為什麼會有「小時候可以吃，長大才過敏」的情況？

去年（2018年）12月，我受邀到一場功能醫學與腸道健康的論壇中演講。在我的演講裡，我分享了美國過敏、氣喘及免疫學會（ACAAI）在2018年11月舉辦的年會中所發表的一個研究報告，這個研究是有關美國成人食物過敏的研究。而就在2019年1月份，這個研究被刊登在全球權威醫學期刊之一的《美國醫學會雜誌》（JAMA），今天就跟各位分享這個研究報告。

這篇研究大規模地調查美國成人食物過敏的狀況──是成人，不是小孩喔，這也是這篇研究特別之處。因為小孩的過敏問題我們常聽到，而許多有關過敏的研究大多是針對小孩，針對大人食物過敏又是如此大規模的研究是比較少的。

研究中調查了四萬多名美國成人，有幾點發現我覺得很有趣：

大約有一成左右的成人是有食物過敏的狀況，也就是每十個大人就有一個有食物過敏，如果以美國成年人口來換算，大約是2600萬個成人有食物過敏。而過敏的食物當中，最常見的是帶殼海鮮，其次還有牛奶、花生、堅果、魚、蛋、小麥、黃豆等。 讓我覺得更有趣的是第二點，在這些有食物過敏的成人當中，有將近一半的人是在長大成年後才出現食物過敏的。注意，是長大之後才出現，以前小時候沒有喔！一般大家比較常聽到的小朋友的過敏，常常認為等長大之後就會慢慢「變好」，但這個研究反而告訴我們，小時候沒有，長大的確變了，但卻不是變好，反而是變不好。本來沒有過敏的，居然變成有過敏了。

其實我在門診也常看到成人因為過敏的問題來看診，很多人也是以前都沒有過敏的問題，現在才出現，這個現象就跟這個研究的結果很類似。也就是説，過敏的確是可以在成年之後才發生的。

學者對於這個現象目前還不曉得確切的原因是什麼，為什麼有些人以前小時候吃東西沒事，但長大成年之後，可能30歲、40歲、50歲甚至更老，卻反而對那樣食物過敏了？

大家應該常聽到「體質」一詞，很多人會說，過敏跟「體質」有關，或者一些很難找到明確原因的或是慢性的健康問題，我們常說「就體質嘛！」似乎大部分人也都蠻接受「體質」的說法。

「體質」的確重要，但我們更應該要知道的是，到底什麼是體質？又什麼會影響體質？我們能夠對「體質」做些什麼改變嗎？以這個研究來看，顯然，體質會變，而且可能變不好。

從功能醫學的角度及我個人的經驗，我認為，體質是很個人化的，它跟基因有關，但並不是只有基因，基因只是其中一部分，甚至只是一小部分。

許多研究告訴我們，造成慢性疾病的重要原因並不單單是基因，那什麼更重要？是後天的飲食、生活型態、腸道健康跟環境等等因素。這些因素跟你的基因交互作用累積的結果，對你的身體造成點點滴滴的改變，形塑出你現在的體質，當然，也包括健康。

如果是這樣，那就清楚多了，「體質」可以說是你的基因與後天你所經歷、所做的一切，這些零零總總在你身體上或健康上所累積下來的影響與結果。

這樣的觀點，或許可以用來解釋上述研究中，為什麼有的人在小時候吃食物沒事，長大成人後反而才出現過敏問題。因為在他生活成長的過程中，他的「體質」因為種種後天的因素而改變了。

所以，當我在門診告訴民眾「體質」的時候，並不是單純指難以改變的基因，也不是給一個心理上可以歸咎的藉口理由，然後讓你覺得跟自己無關束手無策地認為：「好吧，既然是體質，我也沒辦法改變。」

不要再以為「體質」不可變，然後就什麼疑難雜症都歸咎於它，好像自己對自己健康一點該盡的責任都沒有。事實上，是可以想辦法來形塑體質、改變體質的。既然後天的飲食、生活型態、腸道健康、環境這些因素扮演更重要的角色，那我們就可以從這些面向中，找出我們可以改變的那些點，然後改變它，讓「體質」慢慢變好。也就是說，我們後天的所作所為、所吃、所睡、所過的生活、所處的環境，是更重要的。

好了，跟各位分享這個美國成人食物過敏的研究，以及我個人對於「體質」的看法就先到這，我把它簡單整理成一張圖如下，歡迎各位下載分享。至於我們實際上可以怎麼做才能讓體質變好呢？未來我將陸續跟各位分享。想要收到我分享的健康資訊，歡迎訂閱我的YouTube頻道並留言，也歡迎到我的臉書專頁按讚、留言、分享您的經驗想法喔。

Phoro Credit：吳佳鴻醫師

本文經吳佳鴻醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航