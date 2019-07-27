【填志願十年後爆炸徵稿】牙醫系「進可攻退可守」，但高中時的我真的確定自己要什麼嗎？

文：蔡孟芸

最近到了職場上的交叉口，多年前的茫然感又湧上心頭。仔細回想一路的奮鬥，且快樂且悲傷，我的小宇宙在填志願的十年後爆炸。

我的興趣 vs. 我的目標

我曾經很喜歡寫文章，特別是小說，寫起來特別紓壓，總覺得當上小說的人物，就可以浪漫絢爛。而從國小到高中，我都被學校訓練為語文競賽中即席演講的選手，那時我很享受在眾人面前侃侃而談的成就感。這樣看下來，也許先天喜好加上後天努力，我可能有機會成為一位作家或新聞工作者。

然而我在課業表現上，在數理和生物有更大的優勢，加上身邊長輩的推波助瀾，高中也是唸了數理班。在大學學測成績出來後，選填的志願也都是不同學校的牙醫系和醫學系。看到這裡你也許想：說了那麼多，你的喜好在哪裡？

曾經有個前輩跟我說，如果你未來的職業可以有餘裕兼顧你的興趣，那真的是很幸福的事！這是我當時的目標，所以在不確定感下，選填了我以為的「進可攻退可守」科系。

十年前大學推甄申請還沒像現今這般蓬勃，沒有太多資料可以準備下，感謝我的誠懇與努力被師長賞識，幸運地上榜了三所醫學系和兩所牙醫系。最後我選擇了當初很憧憬的一所牙醫系就讀，心懷感恩地走到現在，回首過去歲月，風雨足跡歷歷在目，每一個決定都影響了現在的我。

我學故我在

在資訊爆炸和觀點開放的時代，求職對大多數人並非百分百吻合大學所學，有些人進一步在碩士班跨領域，亦或是直接在職場上邊做邊學。而反觀我選填的志願，似乎一旦走上這條路，我就得義無反顧的完成這趟旅程。是不是沒得反悔？高中生的我真的確定我要的是什麼嗎？

牙醫系的養成教育很長，從大學時期就緊鑼密鼓地，從知識與實作方面，培養我們成為一位能獨當一面的醫者。雖說畢業後大多人從事牙醫這個職業，但身邊仍有滿溢才華的同儕有各自精彩的發展。有人修習了不同領域的學位，有人平日就經營他的興趣甚至成為副業，當然也有人離開原系所去追求他的合適之處。

對高中生來說，選填這個志願，想法可能有：不排斥，覺得工作穩定且可以幫助社會，甚至是跟我當初想像將來有餘裕可以兼顧興趣。從上述的說明看來，高中畢業的選填充滿不確定，但即使沒有一百分的把握，也是有機會成為一個專職牙醫師，或在系上教學的教員，或把牙醫師當副業的其他領域佼佼者，甚至從新尋找自我定位而轉系或轉職。當然，不論是哪條路，燃燒青春是必要的。至於後不後悔？生活中不願再經歷的大小事那麼多，就把你的條件當作生命中的小幸運，努力下去吧！

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十年轉變，幾分之幾？

進入職場將屆五年的現在，跟我選填志願時的期待有差別嗎？

有賴系上老師的提拔，讓我畢業後可以待在原本的醫院進行一般牙科的訓練，而後又幸運地選上了齒顎矯正次專科的住院醫師。不諱言的，工作並不輕鬆，準備報告，唸paper和門診作業，消耗的肝指數也沒在客氣。

偶有時間，還是會提筆寫寫文章，不過隨著年紀的增長，想像力卻有些磨耗，文字也不夠成熟溫潤。高中時期投稿得了一些區域性學生組的文學獎，之後卻難有佳作。到了大學或職場後，其實有許多機會上台磨練，雖大多是報告性質，但合併上專業領域和外文需求，相對於身邊同儕，口條也不算特別俐落。才華不足加上學習緩慢，曾經以為喜歡的事情，表現得一般般。

選填志願後，十年過去了，現在的生活和當初的期待，細細忖度是沒有相符。但若再重來一次，我還是會有一樣的選擇。應該是說，隨著時間我的「期待」也跟著轉變，能有穩定的生活是多麼令人珍惜，有一技之長更是深深地感恩師長和學校資源的恩惠。

從選擇了這條路後，就一直沒有離開這個教育我的學校。即將從醫院巨塔的保護下走入診所生活，不安感默默地湧現。我仍對未來抱有期待，就像是十年前那個雙眸閃閃發光的我！期許自己像過去一樣，愛我所選，奮力向前，也勉勵自己，不要忘記追求屬於我的小確幸。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航