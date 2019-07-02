長榮罷工第13日：馬拉松討論11小時「不秋後算帳」，協商仍破局

長榮航空勞資今（2）日再度進行團協協商，協商前工會表示，希望就6項訴求簽訂團體協約，另外針對每名合法參與罷工的會員，堅持公司不給予任何秋後算帳的懲罰，勞動部次長劉士豪多次溝通斡旋，雙方仍對細節僵持不下，經過11小時，在晚間約8時，雙方針對修正後的訴求及工會主張的不秋後算帳條款得到初步共識，但協商仍破局，將繼續罷工。

工會表示，今天主要討論27名參與罷工的會員遭記曠職懲處，以及長榮航空公司日前公告取消參與罷工的空服員原本應有勞動條件的議題。在曠職懲處部分，協商後確認將「曠職」暫改爲「空班」，並由勞資雙方共同推出公正第三方，組成調查小組就本案件進行調查，以作後續處理。

空服員工會主張全體回復至罷工前狀態，甚至提出讓全體會員先回復原本狀態，全體理監事願意讓長榮航空依據公告處理，再交由勞動部裁決委員會處理，無奈長榮航空並未接受，提出漸進式恢復之方向，但尚未有具體內容和恢復期限，實施方式和期程等細節相關討論將延續至下次會議再討論。

劉士豪說明，雙方在此次協商展現解決爭議的誠意，不過還有些細節還需要時間討論。勞動部也呼籲雙方，保持像今天一樣良好氣氛，儘速安排下次協商。

（中央社）桃園市空服員職業工會6月20日下午4時起發動長榮空服員罷工，工會會員6月29日投票通過贊同新的團體協約方案，6月30日晚間與長榮進行勞資協議時卻因談不攏「秋後算帳」條款而觸礁，雙方今天進行2次協商，勞動部等主管機關也參與。

工會協商前表示，第2次的團體協約協商會議，盼長榮航空拿出善意，跟工會做友善有效的溝通，將6項有共識的訴求簽訂團體協約，工會也願意針對《團體協約法》第23條「和平協議」做出善意回應，並希望長榮能針對工會的第1項訴求、不秋後算帳的部分，給予具體正式回覆。

針對不秋後算帳條款部分，工會提出：

1. 參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態。

2. 會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主，公司要同意開放GPM（group meeting）工會宣傳時間，每場30分鐘。

3. 公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償。

4. 公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序。

5. 兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務。

工會強調，針對每一名合法參與罷工的會員，堅持公司要保障他們在未來職涯中，不給予任何秋後算帳的懲罰。

然而長榮航空之前曾表示，尊重空服員的罷工權，但罔顧乘客權益，擅離職守，嚴重違反公司規定的空服員將會進行調查，若查證屬實將會予以懲處，長榮重申，對此類嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為，公司絕不寬貸。

勞動部次長劉士豪受訪時則說，希望勞資雙方秉持把團體協商部分以大方向、大原則，來做最大的共識。

協商中長榮持續公布取消航班、招募新空服員並取消員工福利

今天的第2次協商，協商採閉門會議方式進行，上午10時20分一度中場休息超過3個小時，下午又再次各自帶開討論將近5小時，工會副秘書長周聖凱受訪時表示，工會本來希望今天可以達成共識，對案跟上次一樣，長榮公司是希望比照之前機師工會版本，但機師工會版本合乎法規而已，沒有更多前進，跟工會希望的有落差。

不過綜合《ETtoday》和《聯合報》報導，在協商中，原本長榮公司官網取消航班的日程僅公布至7月12日，下午欄位拉長至7月21日。

另外長榮公司也在今天於官網公告將「招募空服員」，但內容僅說明「本籍培訓空服員招募將於近日啟動」並無招募細節，由於長榮總經理孫嘉明日前在曾股東會後宣布招募新空服員的計畫，且將首次招募男空服員，更直言招考時會把空服員特殊工作性質披露清楚，覺得不適合的就不該來，不要進來才說被騙。

工會今天也揭露，長榮航空官網上已悄悄移除空服員等優待機票的相關福利公告，長榮公司表示，目前包括機師、空服、地勤的員工優待機票都會先暫停，待罷工結束再視情況恢復。也讓外界質疑是長榮這幾天的密集作為，否意在反制罷工。

工會凱道辦晚會，家長、律師團、學者專家千人力挺

工會今天也進行「一起陪長榮空服罷工快閃活動」，下午4時開始，空服員在西門町、公館、師大、信義威秀等地在路上邀請民眾合照並宣傳罷工理念，工會會員代表林銥覲指出，長榮空服員罷工是台灣勞資關係的縮影，希望藉此喚起社會大眾對台灣勞資關係的關注，工會今晚7時也在凱道舉辦「一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike聲援之夜」，有近2000人到場在雨中相挺。

空服員家屬陸續上台發言，其中一名空服員媽媽說，「她們（空服員）不是公主，我一開始是反對罷工，但是看到電視現場，副總、地勤那樣辱罵空服員，我的心都碎了，從那一刻起，我就支持罷工，大家都看到她們光鮮亮麗的一面，她們是合法罷工，我們應該支持」。

另外還有李宣毅、胡博硯等20多名律師身穿律師袍到場相挺，網路上參與連署的也超過100人，另外包括《血觀音》導演楊雅喆、台北市議員邱威傑（呱吉）、時代力量黨主席邱顯智、前國策顧問郝明義、前環保署副署長詹順貴、知名球評石明謹等也都到場，表達對空服員罷工的支持。

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核稿編輯：羊正鈺