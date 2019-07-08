《營養師的減醣生活提案》：你也是無飯不歡、熱愛精緻澱粉的人嗎？

文：趙函穎

無飯麵不歡肥胖型：天生「飯桶」，熱愛精緻澱粉

小檔案：23歲的軟體工程師，從小就是個「飯桶」，一口氣扒光2～3碗白飯，對他來說根本是習以為常。但自從開始工作後，天天吃便當加飯，配手搖飲，再加上活動量不足，原先身型就魁梧的他，短短一年內就胖了10公斤，甚至有糖尿病前期的問題。

23歲的俊凱（化名）是一名軟體工程師，從小就是個「飯桶」，三餐都要吃白飯才有飽足感，一餐一口氣扒光2～3碗白飯，對他來說根本是習以為常。但自從開始工作後，因為工時長，懶得出門，天天午餐跟著同事訂炸雞腿、炸排骨便當，而且每次都要加飯才滿足。

立刻執行減醣飲食，挽救糖尿病前期病症

除了習慣吃油炸的便當主菜，俊凱飯後更習慣來一杯含糖手搖飲料，晚餐下班太晚，常常以方便的炒飯、燴飯裹腹，這樣的飲食習慣，再加上活動量不足，讓原先身型就相當魁梧的他，短短一年內胖了10公斤。本來俊凱完全不在意，直到最近一次公司例行健康檢查，發現他的血糖超出標準值，複檢被醫師診斷有糖尿病前期的代謝症候群問題。

這讓有糖尿病家族史的俊凱嚇得差點說不出話來，來到門診做營養諮詢時，他說：「營養師，再辛苦都沒關係，請你告訴我要怎麼樣做，才能不變成糖尿病病友？」原來俊凱的爺爺、伯父都有糖尿病的問題，俊凱從小就常看他們打胰島素，打得很辛苦，皮膚甚至都潰爛了。再加上，爺爺更是因為糖尿病需要洗腎，這些長輩們的經驗，終於讓他對自己的健康有所警覺。

所以我建議他，逆轉糖尿病前期，飲食可從減醣瘦身開始！瘦下來可以避免高血糖、高血壓和高血脂的三高危機，先從戒掉每天一杯含糖手搖飲料開始，改成喝無糖的茶類。如果午餐不方便外出，訂便當的時候選非油炸的主食，多選一些白肉魚，飯量也先減到一般人的正常份量來改善。

晚餐的部分，可以試著在將白飯換成地瓜、南瓜、玉米等，和白飯相比GI值（升糖指數）較低的根莖類食材。每餐都要吃到兩到三份蔬菜（一份差不多一個拳頭大）都有幫助穩定、控制血糖的好處。

用花椰菜飯取代白飯，含醣量－80％！

一週後當俊凱再次回診的時候，就瘦了1.5公斤。不過，他說因為吃不習慣地瓜、南瓜這些口味偏甜的食物，再加上沒吃飯和麵，所以每天都很餓，有沒有什麼替代的選擇？在評估俊凱的飲食習慣後，我推薦他晚餐換成吃「花椰菜飯」。

還記得我說出花椰菜飯幾個字的時候，俊凱一連茫然，忍不住問：「什麼是花椰菜飯？」其實花椰菜飯，就是把白花椰菜切碎取代白飯。因為白花椰菜的顏色和煮熟後的口感與白飯很像，膳食纖維量是白飯的2倍，含醣量卻只有白飯的6％，能增加飽足感，並解決排便不順，很適合想瘦身，或控制血糖的人吃。

俊凱回家之後真的很認真，請他的家人在晚餐的時候幫他製作花椰菜飯，他說不僅僅只有他吃，全家人也都一起分享，在嘗試花椰菜蛋炒飯後，排便順暢了很多，而且口感跟市售蛋炒飯很相近，也滿足他想吃白飯的需求，於是我建議他繼續努力。

過了1個月，俊凱體重就減輕了將近3公斤，體能也變好許多，他說他連中午也不用依賴白飯了，反而會很想吃蔬菜，因為排便順暢的感覺真的很好，也成功擺脫飯桶的封號。再過2個月後，俊凱興奮地表示，前些日子到醫院複診，已確定血糖跟糖化血色素的數值恢復標準，而體重又減少了3公斤。他會繼續維持，不讓自己走上跟爺爺、伯父一樣的路！

穎養師的快瘦教室

瘦身重點：

改喝無糖飲料，手搖飲料改喝無糖的茶飲。

便當主食選擇非油炸類，最好是白肉魚，每餐吃兩份青菜。（一份1個拳頭大）

晚餐主食以地瓜、南瓜和玉米等取代飯，若吃不慣，可用花椰菜飯取代白米飯。

成果：3個月內瘦下6公斤，血糖恢復正常值；排便順暢。

相關書摘 ►《營養師的減醣生活提案》：明明已經精算熱量，為什麼還便祕、越減越肥？

書籍介紹

《營養師的減醣生活提案：獨家限醣5階段ｘ8大肥胖案例破解ｘ50道減醣家常菜，打造不失敗的瘦身計畫》，幸福出版

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作者：趙函穎

減醣、低醣、生酮飲食是最近這兩年的健康和健身／瘦身關鍵字，目前也有不少關於減醣的食譜，其中建議讀者們的減醣／低醣飲食步驟，大多是「一開始就控制在一餐20g、一天60g以內」。

每個人適應減醣的程度不一樣，營養師精確分析各種「難瘦」原因。

但是，亞洲人原本的飲食習慣，就是澱粉（碳水化合物）占飲食的50~60％，要立刻開始降低醣質攝取原本就不容易，同時，每個人的身體對於減醣的適應度也不同，並非人人都能直接轉換為一天只攝取60g的醣質。

最重要的是，羅馬並非一天造成，因錯誤的飲食和生活習慣，導致肥胖問題，直接從「重口味、多澱粉、宵夜」等型態，突然改變為一天只能攝取60g醣質，很難堅持下去的案例大有人在，更有因此對自己失去信心，在抱著「減醣飲食太難了！」的挫折感下，持續著隱藏三高、糖尿病危機的飲食方式。

透過營養師的專業分析，書中將列出不同的體質運用低醣飲食達到健康瘦身、營養充足均衡、吃得飽不挨餓的方法。除了針對各種飲食習慣和體質的對症瘦身提案，還有專為以飯麵為主食的亞洲人設計「減醣5階段」，從調整現有飲食習慣開始，一步步邁向減醣燃脂的全新健康生活。

Photo Credit：幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航