「電子書閱讀器」為什麼可以提高閱讀效率？五個理由告訴你

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電子書議題近兩年甚囂塵上，電子書是否能取代紙本書或與其相輔相成，也總是被人討論與關注。而在各平台相繼推出電子書閱讀器後，台灣社會對於閱讀的形式，也開始有了不一樣的認識。其實，電子書帶來的改變，不僅僅是閱讀載具的不同，它還能夠間接改變你閱讀的習慣。

理由一：你可以跨平台閱讀，甚至是隨時隨地閱讀

一般人說到看書，直覺是放鬆的時間、舒適的空間，再搭配寧靜的思緒。不過，若你將閱讀視為知識量的提升，把握零碎時間顯得更加重要。

最簡單的描述，只要一聽到別人推薦一本書，立刻到平台搜尋、購入、下載，只需要1分鐘，就能完成現在想看書的願望，電子書閱讀器會提高你的執行效率、加深閱讀的需求，並不會因為書籍不在身邊而無法維持閱讀習慣。

當你隨時隨地想看書的時候，像是搭車、排隊、用餐、會議空檔、陪伴小孩，甚至是泡澡、睡前時光等，你不用在意特定的空間或是時間，只要打開隨身攜帶的裝置，不管是身旁的手機、書房的電腦，還是隨身機代的閱讀器，就可以接續閱讀，不需連網，也無需重新尋找頁數。

理由二：劃線、註記、關鍵字搜尋，有效提升閱讀品質

閱讀的「質」與「量」一直被認為同等重要，閱讀的數量可利用零碎時間來彌補，也就是上面所說的跨裝置、隨時隨地的優勢；那麼，閱讀的品質，則要透過筆記與複習來加強。

複習是被認為強化記憶力的重要方式，劃線與註記，則是整理出可被複習的內容。電子書的特點之一，就是直接在裝置上筆記，任何有興趣的內容，劃線或折頁都比紙本書方便。最重要的是，這些筆記內容還會統整到同一頁面，重新複習重點的時候更加一目了然，若能再善用搜尋功能，遇到部分篇幅想要重新閱讀，只要輸入關鍵字就能快速找到，加深複習、查找的效率，節省不少翻閱的時間，有利於閱讀心得整理、消化，甚至在其他方面的應用。

Photo Credit：樂天Kobo

理由三：用電子書閱讀器看書不傷眼，還支援14種檔案格式

一般所說的的「電子書閱讀器」，是搭載EInk電子紙顯示器，主要功能是用在閱讀電子書的裝置。

為什麼看電子書，還需要特別的閱讀裝置？最主要就是電子紙的顯示效果，閱讀起來更接近真實紙張，不會有一般3C產品的背光問題，能夠有效降低藍光造成的刺眼、視覺疲勞，閱讀上更加舒適，成為電子書閱讀器的最大賣點。

這樣的優點，再加上可支援不同的檔案格式、將外部文件匯入等功能，對於需要大量閱讀論文資料、研究資料等電子檔案內容的人來說，能成功降低長時間以平板、電腦閱讀對雙眼造成的不適。

理由四：豐富又行動化的電子書櫃，吸引眼球注意力

一個裝置儲存上千本書籍的好處，其實很容易體會。舉個例子，過去在底片相機的時代，拍照會洗成一張張相片存放在相簿，但你不會把相簿隨身攜帶，甚至不可能在外忽然想到的時候，就立即翻出來看。

但是，數位化改變了人類生活的方式，你的相片現在儲存在手機記憶卡，甚至雲端硬碟，只要是數位化的內容，都可以隨時隨地找到它、回憶它。

那麼，書籍的數位化呢？只要帶著你的手機或是閱讀器，就像是把家中的書櫃隨身搬著走，這樣的好處是閱讀的方便性增加了，可以任意選擇想看的書籍，度假時打開輕鬆的文學，想放空時就挑一本漫畫，長途旅行時，趁機惡補一點商管知識，都不會因為沒有適合的書籍而放棄閱讀的機會。

從另一層面來說，當你開始閱讀，等同你放棄滑臉書或是其他社群軟體的時間，成功移轉注意力，並且有效轉移時間來強化閱讀習慣。

理由五：兩大外部服務OverDrive與Pocket，提升你的閱讀效率

最後一點，也是最推薦的兩大功能：OverDrive與Pocket，閱讀器的兩大附加價值，成功增加閱讀的管道、提升閱讀的效率。

OverDrive是全球最大圖書館電子書供應商，提供世界各地公共圖書館的內容服務，由於隸屬於日本樂天旗下，在樂天Kobo電子書閱讀器上，也提供登入OverDrive的服務。舉例來說，台北市立圖書館的部分電子書內容是由OverDrive提供，因此你可以從閱讀器的功能鍵選擇Kobo商店，並點選TAIPEI PUBLIC LIBRARY分頁，輸入北市圖的借閱證帳號與密碼直接登入OverDrive書庫，免費享用公共圖書資源，目前約有上千本的外文書籍可供市民免費借閱並下載閱讀，對於喜愛外文小說、繪本的民眾，是一個方便又實惠的功能。

另外一個幫助提升閱讀的工具，就是Pocket雲端書籤服務。Pocket最主要的功能，就是可以橫跨裝置與瀏覽器，隨時將網路上無數豐富的文章擷取至Pocket，等到有時間的時候再繼續閱讀。

由於樂天Kobo電子書閱讀器支援Pocket服務，只需打開閱讀器、登入Pocket帳號，就可以找到原本儲存的文章，也因為閱讀器的功能主要集中於閱讀，讓你在接續閱讀的時刻並不容易受到外在干擾，更能夠重拾專注力。

哪裡有機會可以實際試用體驗？

對於想要提升閱讀效率的你，閱讀器無疑是一個改變的起點，這時候，不妨直接免費租借試用體驗。目前樂天Kobo電子書推出免費租借閱讀器兩週活動，只需負擔200元運費，就可得到樂天Kobo衝刺包，包括電子書閱讀器、KOL推薦書單、樂天Kobo電子書買3本打5折優惠券，以及購買電子書閱讀器200元起折抵券與500元購書金。活動上線後的反應熱烈，目前僅剩六吋螢幕的Clara HD可供租借，歡迎讀者點選活動網址：Kobo衝刺包，實際租借回家操作，測試看看你的閱讀習慣是否也開始改變。