《健康掃除力》：為什麼梅雨季最好不要用「掃地機器人」？

文：松本忠男

有沒有想過，你平常在做的掃除，真的讓家裡變乾淨嗎？其實愈是認真打掃，反而愈是會在不經意中弄髒房間、提高染病的風險。現在很受歡迎的掃地機器人、吸力強勁的吸塵器、超強去汙洗潔劑等都有讓人意想不到的陷阱。

掃地機器人的三個缺點

2000年代初，掃地機器人「Roomba」首次從美國來到日本。自此之後，人氣不墜，到2016年10月，在國內累積的銷售台數已突破200萬台。

尤其是對居住都會區的雙薪家庭，以這個「Roomba」為首的掃地機器人，已被家庭視為是非常珍貴的寶物。原因是，若是在公寓等相較之下台階較少的住宅，只要按一個按鈕，或是外出時只要用手機操作，搭載有AI（人工智慧）的掃地機器人就會移動到家中所有房間打掃地板，在家中主人回來時，還能自動回到充電器處，有著如夢幻般的方便性。

掃地機器人雖然非常方便又聰明，其實卻有個致命的缺點。也就是以下三點：

排氣口靠近地面，所以自己的排氣會揚起地上的灰塵。 無法吸起附有濕氣以及靜電的灰塵。 許多機種無法吸起房間角落的灰塵。

最大的問題就是所有吸塵器會有的宿命──排氣。

尤其是掃地機器人，它強力的排氣是位在接近地面之處，會往上吐出，所以會周圍的氣流會隨之大亂，反而導致灰塵揚起。誠如我在一開頭就提到的，家中灰塵裡含有許多病毒與細菌。若吸入這灰塵，會對人體造成不良影響。

此外，掃地機器人拖著灰塵的髒汙，在房間中的地板上經常可見沾有絲縷灰塵。這就是因為車輪、滾輪輾過吸了地板濕氣的灰塵拖著走所導致。這就同於在打掃時散播了疾病根源。

在濕氣多的梅雨季，最好不要讓掃地機器人出場會是比較明智的。

那麼，該怎麼使用掃地機器人呢？

首先只要在早上出門時按下開關，回家時，在一定程度上，就能清除灰塵，但是掃地機器人揚起的灰塵，卻會再度落於地板。

所以，經過一個晚上的隔天清晨，要用平板拖把清除灰塵，做「收尾打掃」，請將此設定為一組打掃工序。重點在於，收尾打掃要在隔天早上進行，而非掃地機器人運作當日。

因為從傍晚到晚上，家中只要有人走動，地板上的灰塵就會不斷揚起，像是被驅趕移動至房間角落般。而灰塵完全落在地板上，集中到房間角落的隔天一早，就可以用平板拖把輕輕除去。收尾打掃只要打掃角落就好，效率非常好。

不要只依賴自動化機器，只要加入一個作業，打掃的品質就會大為提升，就能減低因灰塵導致生病的風險。使用掃地機器人與平板拖把，以有效率又能減少灰塵量的打掃為目標吧！

選擇與使用吸塵器的方法

另一方面，一般的吸塵器又如何呢？

吸塵器的宿命就是一旦吸入垃圾，就一定要有相應的「排氣」。若放著它一直吸，本體就會因空氣塞得鼓鼓的而破裂。因著這個排氣，本該是吸灰塵的吸塵器就會引起氣流，打掃時就會將身旁的灰塵揚起至空氣中。

實際上，請託評價分析灰塵動向的csc-biz股份有限公司進行實驗時，得出的結果是，吸塵器排氣所揚起的灰塵，會在房間中持續漂浮超過20分鐘。而諷刺的是，愈是吸力高、能吸很多灰塵的吸塵器，排氣量愈多，因此這方面的傾向就更強烈。

那麼，該怎麼辦呢？

重點在於，選擇吸塵器的方法。如果想要把揚起灰塵的程度抑制在最低限度，想預防灰塵所導致的感染病，建議要滿足以下兩點，而非著重於排氣的乾淨度與吸力。

排氣口位置較高。 無線。

若排氣口的位置接近地面，就會導致揚起地板的灰塵。比起排氣口與地面距離較近的臥式型，較建議使用排氣口位在把手的直立式。

而且盡可能使用無線的。移動吸塵器時，移動的電線會揚起地板的灰塵，所以盡量選擇沒有電線的吧。

當然，吸塵器的排氣乾淨也很重要。若細菌以及病毒就這樣直接通過從排氣口出去了，用吸塵器打掃就一點意義也沒有了。請選擇吸塵器內濾網可以確實補抓住微粒子的產品。

不過，諾羅病毒是例外。諾羅病毒的粒子非常小，不論是多高性能的濾網都能穿過。證據就是某間飯店，在用吸塵器吸入諾羅病毒患者乾燥後的嘔吐物乾燥後，病毒就從排氣處擴散了。

而且，吸力也很重要。能吸入因濕氣或靜電而附著在地板垃圾的吸力是最理想的。

要找到能完全滿足這些重點的吸塵器或許頗為困難，但下回在買新吸塵器時，請務必做為參考。

還有，使用吸塵器的方法也有重點。以1公尺花上約5～6秒的時間推動吸塵器的前端，用一定的速度緩慢移動，這樣就能減少揚起的灰塵。若用力、快速移動，不僅會揚起地板的灰塵，也從沾黏在地板的垃圾上頭通過，無法確實吸起。此外，推拉的速度凌亂不整齊，前端會浮起翹起，就無法有效率地吸起灰塵。

就像這樣，使用吸塵器時留意排氣，藉由緩慢、正確地移動吸塵器，來防止含有病毒與細菌的灰塵擴散吧。

預防疾病這樣做！



掃地機器人於沒人在家時運作，隔天一早，只要用平板拖把靜靜地打掃房間角落，就能有效回收成為感染源的灰塵。

書籍介紹

《健康掃除力：醫療級專家教你30個不生病的居家清潔妙方！》，時報文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：松本忠男

譯者：楊鈺儀

別讓錯誤的打掃方式，危害你的身體健康！

你需要的是正確的居家清潔觀念：如何杜絕流感、諾羅病毒的傳染；要怎麼隔絕花粉、塵螨、黴菌、PM2.5、過敏原……etc.

醫療級打掃清潔專家&專業醫師，連手打造──預防疾病，隔絕病原、感染源，重點式．省時．省力「高效清掃」！

「身為一位小兒過敏科醫師，經常衞教我們的家屬要注意清潔與打掃，但看過本書之後才知道居家的清掃也可以如此的專業！也希望透過此書可以帶給大家一些分區預防疾病的打掃概念，並減輕過敏疾病的急性發作。」──亞東醫院小兒部一般兒科主任陳家駿

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航