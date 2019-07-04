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2019/07/04, 健康
【圖輯】沒有「處女膜」只有「陰道冠」：錯誤命名誤導我們對「第一次」的想像
Photo Credit：KiraKira凱娜小棉條兒俱樂部
我們想讓你知道的是
男生們聽好了，如何知道對方是第一次性經驗？是落紅告訴你的嗎？可是你知道嗎？研究顯示，超過50％的女生第一次性經驗根本就不會落紅。
唸給你聽
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男生們聽好了，如何知道對方是第一次性經驗？是落紅告訴你的嗎？可是你知道嗎？研究顯示，超過50％的女生第一次性經驗不會落紅。
女生們聽好了，當社會氛圍仍舊使用「處女膜」如此不科學的字眼，去描述「陰道冠」這個構造，對台灣女生會有多大的影響？處女膜其實不是「膜」，它天生就是有洞的，否則妳經血每個月怎麼流出來？
長輩們聽好了，為什麼大眾總是在教導女生「第一次很重要」，而不是教導男生「女生的每一次都很重要」？
本文經KiraKira凱娜小棉條兒俱樂部授權轉載，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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