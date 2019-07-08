《營養師的減醣生活提案》：明明已經精算熱量，為什麼還便祕、越減越肥？

文：趙函穎

節食便秘型肥胖：減肥精算熱量，卻便祕、越減越肥

小檔案：25歲的空姐，從大學時期就精算熱量維持身材。平常刻意節食，把每日應攝取熱量用在薯條、滷肉飯、米糕，還有麵包、蛋糕、甜甜圈等精緻澱粉上。但是卻一直有便祕的困擾，最長曾經快連續一個禮拜都沒有大便，需要靠浣腸幫忙，才能順利排便。

25歲的秀如（化名）為了維持好身材，從大學時期就熱愛卡路里減肥法。平常刻意節食、精算食物熱量，就是為了可以吃到偏愛的薯條、滷肉飯、肉粽、米糕，還有麵包、蛋糕、甜甜圈等由精緻澱粉及高油脂組成的食物。

飲食不均衡，吃錯食物，越減越肥！

求學時這樣吃都沒什麼問題，但自從秀如大學畢業、順利考上空姐後，常飛過夜班、長班，需要調時差，身體代謝力大不如前。加上空姐圈的前輩制度嚴格，各成一派小圈圈，常讓她倍感壓力，常需要靠大吃喜歡的食物紓壓。

在長期蔬果攝取不足下，秀如一直有便祕的困擾，幾乎快連續一個禮拜都沒有排便，需要靠浣腸才能順利。秀如尷尬的說：「每次飛過夜班、長班，別人行李是騰出空間帶各種保養品、彩妝品，我是要帶好浣腸出門，才能安心。」用浣腸時還要和同房室友溝通，她需要長時間用洗手間，常讓她膽戰心驚又自卑，就怕被人發現。

除了便祕問題讓她感到頭痛之外，這一年更明顯感受到，就算精算吃下肚食物的熱量，小腹卻越來越凸出，讓愛美的秀如難以忍受。

「天啊，營養師你知道嗎？我拍照時都要深吸一口氣，肚子才不會跑出來，就算節食，效果也有限，該怎麼辦！」聽完秀如的問題，我要她趕快放棄過去錯誤的節食算熱量減肥法！如果沒有從均衡飲食的角度出發，每天吃不夠，營養攝取不均衡，不但不會變瘦，脂肪代謝也會越來越差，反而越減越胖。

適度減醣，配合增加蔬果攝取量，改善嚴重便秘！

再加上，秀如熱愛高GI（升糖指數）值的精緻澱粉，這些食物進到肚子裡，很容易就會轉變成脂肪，堆積在體內。所以我建議她，試著把麵包、滷肉飯等精緻澱粉，換成GI值比較低、含有膳食纖維的燕麥、山藥和地瓜替代，飲食適度減醣。每天更要吃到6個拳頭份量的蔬菜，和2個拳頭份量的水果，維持腸道健康。

不過，考量新鮮蔬果不能帶上飛機，還有空姐工時長，人在異地不方便補充蔬果。所以我推薦秀如，如果有過夜班、長班的出勤需求，吃不到蔬菜、水果的情況，可以改成乾燥的海帶芽杯湯登機，海帶芽沖熱水就會膨脹，也能補充到膳食纖維。再配合適度飲水，促進腸道蠕動，自然有利改善便祕問題。

平時均衡飲食，每周一天「放縱美食日」也OK

在嘗試2週後，秀如再次回診。「營養師你真的解決了我困擾已久的問題，我最近順暢很多，大概1∼2天就可以成功上一次廁所，終於可以告別浣腸人生了！」她興奮的神情，讓我也為她感到開心。

但緊接著秀如，卻支支吾吾的說：「嗯⋯⋯那個，營養師⋯⋯那我以後還可以吃滷肉飯、米糕之類的食物嗎？」聽到秀如的疑問，實在讓我忍不住一笑，「說出來你可能不相信，雖然我是營養師，但我還是會吃速食店的雞塊和鹽酥雞喔！」

秀如聽到我這麼一說，立刻滿臉的不可置信。其實只要有基本的正確飲食觀念，偶爾放縱一下沒關係。我很推薦，每個禮拜讓自己有1天的「美食日」時間，吃些自己想吃，但是屬於違禁品的食物，反而還能避免減重停滯期發生。

聽到這樣的說法，也讓秀如鬆了一口氣。於是在多次面對面諮商，以及配合她的工作需要搭配線上視訊或語音方式，持續進行瘦身諮詢，2個月後，秀如不但便祕問題得到改善，就連膚質、氣色都好了很多。體重更減少了將近6公斤，小腹變得平坦緊實，讓一向愛美的她重新找回自信。

穎養師的快瘦教室

瘦身重點：

用低GI、高膳食纖維的燕麥、山藥和地瓜，取代薯條、麵包和滷肉飯，適度減醣。

每天吃到6個拳頭份量的蔬菜＋2個拳頭份量的水果，維持腸道健康。

不方便吃新鮮蔬果，可以用乾燥海帶芽杯湯代替。

周間均衡飲食，每周一日放縱美食日，滿足口慾，避免減重停滯期。

成果：2個月內瘦下近6公斤，便秘問題完全改善；小腹平坦，膚質改善，氣色變好！

相關書摘 ►《營養師的減醣生活提案》：你也是無飯不歡、熱愛精緻澱粉的人嗎？

書籍介紹

《營養師的減醣生活提案：獨家限醣5階段ｘ8大肥胖案例破解ｘ50道減醣家常菜，打造不失敗的瘦身計畫》，幸福出版

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作者：趙函穎

減醣、低醣、生酮飲食是最近這兩年的健康和健身／瘦身關鍵字，目前也有不少關於減醣的食譜，其中建議讀者們的減醣／低醣飲食步驟，大多是「一開始就控制在一餐20g、一天60g以內」。

每個人適應減醣的程度不一樣，營養師精確分析各種「難瘦」原因。

但是，亞洲人原本的飲食習慣，就是澱粉（碳水化合物）占飲食的50~60%，要立刻開始降低醣質攝取原本就不容易，同時，每個人的身體對於減醣的適應度也不同，並非人人都能直接轉換為一天只攝取60g的醣質。

最重要的是，羅馬並非一天造成，因錯誤的飲食和生活習慣，導致肥胖問題，直接從「重口味、多澱粉、宵夜」等型態，突然改變為一天只能攝取60g醣質，很難堅持下去的案例大有人在，更有因此對自己失去信心，在抱著「減醣飲食太難了！」的挫折感下，持續著隱藏三高、糖尿病危機的飲食方式。

透過營養師的專業分析，書中將列出不同的體質運用低醣飲食達到健康瘦身、營養充足均衡、吃得飽不挨餓的方法。除了針對各種飲食習慣和體質的對症瘦身提案，還有專為以飯麵為主食的亞洲人設計「減醣5階段」，從調整現有飲食習慣開始，一步步邁向減醣燃脂的全新健康生活。

Photo Credit：幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航