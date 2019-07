《你可以愛我嗎？》：我來看戲，我也是演員，帶著我人生的戲劇前來

文:張嘉容

《你可以愛我嗎?》要嘗試將傳統戲劇做出演化,推翻台上台下涇渭分明的界線。觀眾不再只是等著接收的被動客體;觀眾也是演員、演員也是觀眾。這將是未來新的戲劇形式,強調人與人之間的情感交換:我來看戲,我也是演員。我不是來看秀,或比炫,我帶著我人生的戲劇前來。

劇場是人與人真實相遇的場所

劇場不應該只是表演空間,它是人與人真實相遇的場所。透過劇場的儀式化,我們脫下平常的面具,脫掉與人社交的包袱,把自己給出來,讓一切平常害羞、不敢表達的發生,感受彼此的連結,一起分享共同存在的此刻。

來到劇場,不是為了去展示帥、看人家炫,而是把最真實的自我給出來,把最美好的自己貢獻出來,彼此相遇、交融、共振,把最美好的能量像水波般擴散出去,將之加強、極大化。

多媒體紀實互動劇場的藝術形式

你必須從觀眾席走上舞台,因為舞台跟觀眾席本都是「劇場」的一部分。藉著所有人共同加入演出,產生連結與互動的儀式性效果。三小時四十八個場次當中,所有的演員和觀眾一起說故事、互動、遊戲。透過精心設計的結構,安排影像、燈光、音樂、短劇、紀錄片、歌唱等元素,演員與觀眾在藝術形式間穿梭,彼此共同創造。它以戲劇為主軸,以行為藝術為表現形式。

觀眾從頭到尾全程參與,一起遊戲、一起回答問題、聽演員說故事、自己演戲、一同唱主題曲、上台自我介紹、說出自己的故事,進而在劇場中創造、遊走、展現。舞台與觀眾席的界線不復存在,台上台下融為一體。觀眾現場讀劇、舞蹈、參與肢體練習、寫下心得感想、站在麥克風前分享自己的故事,還看見自己出現在即時投影的螢幕上,突破現場視覺上障礙重重的圓形環境,真摯的情感被各個角度的參與者接收到,既是觀眾又是演員。

創作主題聚焦於社會規範下的衝突和自省

泛自閉家族的親子關係以及家長對孩子的期待,注定跟自己與原生家庭的關係不同。夾在上一代與下一代,傳統社會價值觀與孩子的病症現實之間,泛自閉家族的父母活得非常辛苦,卻也獲得許多對生活和生命的領悟。面對傳統的社會價值觀和不友善的社會環境,「你可以愛我嗎?你可以愛我的孩子嗎?」是泛自閉症家族共同的內在呼聲,期望我們的社會能尊重個別差異、欣賞生命的多元美麗,看見名與利之外的真正生命價值。

《你可以愛我嗎?》背後更大的主題,是人被家庭、被社會制度規範的衝突和自省。家庭/親子之間的張力和衝突,「如何面對期待」不只存在泛自閉家屬的身上,也存在於社會各階層家庭和個體。這個題目既是為有身心障礙的人們量身設計,也是能引起普遍共鳴,讓更多社會大眾共同關心的主題。

戲劇內容概述

第一部分「認識環境」,觀眾和演員一起在劇場裡互動,建立這齣戲形式上的基本互動調性。安排現場自我介紹,讓所有參與者還原到「個體自我」 而非「特定族群」的身分,以個人的身分和特色價值彼此認識,然後才進入親子關係、泛自閉家族的親子關係的表述。第二部分「交會的剎那」,開始介紹泛自閉症孩子的特質,讓家屬說演小故事,將泛自閉症孩子「社會互動」、「圖像式思考」的特質介紹給觀眾。第三部分「充滿摺痕的愛」,包含「摺與被摺」的動作文本,以及家屬們的獨白自述,省思自己在原生家庭和婚姻親子關係之間,被規範和規範之間的衝突張力。第四部分「淬鍊與努力」,以「滾與說」的動作文本,對於「規範」 這件事提供另一個角度的觀點。第五部分「你喜歡我嗎?」,用獨白和對話,講述親子/手足間的衝突和支持鼓勵。

第六部分,「到底是誰被摺」,用兩段戲劇演出,說明泛自閉家庭與醫療制度、社會既定價值的關係。第七部分「平衡的恢復力」,講述個體如何設法自我修復,從成長的經驗和各種社會規範限制,找到自我平衡、舒展的恢復力。第八部分,以倒與推為元素建立動作文本「信任與承擔」,說明自我的舒展修復,還需要父母夫妻的信任陪伴。第九部分「幫幫我好不好?」,用三段戲劇講述夫妻之間對於教養不同步的衝突。大部分泛自閉家庭的現況,妻子/母親是負責早期療育,以及比較能接受孩子現狀的主要角色。

第十部分,「你可以愛我嗎?」,所有參與者演員與觀眾,輪番訴說對這個社會制度、親人、孩子、現場所有人「你可以愛我嗎?」的期待。然後在念出觀眾自己寫下和綁在劇場各處的感想紙條,互相塗抹和揮灑能量彩虹,彼此狂舞、互動、擁抱的溫暖中,結束這齣別開生面的戲劇。

匯集生命故事與培訓種子演員

關於《你可以愛我嗎?》最早的規劃是自己編寫劇本,交由專業演員在鏡框式舞台上演出泛自閉家族的故事。但2011年結束亞斯伯格戲劇故事工作坊後,我感到家屬身上擁有更多值得演出的故事,另一方面,我想實驗的「多媒體紀實互動劇場」形式,正好適合家屬親自演出。因此,我們就開始著手相關的工作。

為了這個演出,正式演出前,劇團徵選種子演員,展開十次的互動戲劇演出培訓。這些種子演員包括泛自閉症家屬、各式助人者和一般社會大眾。培訓時,這些種子演員會在事先設計的架構和劇本中,創造演練正式演出時互動的形式內容,也在過程中累積對戲劇和彼此共同關切主題的了解。培訓當中,安排素人和演員合演對手戲,激盪出彼此的火花和收穫。我們既培訓這些種子演員挖掘並說演生命故事,也予以身心的放鬆、覺察訓練,期望同時發揮戲劇的藝術和社會功能。

參加藝術節對文化界及社會大眾發聲

此計畫在一開始規劃時,即以全程在專業劇場裡舉辦為目標,將八次的互動戲劇培訓,搭配劇場專業燈光、現場音樂演奏、麥克風、現場即時錄像投影,以「現場live演出」的概念來進行。每一次都可視為現場演出。我們並且全程以影像紀錄,將拍攝內容做為跟外界推廣以及創作的素材。

《你可以愛我嗎?》參加了台北匯川藝術節,在專業劇場設施中完成種種預設目標:藉劇場資源達到基本藝術品質;以藝術節的文化身分,號召與集結泛自閉家族;用展現出來的高標準藝術規格,得到文化知識界與社會各界的好評;擴大泛自閉家族影響層面,進一步把單一族群的故事,變成整個社會集體的故事。

透過演出,我希望能把個人的故事變成安慰世界的力量。每個觀眾都不只是看戲的人,也是演戲和創作戲劇的一份子,能在走出劇場的那一刻,決意好好開展自己人生的戲劇。人生既已十分殘酷,我們唯有帶著能量與溫暖,奮力一搏。

十年來,我感受台灣社會的苦悶空氣,卻覺得無能為力,因此探問愛的價值和力量,藉以安定自身。愛爾蘭作家奧斯卡・王爾德說:「我們都生活在陰溝裡,但仍有人仰望星空(We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.)」這也是我的渴望。

我第一齣自己導戲的劇本叫作《我的天使朋友》,寫這個劇本時,我想傳遞一個簡單的道理:生命本來就千瘡百孔,但是洞可以自己補。我想到《山海經》裡女媧補天的神話,決定用它做為結尾。劇中女主角領悟到,其實女媧從來就沒有把天補好過。每個人都得自己去補天,當自己的女媧,別人的女媧。

女主角最後說了一段話:「萬事萬物創造的起源之初,天上就已經有一個小缺口,一個比黑點還要小的小缺口。……去認出破洞,去修復弭平,就成了世世代代的人們想要解脫痛苦時,必須接力完成的責任。」

女媧就是天使。有人說,溫柔與慈悲就是女媧,寬恕與修復的心就是女媧。將一顆包容修復的心獻給全世界,日復一日,時時刻刻,在無法改變的反覆循環中,沉淪,然後又爬起來,聆聽和相信,企圖改變……,那就是愛。

「於是,我們就成為這個世界的天使,彼此的天使、別人的天使。」

2009年《我的天使魔鬼:睡美人》,描述父母子女、男女之間權力關係和情感經營、工作與家庭間的衝突。四個靈魂討論愛是什麼,沉溺於不斷反覆循環的困境中,看見各式各樣的人生風景,最終決定走出狹小的自我世界。

就算在現實社會再挫折痛苦,也比在沉睡中不斷輪迴重複著噩夢要好得多。不如拿出勇氣,走出自我保護自我放逐的洞穴,到更大的世界裡接受考驗吧,還有得到愛的可能。這齣戲還有後續的《美麗沉睡者》,都是希望觀眾在走出劇場的那一刻,決意好好開展自己人生的戲劇。

從2010年開始,我就一直想做一個「愛是什麼」的新形態劇場。我希望跟不同族群一起工作,累積對不同族群的了解,彙集他們的聲音傳遞給世界。

這樣討論「愛是什麼」的劇場,是每個人都可以參與的,透過各種討論,我們可以針對各種族群和議題,看見在社會的多層次結構中,愛的多重面貌和顯現出來的社會樣貌,比方孝道、自我期待、靈性生活、兩性情感、社交技巧。無論是大學教授、職場老闆、安寧照顧者、靈性追求者、家庭照顧者、社交困難者……,都可以在劇場中展現對存在處境和人性的思考。

要完成這樣的劇場,需要在不同地區做不同的工作坊和演出。當經費資源足夠時,甚至可以透過網路串連,在不同地區舉辦,或是在一個地方舉辦,藉實況轉播發送到不同地方,各地的觀眾還能透過網路,即時上傳他們的回應分享,投射在大螢幕上。

上面的這個構想,是2011~2012年的想法。後來我果然深入各種社會組織和族群,用戲劇技術和療癒理論,作了各式各樣的工作坊,探討愛的可能和樣貌。未來,是否有可能透過現代多媒體科技,讓更多人一起探問愛的價值和力量,安定自身呢?邀請科技藝術家來指導,有志之士一起來努力。

