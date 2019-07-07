蒙古的「紅色英雄」：烏蘭巴托的風情與風險

烏蘭巴托為蒙古國的首善之都，其意為「紅色英雄」，隱含蒙古曾為社會主義國家的過往。面積則約為4700平方公里，約莫台北市加上基隆市、汐止區大小，同時也是台北市的姊妹市。人口達145萬人，已佔全國僅320萬人的蒙古之45％，成為蒙古唯一的都會區與政治、經濟與文化中心，觀光景點密集，旅遊資源豐富。

風情萬種的蒙古首都

我們一行人浩浩蕩蕩地展開首都之旅，首站便是國家宮（蒙古中央政府機關所在地）前的成吉思汗廣場，為蒙古那達慕或慶典的集會地，蒙古地標之一。

廣場上以蘇赫巴托的騎馬英姿紀念碑為中心，北靠國家宮處還設置成吉思汗雕像，旁有木華黎、博爾朮騎兵護衛，外側則由窩闊台與忽必烈之黃金家族鎮守。廣場是烏蘭巴托的中心，幾次晨間散步走訪時，都有活動帳篷與人群，四周道路也常是車水馬龍。

廣場旁為蒙古國家博物館，原稱蒙古革命博物館，後擴大升格成為國家博物館，但蒙古歷史仍為主軸，展出自新石器時代迄今的蒙古歷史文物，共分九大展廳，鉅細靡遺地介紹蒙古高原上的各朝代歷史、遺跡，及居於其間的遊牧民族文物與生活，並且擁有鎮館之寶——突厥黃金皇冠。整體典藏文物更極為豐富，如介紹蒙古各民族的男女傳統服飾，且國內外遊客眾多。

蘇赫巴托紀念碑｜Photo credit:高紹沖提供

嚴格來說，由於宗教差異，蒙古僅有蒙古族與哈薩克族兩個民族，其他諸如布里亞特人等都歸入蒙古族，但即便同屬蒙古族，佔主體的喀爾喀人與布里亞特人等族群衣著服飾仍有差別，館內皆有紛呈。

此外歷史景點還有博格德汗宮博物館，博格德汗即為第八世哲卜尊丹巴，乃藏傳佛教格魯派於大約今蒙古國地域最高宗教領袖，同時因蒙古虔誠信仰藏傳佛教，極孚人望。辛亥革命後，清朝傾頹之際，在蒙古王公擁戴下，獨立建國，成立政教合一的「大蒙古國」，博格德汗成為蒙古末代大汗。

該博物館便是以其迄今僅存的冬宮改建而成。建築融合蒙藏與中式風格，鎮館之寶則是華貴無比的「綠度母」佛像，比較特別的是哲布尊丹巴喜愛動物，內部有許多珍禽異獸作成的標本。而博物館占地較廣，有牌樓、影壁、園林等蒙古罕見建築，想是風格獨具，許多美術系學生在此臨摹作畫。

甘丹寺則是蒙古國最大的寺廟，屬於蒙古最興盛的藏傳佛教格魯派，在蒙古人民共和國時期，曾遭遇大清洗，僧侶離散，寺廟廢除，銅佛融作砲彈，後因故才成為當時社會主義蒙古時期唯一運作的佛教寺廟，民主化後藏傳佛教在蒙古迅速復興，甘丹寺也迅速重建，成為蒙古的信仰中心。

蒙古信仰復甦的明證在於熙來攘往的男女老少，晨昏都見人潮，於甘丹寺大殿內還有後來由蒙古信眾捐獻，高達26.5公尺，鑲嵌璀璨奪目蒙古寶石的銅鑄大佛，更展現蒙古人民的財力。

甘丹寺藏傳佛教僧侶｜Photo credit:高紹沖提供

蒙古人及時行樂的消費態度

就一般秋季街上行人而言，冷冽空氣下，蒙古民眾的穿著也沒有大衣披肩，人群服飾基本上還是輕便牛仔褲造型，與台灣時下的年輕人無異，唯一堪稱蒙古風的是女性著馬靴者偏多，至於女性的妝容則改走韓風，打扮上則常見貼身洋裝與細跟高跟鞋的性感路線，蒙古女明星及廣告模特也較偏艷麗風。

國中小學生制服倒是很有歐式風格，相當整齊好看。至於蒙古傳統長袍，於成吉思汗廣場舉辦活動時及路過牧民家有見過長者換穿。總歸來說，蒙古國的服飾偏歐風，男女都穿搭有型。蒙古人無論家境如何，都力求體面，在衣著上並不吝惜，也正顯示蒙古人民的消費態度。

此外，當然不得不提蒙古草原上最知名的喀什米爾羊毛，同行好友至蒙古喀什米爾羊毛最大精品GOBI集團的工廠直營店時都買到失心瘋，連在成吉思汗國際機場離境時都不忘「補貨」。具禦寒、珍稀、吸濕、質感、百搭等特性的喀什米爾羊毛圍巾、披肩等羊毛製品同樣是蒙古爭取外匯的重要來源。

烏蘭巴托的貧富差距

就我實地走訪經驗，以烏蘭巴托的規模與繁華來看，固然不及全球大城市如紐約、東京、北京等之鋒芒畢露，但仍舊符合首都的氣派與豪華，櫛比鱗次的高樓大廈，土拉河畔的高級住宅，高檔餐廳酒吧內精雕細琢的人們，郊外的滑雪場俱樂部，在在展現屬於北國的萬種風情。

但是，烏蘭巴托市區內外的落差顯而易見，密密麻麻位居丘陵的住宅才是更多烏拉巴托市民的居所。事實上，烏蘭巴托尚有近六成民眾窩居生活條件不佳的郊區簡易蒙古包或磚房。更甚者，2016年蒙古經濟崩盤時，貧無立錐之地的家戶因蒙古冬季天寒地凍，被迫躲進危險異常的下水道避寒。

基礎建設方面，旅行恰遇蒙古滂沱大雨，道路兩旁登現積水，公車都被迫涉水而行，加上位處內陸，溫差巨大，熱漲冷縮不利公路，路況也頗為顛簸。蒙古的空中門戶成吉思汗國際機場規模也偏小，遲至2019年新烏蘭巴托國際機場才由日本三菱集團協助打造完工，今年可望正式營運。

土拉河畔｜Photo credit:高紹沖提供

投資在蒙古：富貴險中求

與此同時，作為新興市場的一員，蒙古依舊吸引投資者的目光，亞洲房地產買賣的熱潮也蔓延至蒙古首都，房地產的買賣不是不行，但建議還是以含土地的實業投資為佳，一方面既能開闢新工作機會，一方面也能創造出真正的產值。

目前台灣赴蒙古的投資渠道其一是以美金等外幣高利定存為主，銀行定存自然相當穩當，但須注意蒙古外資匯出匯入的手續與費用等問題。

其二便是遠赴蒙古首都烏蘭巴托投資房地產當房東。蒙古允許外國人置產，憑護照可購入房屋和依比例佔有的土地，購買房地產皆為已裝修房，並以實坪計價，不含公設，但外國人禁止直接購買土地，僅外國企業可購買土地使用權。

三年前我曾研究過，蒙古住宅均價每平方公尺約1300美元，烏蘭巴托市中心高級住宅每平方公尺超過3000美元，其中翟山區是烏蘭巴托最理想住宅區。外國人亦可當房東，租金以60平方公尺的房子為例，達700美元，不動產稅介於房產價值的0.6％到1％，但管理費用與其他所得稅待查。

目前台灣風行的則是採用類似「不動產證券化」的方式，投資人並非取得真實房產，而是「持份的權利」，房產所有者為蒙古國公司，由其對外租賃，再將租金收益扣除管理等相關費用依持份比例分配給投資人，數年後再將其賣出，地點方面皆為首都烏蘭巴托市中心，靠近鬧區首爾街附近，據說投資報酬率較台灣各大城市遠高上許多。

不過「魔鬼藏在細節中」，海外投資的管理費與稅費務必要細看並綜合評估入投資報酬率，且對蒙古國國情與都市經濟的發展都要掌握，加上蒙圖（MNT）匯率上下極大，匯損問題亦須注意。最後還是不得不說「富貴險中求」，海外投資當然有許多好標的，但不得不慎，並附上金管會律定警語：「投資一定有風險，海外投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航