤魂野鬼，所以基隆人特別重視中元祭與普度。

普度當天，基隆各地都會有普度的儀式，可以分為公普、廟普、私普與家普，最知名的就是擺在主普壇前的公普三連桌（金松宴），主普壇的位子也有變過，遷到中正公園來也是快45年前的事了。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

農曆7月15的普度當天也是地官大帝的生日，為了區別給地官大帝的生日宴跟好兄弟的飯菜，好兄弟們的飯菜上插著香。基隆的普度充滿對這些孤魂的想像，為了滿足不同的孤魂，三連桌分為葷食桌、素食桌跟西洋食桌。

走進普度場時，最先可以看見的是慶賀地官大帝的供品，可以看到有壽桃、麵線、鮮花、素果還有素菜十二碗，而接著看到的是讓好兄弟吃飯前可以梳洗、打扮一番的器物桌，處處展現陽間人們對死去的人充滿人情的照顧與想像，器物桌上會擺了盛清水的臉盆、漱口杯跟牙刷、牙膏、毛巾跟香皂讓好兄弟梳洗，為了死去的女性們，還會準備紅花跟澎粉讓女性好兄弟可以打扮一下，也有準備了香菸給有抽菸的好兄弟，種種器物，都透著世間人們對死者體貼入微的同理心想像。

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三連桌上的供桌食，從頭到尾可以看到從平民到帝王的豐富菜色，種種精美象徵山珍海味的看生，更是讓人嘖嘖稱奇的米雕藝術創作，西式連桌除了各種三珍海味外，還會有蛋糕船跟蛋糕城堡等十四道大菜；葷食連桌則有五牲雕、葷漢食盤、飛禽米雕、葷九龍碟等十五道菜；素食桌也絕不馬虎；素五牲禮、素山獸雕到水果籃、小看生共12道菜。

在普度桌上，可以看到種種的象徵，比如象徵山珍海味精華的「薑」（山珍）跟「鹽」（海味），還有依照華人飲食習慣的最後一道菜——「空心菜湯」，一般普度會用燙的半生不熟的半生菜，大多是使用空心菜，連根帶葉的放在好兄弟前來的路上，或者沐浴亭（洗臉水盆）旁，半生不熟的菜，強調了人與鬼的疏離關係（和好兄弟的關係既疏又親），又暗示著希望好兄弟吃完可以速速離去，我們雖然誠心招待，但是又無心留你。

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無論是什麼鬼，本地人或是外國人，只要是你曾經在基隆的歷史上曾被記憶，基隆人都在三連桌上沒有遺漏的招待了你，留心那些小小的細節，桌底下還擺了麻油雞湯，給那些在過去時代地位較低的女性（尤其是難產去世的婦女），留了一碗補湯，什麼是那些死去的好兄弟回到陽間最想吃的、最需要的，基隆人世世代代皆謹記這份照顧的溫暖心意，這塊土地上的人情之美盡在於此。

普度，對基隆這塊充滿歷史與死難傷亡的歷史記憶土地來說，不僅僅是一個空虛的科儀，而是世代的基隆人對這些好兄弟的唔甘、不忍心，一份情意，那些苦難的、悲傷的，我們，從未遺忘。

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本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航