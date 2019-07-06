《你可以愛我嗎？》：我來看戲，我也是演員，帶著我人生的戲劇前來

文：張嘉容

《你可以愛我嗎？》要嘗試將傳統戲劇做出演化，推翻台上台下涇渭分明的界線。觀眾不再只是等著接收的被動客體；觀眾也是演員、演員也是觀眾。這將是未來新的戲劇形式，強調人與人之間的情感交換：我來看戲，我也是演員。我不是來看秀，或比炫，我帶著我人生的戲劇前來。

劇場是人與人真實相遇的場所

劇場不應該只是表演空間，它是人與人真實相遇的場所。透過劇場的儀式化，我們脫下平常的面具，脫掉與人社交的包袱，把自己給出來，讓一切平常害羞、不敢表達的發生，感受彼此的連結，一起分享共同存在的此刻。

來到劇場，不是為了去展示帥、看人家炫，而是把最真實的自我給出來，把最美好的自己貢獻出來，彼此相遇、交融、共振，把最美好的能量像水波般擴散出去，將之加強、極大化。

多媒體紀實互動劇場的藝術形式

你必須從觀眾席走上舞台，因為舞台跟觀眾席本都是「劇場」的一部分。藉著所有人共同加入演出，產生連結與互動的儀式性效果。三小時四十八個場次當中，所有的演員和觀眾一起說故事、互動、遊戲。透過精心設計的結構，安排影像、燈光、音樂、短劇、紀錄片、歌唱等元素，演員與觀眾在藝術形式間穿梭，彼此共同創造。它以戲劇為主軸，以行為藝術為表現形式。

Photo Credit: 陳輝明攝影 亞斯伯格的兒童觀眾融入演出，與演員媽媽現場互動

觀眾從頭到尾全程參與，一起遊戲、一起回答問題、聽演員說故事、自己演戲、一同唱主題曲、上台自我介紹、說出自己的故事，進而在劇場中創造、遊走、展現。舞台與觀眾席的界線不復存在，台上台下融為一體。觀眾現場讀劇、舞蹈、參與肢體練習、寫下心得感想、站在麥克風前分享自己的故事，還看見自己出現在即時投影的螢幕上，突破現場視覺上障礙重重的圓形環境，真摯的情感被各個角度的參與者接收到，既是觀眾又是演員。

創作主題聚焦於社會規範下的衝突和自省

泛自閉家族的親子關係以及家長對孩子的期待，注定跟自己與原生家庭的關係不同。夾在上一代與下一代，傳統社會價值觀與孩子的病症現實之間，泛自閉家族的父母活得非常辛苦，卻也獲得許多對生活和生命的領悟。面對傳統的社會價值觀和不友善的社會環境，「你可以愛我嗎？你可以愛我的孩子嗎？」是泛自閉症家族共同的內在呼聲，期望我們的社會能尊重個別差異、欣賞生命的多元美麗，看見名與利之外的真正生命價值。

《你可以愛我嗎？》背後更大的主題，是人被家庭、被社會制度規範的衝突和自省。家庭／親子之間的張力和衝突，「如何面對期待」不只存在泛自閉家屬的身上，也存在於社會各階層家庭和個體。這個題目既是為有身心障礙的人們量身設計，也是能引起普遍共鳴，讓更多社會大眾共同關心的主題。

戲劇內容概述

第一部分「認識環境」，觀眾和演員一起在劇場裡互動，建立這齣戲形式上的基本互動調性。安排現場自我介紹，讓所有參與者還原到「個體自我」 而非「特定族群」的身分，以個人的身分和特色價值彼此認識，然後才進入親子關係、泛自閉家族的親子關係的表述。第二部分「交會的剎那」，開始介紹泛自閉症孩子的特質，讓家屬說演小故事，將泛自閉症孩子「社會互動」、「圖像式思考」的特質介紹給觀眾。第三部分「充滿摺痕的愛」，包含「摺與被摺」的動作文本，以及家屬們的獨白自述，省思自己在原生家庭和婚姻親子關係之間，被規範和規範之間的衝突張力。第四部分「淬鍊與努力」，以「滾與說」的動作文本，對於「規範」 這件事提供另一個角度的觀點。第五部分「你喜歡我嗎？」，用獨白和對話，講述親子／手足間的衝突和支持鼓勵。

第六部分，「到底是誰被摺」，用兩段戲劇演出，說明泛自閉家庭與醫療制度、社會既定價值的關係。第七部分「平衡的恢復力」，講述個體如何設法自我修復，從成長的經驗和各種社會規範限制，找到自我平衡、舒展的恢復力。第八部分，以倒與推為元素建立動作文本「信任與承擔」，說明自我的舒展修復，還需要父母夫妻的信任陪伴。第九部分「幫幫我好不好？」，用三段戲劇講述夫妻之間對於教養不同步的衝突。大部分泛自閉家庭的現況，妻子／母親是負責早期療育，以及比較能接受孩子現狀的主要角色。

第十部分，「你可以愛我嗎？」，所有參與者演員與觀眾，輪番訴說對這個社會制度、親人、孩子、現場所有人「你可以愛我嗎？」的期待。然後在念出觀眾自己寫下和綁在劇場各處的感想紙條，互相塗抹和揮灑能量彩虹，彼此狂舞、互動、擁抱的溫暖中，結束這齣別開生面的戲劇。

Photo Credit: 陳輝明攝影 觀眾念出彼此寫下，綁在劇場各處的感想紙條

匯集生命故事與培訓種子演員

關於《你可以愛我嗎？》最早的規劃是自己編寫劇本，交由專業演員在鏡框式舞台上演出泛自閉家族的故事。但2011年結束亞斯伯格戲劇故事工作坊後，我感到家屬身上擁有更多值得演出的故事，另一方面，我想實驗的「多媒體紀實互動劇場」形式，正好適合家屬親自演出。因此，我們就開始著手相關的工作。

為了這個演出，正式演出前，劇團徵選種子演員，展開十次的互動戲劇演出培訓。這些種子演員包括泛自閉症家屬、各式助人者和一般社會大眾。培訓時，這些種子演員會在事先設計的架構和劇本中，創造演練正式演出時互動的形式內容，也在過程中累積對戲劇和彼此共同關切主題的了解。培訓當中，安排素人和演員合演對手戲，激盪出彼此的火花和收穫。我們既培訓這些種子演員挖掘並說演生命故事，也予以身心的放鬆、覺察訓練，期望同時發揮戲劇的藝術和社會功能。

參加藝術節對文化界及社會大眾發聲

此計畫在一開始規劃時，即以全程在專業劇場裡舉辦為目標，將八次的互動戲劇培訓，搭配劇場專業燈光、現場音樂演奏、麥克風、現場即時錄像投影，以「現場live演出」的概念來進行。每一次都可視為現場演出。我們並且全程以影像紀錄，將拍攝內容做為跟外界推廣以及創作的素材。

《你可以愛我嗎？》參加了台北匯川藝術節，在專業劇場設施中完成種種預設目標：藉劇場資源達到基本藝術品質；以藝術節的文化身分，號召與集結泛自閉家族；用展現出來的高標準藝術規格，得到文化知識界與社會各界的好評；擴大泛自閉家族影響層面，進一步把單一族群的故事，變成整個社會集體的故事。

透過演出，我希望能把個人的故事變成安慰世界的力量。每個觀眾都不只是看戲的人，也是演戲和創作戲劇的一份子，能在走出劇場的那一刻，決意好好開展自己人生的戲劇。人生既已十分殘酷，我們唯有帶著能量與溫暖，奮力一搏。

十年來，我感受台灣社會的苦悶空氣，卻覺得無能為力，因此探問愛的價值和力量，藉以安定自身。愛爾蘭作家奧斯卡・王爾德說：「我們都生活在陰溝裡，但仍有人仰望星空（We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.）」這也是我的渴望。

我第一齣自己導戲的劇本叫作《我的天使朋友》，寫這個劇本時，我想傳遞一個簡單的道理：生命本來就千瘡百孔，但是洞可以自己補。我想到《山海經》裡女媧補天的神話，決定用它做為結尾。劇中女主角領悟到，其實女媧從來就沒有把天補好過。每個人都得自己去補天，當自己的女媧，別人的女媧。

女主角最後說了一段話：「萬事萬物創造的起源之初，天上就已經有一個小缺口，一個比黑點還要小的小缺口。……去認出破洞，去修復弭平，就成了世世代代的人們想要解脫痛苦時，必須接力完成的責任。」

女媧就是天使。有人說，溫柔與慈悲就是女媧，寬恕與修復的心就是女媧。將一顆包容修復的心獻給全世界，日復一日，時時刻刻，在無法改變的反覆循環中，沉淪，然後又爬起來，聆聽和相信，企圖改變……，那就是愛。

「於是，我們就成為這個世界的天使，彼此的天使、別人的天使。」

2009年《我的天使魔鬼：睡美人》，描述父母子女、男女之間權力關係和情感經營、工作與家庭間的衝突。四個靈魂討論愛是什麼，沉溺於不斷反覆循環的困境中，看見各式各樣的人生風景，最終決定走出狹小的自我世界。

Photo Credit: 水面劇場提供 我的天使魔鬼：睡美人劇照

就算在現實社會再挫折痛苦，也比在沉睡中不斷輪迴重複著噩夢要好得多。不如拿出勇氣，走出自我保護自我放逐的洞穴，到更大的世界裡接受考驗吧，還有得到愛的可能。這齣戲還有後續的《美麗沉睡者》，都是希望觀眾在走出劇場的那一刻，決意好好開展自己人生的戲劇。

從2010年開始，我就一直想做一個「愛是什麼」的新形態劇場。我希望跟不同族群一起工作，累積對不同族群的了解，彙集他們的聲音傳遞給世界。

這樣討論「愛是什麼」的劇場，是每個人都可以參與的，透過各種討論，我們可以針對各種族群和議題，看見在社會的多層次結構中，愛的多重面貌和顯現出來的社會樣貌，比方孝道、自我期待、靈性生活、兩性情感、社交技巧。無論是大學教授、職場老闆、安寧照顧者、靈性追求者、家庭照顧者、社交困難者……，都可以在劇場中展現對存在處境和人性的思考。

要完成這樣的劇場，需要在不同地區做不同的工作坊和演出。當經費資源足夠時，甚至可以透過網路串連，在不同地區舉辦，或是在一個地方舉辦，藉實況轉播發送到不同地方，各地的觀眾還能透過網路，即時上傳他們的回應分享，投射在大螢幕上。

上面的這個構想，是2011～2012年的想法。後來我果然深入各種社會組織和族群，用戲劇技術和療癒理論，作了各式各樣的工作坊，探討愛的可能和樣貌。未來，是否有可能透過現代多媒體科技，讓更多人一起探問愛的價值和力量，安定自身呢？邀請科技藝術家來指導，有志之士一起來努力。

《歐菲斯星球-職場文化變革》演出資訊

演出時間：

2019/07/20( 六 ) 19:30

) 19:30 2019/07/21(日) 14:30

2019/07/22(一) 19:30

演出地點：花漾Hana展演空間（台北市仁愛路一段17號10樓）

售票資訊：

一般票價600元

兩廳院售票連結點此瀏覽，大宗團體（20人以上）訂票請私訊水面上與水面下劇團粉專。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航