從罷工學勞權：「勞動三權」是什麼？高薪者罷工有理嗎？

文：曹新南

「勞動三權」是什麼？

所謂的勞動三權，指的是團結權、協商權、爭議權，這是法律保障的勞工權利。

「團結權」，對應《工會法》；「協商權」，對應《團體協約法》；「爭議權」，對應《勞資爭議處理法》。

簡單說，個別勞工與雇主之間，權力是不對等的。舉個例子，雇主給予勞工的勞動條件，基本上勞工很難討價還價。若是勞工希望更高的工作報酬，雇主不同意，勞工要就接受原來的條件，不就離開。

所以，法律允許勞工團結起來，也就是「團結權」。透過集體的力量，一起跟雇主協商勞動條件，這樣天平的兩端比較一致。

藉此，法律保障勞工的「協商權」，大家一起跟雇主好好協商勞動條件。

但是，若雇主還是堅持怎麼辦？法律賦予勞工「爭議權」，最後的手段就是罷工，希望藉由癱瘓雇主營運，逼雇主回到雙方協商，談出一個結果來。

而若是雇主違反勞動法令，這屬於「權利事項」，這是不能罷工的，只有涉及勞動條件改變的「調整事項」，才可以罷工。

例如，雇主不給加班費，這個請上法院討，所以不准罷工；而薪水本來是25K，勞工希望30K，這樣才可以罷工。

Photo Credit: 關鍵評論網／游家權 多位律師到場聲援7月2日於凱道的「一起陪長榮空服罷工」晚會。

什麼叫「不當勞動行為」？

簡單說，就是雇主打壓工會的行為，就可能被認定為不當勞動行為。大概的項目是《工會法》第35條，包含了不利益待遇、支配介入等，還有《團體協約法》第6條的違反誠信協商原則都是。大致程序是由工會提出，由勞動部的不當勞動行為裁決委員會學者專家裁決。裁決決定後，若不服則再向法院提起訴訟。

罷工影響客戶權益可以嗎？

罷工的基本概念，本來就是要影響雇主營運，最好是把整個生產或營業癱瘓掉，這樣雇主才會妥協，願意跟勞工進行協商。

大家試想，如果一場罷工，對雇主的營運完全沒影響，雇主還會願意跟勞工談嗎？當然不會。可是客戶或旅客是否就活該倒楣？當然不該，這就回到原本商業契約的本質，若客戶因此受損，理應依合約向公司求償。

那麼公司可否向發動罷工的工會求償呢？這是不行的。根據《勞資爭議處理法》第55條第二項：「雇主不得以工會及其會員依本法所為之爭議行為所生損害為由，向其請求賠償。」

不過在此次長榮空服員罷工爭議中，我們看到很多勞資之間的攻防，確實導致的客戶權益受損，這應可考慮修法賦予雇主應有的責任。

為何對客戶交代或補償是公司的責任？這很簡單，客戶本來就是與公司簽約，而不是跟工會；而公司發生罷工爭議，顯示在之前的許多次協商中，公司就沒有處理好與工會之間的爭議，才會演變到最後的局面。

Photo Credit: 關鍵評論網／游家權 「一起陪長榮空服罷工」晚會（7月2日於凱道）。

為何罷工時勞工民刑事免責，但雇主有忍受義務？

這也是基於勞資雙方實力的不對等，當走到最後一步罷工時，基本上雙方已經撕破臉，彼此沒好話。但是公司相對的資源與權力較多，也擁有許多媒體管道，勞工相對的較難有相應的資源與發聲管道。

也因此，《勞資爭議法》第55條第三項提到：

「工會及其會員所為之爭議行為，該當刑法及其他特別刑法之構成要件，而具有正當性者，不罰。但以強暴脅迫致他人生命、身體受侵害或有受侵害之虞時，不適用之。」

我們從此次長榮航空罷工爭議，就很明顯看到這樣的媒體傾向，輿論和風向的操作，很明顯與誰擁有較多資源有關。

這裡，我們看到資方許多的反制罷工手段，在合法範圍內是應該被允許的，但是有些時候，可能會引起是否屬於不當勞動行為的爭議。

建議在之後的修法或法律解釋上，可能要更明確雙方攻防的界限。

高薪者罷工有理？

經常有人會說，罷工者的勞動條件很好啊，薪資很高啊，為何還罷工？這不是貪婪嗎？

首先，只有勞動條件比較好的勞工才罷得起來，大家對公司是有期待的，希望在公司內有所改變，所以才會向公司爭取。

若是勞動條件不好，甚至違法的企業，大家選擇的是走人，而不是很辛苦的組工會跟公司對幹。

所以，罷工絕對不是要鬥垮公司，導致兩敗俱傷。通常罷工只是希望雇主能與勞工協商的手段，大家還是期望在這家公司繼續工作。

也因為只有勞動條件好的勞工才有罷工的條件，因此，這樣的罷工事件，其實也代表了這個社會的勞動權益指標，如果這樣都失敗，其他勞工還有機會嗎？

只有這些先驅者成功，大家開始有集體勞動權益意識，勞資關係才有可能改變！

Photo Credit: 關鍵評論網／游家權 「一起陪長榮空服罷工」晚會

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本文經曹新南授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航